Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 32
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А чем синий цвет не угодил?
Буквально всё на прошлой странице есть. Двое сразу написали, что не привычно, непонятно, где открыт редактор и ассоциация с Word. И это правда очевидно.
Вот именно думать не надо, все это должно происходить на уровне интуиции.
Хорошо, давайте проведем эксперимент. Вот прототипы 3х цветных вкладок
Каким таймфреймам они соответствуют? Ваша версия
Буквально всё на прошлой странице есть. Двое сразу написали, что не привычно, непонятно, где открыт редактор и ассоциация с Word. И это правда очевидно.
Непривычно - не аргумент. Не понятно? А раньше было понятно? Раньше было понятно потому что привычно, а не потому что какая то особая логика была в том старом значке
а ассоциация с Word на пользу - там редактор и здесь можно редактироватьпо мне - так лучше уж синий, чем если его в желтый перекрасят и вот аргумент почему (не путать с возвращением старого значка)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
mktr8591, 2021.10.13 16:17
b3070.
скрипт
При компиляции по F5 ошибка:
По F7 тоже.
Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 4 x Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz
Имейте терпение - прошло всего 2 дня
Хорошо, давайте проведем эксперимент. Вот прототипы 3х цветных вкладок
Каким таймфреймам они соответствуют? Ваша версия
Нормально
EURUSD == 1
EURUSD == 5
EURUSD == 15
EURUSD == 30
EURUSD == H1
EURUSD == H4
EURUSD == D1
EURUSD == W
EURUSD == M
EURUSD == 1
EURUSD == 5
EURUSD == 15
EURUSD == 30
EURUSD == H1
EURUSD == H4
EURUSD == D1
EURUSD == W
EURUSD == M
Нормально
Продолжаем эксперимент. Сколько Вам потребуется времени, что запомнить какой цвет какому тайм фрейму соответствует?
Нормально
EURUSD == 1
EURUSD == 5
EURUSD == 15
EURUSD == 30
EURUSD == H1
EURUSD == H4
EURUSD == D1
EURUSD == W
EURUSD == M
EURUSD == 1
EURUSD == 5
EURUSD == 15
EURUSD == 30
EURUSD == H1
EURUSD == H4
EURUSD == D1
EURUSD == W
EURUSD == M
Дичь какая-то, ни в коем случае так делать нельзя, да и глаза выпадут в это смотреть
Продолжаем эксперимент. Сколько Вам потребуется времени, что запомнить какой цвет какому тайм фрейму соответствует?
Да разницы мне нет я просто знаю что это лучше. Будет это день или неделю или мне не особо важно.
Да разницы мне нет я просто знаю что это лучше. Будет это день или неделю или мне не особо важно.
Это лучше, но только для тех у кого феноменальная память, а для остальных же 99,9% это
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Vitaly Muzichenko, 2021.10.15 16:20
Дичь какая-то, ни в коем случае так делать нельзя, да и глаза выпадут в это смотреть