Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 32

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A100 #:

А чем синий цвет не угодил?

Буквально всё на прошлой странице есть. Двое сразу написали, что не привычно, непонятно, где открыт редактор и ассоциация с Word. И это правда очевидно.

 
BillionerClub #:

Вот именно думать не надо, все это должно происходить на уровне интуиции.

Хорошо, давайте проведем эксперимент. Вот прототипы 3х цветных вкладок

Каким таймфреймам они соответствуют? Ваша версия

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Буквально всё на прошлой странице есть. Двое сразу написали, что не привычно, непонятно, где открыт редактор и ассоциация с Word. И это правда очевидно.

Непривычно - не аргумент. Не понятно? А раньше было понятно? Раньше было понятно потому что привычно, а не потому что какая то особая логика была в том старом значке

а ассоциация с Word на пользу - там редактор и здесь можно редактировать

по мне - так лучше уж синий, чем если его в желтый перекрасят и вот аргумент почему (не путать с возвращением старого значка)
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях

mktr8591, 2021.10.13 16:17

b3070.

скрипт 

class X {};

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   X x;
   int a = 0;
     {
      return;
      for(int i = 0; i  < 1; i ++)
         a++;
     }
  }

При компиляции по F5   ошибка:

generating code 39%             1       1
Internal compiler error sTestPointerBug.mq5     1       1

По F7 тоже.

Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 4 x Intel Core i5-2520M  @ 2.50GHz


в b3080 то же самое.
 
mktr8591 #:

в b3080 то же самое.

Имейте терпение - прошло всего 2 дня

 
A100 #:

Хорошо, давайте проведем эксперимент. Вот прототипы 3х цветных вкладок

Каким таймфреймам они соответствуют? Ваша версия


Нормально 

EURUSD  == 1

EURUSD == 5

EURUSD == 15

EURUSD == 30

EURUSD == H1

EURUSD == H4

EURUSD == D1

EURUSD == W

EURUSD == M


EURUSD  == 1

EURUSD == 5

EURUSD == 15

EURUSD == 30

EURUSD == H1

EURUSD == H4

EURUSD == D1

EURUSD == W

EURUSD == M



 
BillionerClub #:

Нормально 

Продолжаем эксперимент. Сколько Вам потребуется времени, что запомнить какой цвет какому тайм фрейму соответствует?

 
BillionerClub #:

Нормально 

EURUSD  == 1

EURUSD == 5

EURUSD == 15

EURUSD == 30

EURUSD == H1

EURUSD == H4

EURUSD == D1

EURUSD == W

EURUSD == M


EURUSD  == 1

EURUSD == 5

EURUSD == 15

EURUSD == 30

EURUSD == H1

EURUSD == H4

EURUSD == D1

EURUSD == W

EURUSD == M

Дичь какая-то, ни в коем случае так делать нельзя, да и глаза выпадут в это смотреть

 
A100 #:

Продолжаем эксперимент. Сколько Вам потребуется времени, что запомнить какой цвет какому тайм фрейму соответствует?

Да разницы мне нет я просто знаю что это лучше. Будет это день или неделю или мне не особо важно. 

 
BillionerClub #:

Да разницы мне нет я просто знаю что это лучше. Будет это день или неделю или мне не особо важно. 

Это лучше, но только для тех у кого феноменальная память, а для остальных же 99,9% это

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