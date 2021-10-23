Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 34

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BillionerClub #:

Нормально 

EURUSD  == 1

EURUSD == 5

EURUSD == 15

EURUSD == 30

EURUSD == H1

EURUSD == H4

EURUSD == D1

EURUSD == W

EURUSD == M


EURUSD  == 1

EURUSD == 5

EURUSD == 15

EURUSD == 30

EURUSD == H1

EURUSD == H4

EURUSD == D1

EURUSD == W

EURUSD == M



Дальтоники идут на свалку истории?

 
Vitaly Muzichenko #:

Можно сделать динамически, если вкладок мало - то как есть, а если много, то их сжимать почти до предела

P.S. А вообще, была бы хороша кнопка-крестик, при нажатии выпадает список с символами, это самый простой переход

Да зачем какую-то динамику? Вот подсказка

Или даже по одному и справа, и слева. А сейчас, возможно, даже не по два…

 
BillionerClub #:

Нормально 

EURUSD  == 1

EURUSD == 5

EURUSD == 15

EURUSD == 30

EURUSD == H1

EURUSD == H4

EURUSD == D1

EURUSD == W

EURUSD == M


EURUSD  == 1

EURUSD == 5

EURUSD == 15

EURUSD == 30

EURUSD == H1

EURUSD == H4

EURUSD == D1

EURUSD == W

EURUSD == M

Вы издеваетесь?

 
А что тестер с индикаторами только у меня не работает?
 
Ребята, вы сами то понимаете что просите ?

Ну ладно ещё значок редактора поменять, чтобы отличать на панели... но с тф это уже перебор......
 
Pavel Verveyko #:
А что тестер с индикаторами только у меня не работает?

Я по прежнему не могу скомпилировать, то что раньше компилировалось, а переделывать слишком много - поэтому не могу ответить

 
A100 #:

Я по прежнему не могу скомпилировать, то что раньше компилировалось, а переделывать слишком много - поэтому не могу ответить

Такой код больше не будет компилироваться.


Выложили новый релиз 3081 с поправками.

 
Renat Fatkhullin #:

Такой код больше не будет компилироваться.


Выложили новый релиз 3081 с поправками.

Если не будет (хозяин барин, хотя и у Вас раньше все работало и в C++ тоже)

то чем принципиально отличается (1) от (2) ?

void f() {}
#define MACRO( x, y )   x##y
void OnStart()
{
        MACRO(  , f )(); //(1) нормально
        MACRO( f,   )(); //(2) ошибка: macro argument is not specified
}
build 3081
 

b3081

1. Выбираем тестирование индикатора, на примере обычный Zig-Zag (вообще без разницы)

2. В новом окне визуализации ставим паузу

3. Нажимаем стоп на основном окне терминала (справа внизу)

Пуск там больше не стартует, пока не закроем окно тестера или не нажмём стоп во вкладке 


 
Vitaliy Kuznetsov #:

b3081

1. Выбираем тестирование индикатора, на примере обычный Zig-Zag (вообще без разницы)

2. В новом окне визуализации ставим паузу

3. Нажимаем стоп на основном окне терминала (справа внизу)

Пуск там больше не стартует, пока не закроем окно тестера или не нажмём стоп во вкладке 


А у меня окно визуализации зависает. b3080
(пришло обновление b3081, тоже зависает.)

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