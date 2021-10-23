Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 3
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Никак не могу привыкнуть к кнопкам "Сохранить" в MetaEditor:
На этих кнопках привычно видеть дискетку.
Никак не могу привыкнуть к кнопкам "Сохранить" в MetaEditor:
На этих кнопках привычно видеть дискетку.
true-программистам должно быть по барабану, какие там кнопки - горячие клавиши наше все )))
Никак не могу привыкнуть к кнопкам "Сохранить" в MetaEditor:
Это потому что стрелка вниз\к себе\получить\прочитать не ассоциируется с сохранением информации в отличии от стрелки вверх\от себя\отдать\записать
Иконки следует проверить на черном фоне.
Если поддерживают слои и прозрачность, то надо бы убрать слой с белым цветом, тогда будут нормально смотреться и на чёрном тоже.
Это потому что стрелка вниз\к себе\получить\прочитать не ассоциируется с сохранением информации в отличии от стрелки вверх\от себя\отдать\записать
Очень спорное утверждение. Большинство иконок по запросу "save icon" — со стрелкой вниз и вправо.
Но эти 2 — вообще не понятно о чем, да.
Против часовой стрелки — скорее, отмотка назад.
Но все привыкнут рано или поздно
Очень спорное утверждение. Большинство иконок по запросу "save icon" — со стрелкой вниз и вправо.
Большая иконка на Вашей картинке означает загрузку\скачивание (download), а не сохранение изменений. Это и в Opera так и в Edge:
Еще один аргумент, но уже непосредственно из MetaEditor:
Как Вы объясните, что отправить изменения в хранилище - стрелка вверх, а отправитьсохранить изменения в хранилищена диске - стрелка вниз ?
Я просто заменил хранилище на локальный диск и получил направление стрелки
Большая иконка на Вашей картинке означает загрузку\скачивание (download), а не сохранение изменений. Это и в Opera так и в Edge:
Еще один аргумент, но уже непосредственно из MetaEditor:
Как Вы объясните, что отправить изменения в хранилище - стрелка вверх, а отправитьсохранить изменения в хранилищена диске - стрелка вниз ?
Я просто заменил хранилище на локальный диск и получил направление стрелки
Вот как раз с облачными хранилищами все логично и интуитивно понятно.
Вверх — отправка куда-то. И это совсем не обязательно сохранение.
Вниз — загрузка откуда-то. И это совсем не обязательно возврат к сохраненному состоянию.
Тут же речь о локальных изменениях и сохранении на диск. Который снизу, под монитором ;)
Тут же речь о локальных изменениях и сохранении на диск. Который снизу, под монитором ;)
А... ну тогда да...
главное не перепутать
Это, наверное, торговый терминал, а не приложение для игр,
интерфейс вообще не должен меняться, это может привести
к финансовым потерям.