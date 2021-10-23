Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 3

Новый комментарий
 

Никак не могу привыкнуть к кнопкам "Сохранить" в MetaEditor: 

На этих кнопках привычно видеть дискетку. 

 
Vladimir Karputov #:

Никак не могу привыкнуть к кнопкам "Сохранить" в MetaEditor: 

На этих кнопках привычно видеть дискетку. 

true-программистам должно быть по барабану, какие там кнопки - горячие клавиши наше все )))

 
Vladimir Karputov #:

Никак не могу привыкнуть к кнопкам "Сохранить" в MetaEditor:

Это потому что стрелка вниз\к себе\получить\прочитать не ассоциируется с сохранением информации в отличии от стрелки вверх\от себя\отдать\записать


 

Иконки следует проверить на черном фоне.

Если поддерживают слои и прозрачность, то надо бы убрать слой с белым цветом, тогда будут нормально смотреться и на чёрном тоже.

 
A100 #:

Это потому что стрелка вниз\к себе\получить\прочитать не ассоциируется с сохранением информации в отличии от стрелки вверх\от себя\отдать\записать

Очень спорное утверждение. Большинство иконок по запросу "save icon" — со стрелкой вниз и вправо.

 


 

Но эти 2 — вообще не понятно о чем, да.

Против часовой стрелки — скорее, отмотка назад.

Но все привыкнут рано или поздно

 
Andrey Khatimlianskii #:

Очень спорное утверждение. Большинство иконок по запросу "save icon" — со стрелкой вниз и вправо.

Большая иконка на Вашей картинке означает загрузку\скачивание (download), а не сохранение изменений. Это и в Opera так и в Edge:


Еще один аргумент, но уже непосредственно из MetaEditor:

Как Вы объясните, что отправить изменения в хранилище - стрелка вверх, а отправитьсохранить изменения в хранилищена диске - стрелка вниз ?

Я просто заменил хранилище на локальный диск и получил направление стрелки

 
A100 #:

Большая иконка на Вашей картинке означает загрузку\скачивание (download), а не сохранение изменений. Это и в Opera так и в Edge:


Еще один аргумент, но уже непосредственно из MetaEditor:

Как Вы объясните, что отправить изменения в хранилище - стрелка вверх, а отправитьсохранить изменения в хранилищена диске - стрелка вниз ?

Я просто заменил хранилище на локальный диск и получил направление стрелки

Вот как раз с облачными хранилищами все логично и интуитивно понятно.

Вверх — отправка куда-то. И это совсем не обязательно сохранение.

Вниз — загрузка откуда-то. И это совсем не обязательно возврат к сохраненному состоянию.


Тут же речь о локальных изменениях и сохранении на диск. Который снизу, под монитором ;)

 
Andrey Khatimlianskii #:

Тут же речь о локальных изменениях и сохранении на диск. Который снизу, под монитором ;)

А... ну тогда да...

 

  • Если сохранить на диске, то стрелка вниз
  • Если сохранить в хранилище, то стрелка вверх
  • Если загрузить из хранилища, то стрелка вниз

главное не перепутать

 

Это, наверное, торговый терминал, а не приложение для игр,

интерфейс вообще не должен меняться, это может привести

к финансовым потерям.

12345678910...66
Новый комментарий