Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 37
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у меня так всегда.
ну вот. Она не прогружается.... ланные для визуализации типо загружаютсмя и все......
так не работает...
Причем раньше визуализация была......
ну вот. Она не прогружается.... ланные для визуализации типо загружаютсмя и все......
так не работает...
Причем раньше визуализация была......
Вот иконки: что они у меня ассоциируют (слева-направо)
Это потому что цвета похожие
советники штатные - так же нет визуализации в тестер
Возможно я придираюсь, но видится некое расхождение в иконках исполнимых файлов ex5 в редакторе и в проводнике:
Есть предположение, что оптимизация запускается на тиках (независимо от выбранного режима в терминале - выбрано OHLC 1M) - очень долго обрабатывает один проход (дольше в 6 раз) и ест много памяти, что по признакам больше похоже на тиковую оптимизацию. Про код спрашивать не надо:) Шаблон для оптимизации не менялся уже давно.
Интересно когда это исправят. Визуальный режим нужен каждый день.
Тестер висит и визуализация не работает... билд3080.... :(
Интересно когда это исправят. Визуальный режим нужен каждый день.
Давно пора обновить и пользоваться…