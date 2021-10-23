Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 37

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Pavel Verveyko #:

у меня так всегда.

ну вот. Она не прогружается.... ланные для визуализации типо загружаютсмя и все......

так не работает...




Причем раньше   визуализация была......



 
Roman Shiredchenko #:

ну вот. Она не прогружается.... ланные для визуализации типо загружаютсмя и все......

так не работает...




Причем раньше   визуализация была......



Интересно когда это исправят. Визуальный режим нужен каждый день. 
 
Vladimir Karputov #:

Вот иконки: что они у меня ассоциируют (слева-направо)

Это потому что цвета похожие

 

 
Тестер висит и визуализация не работает... билд3080.... :(
 

советники штатные - так же нет визуализации в тестер

 

Возможно я придираюсь, но видится некое расхождение в иконках исполнимых файлов ex5 в редакторе и в проводнике:


    

 

Есть предположение, что оптимизация запускается на тиках (независимо от выбранного режима в терминале -  выбрано OHLC 1M) - очень долго обрабатывает один проход (дольше в 6 раз) и ест много памяти, что по признакам больше похоже на тиковую оптимизацию. Про код спрашивать не надо:) Шаблон для оптимизации не менялся уже давно.


 
Pavel Verveyko #:
Интересно когда это исправят. Визуальный режим нужен каждый день.


Да, вот именно, хотелось бы, чтобы наладили. Жду.....
 
zl5766 #:
Тестер висит и визуализация не работает... билд3080.... :(



Абсолбтно верно!!!!! Не работает визуализация.
 
Pavel Verveyko #:
Интересно когда это исправят. Визуальный режим нужен каждый день. 
Roman Shiredchenko #:


Да, вот именно, хотелось бы, чтобы наладили. Жду.....

Давно пора обновить и пользоваться…


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