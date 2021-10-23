Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 11

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Alexey Viktorov #:

Почему теперь 5 минут котировочного, неторгового времени тестер выкидывает?

Если это так, то хреново.

 
fxsaber #:

Если это так, то хреново.

Так и я сейчас охренел. Вчера с утра сделал проверку, всё было нормально… Обновился, не обращал внимания, а сегодня пошагово вошёл в отладку и … здрасьте вам… На первом тике сразу время 00:05:00
 
Alexey Viktorov #:
Так и я сейчас охренел. Вчера с утра сделал проверку, всё было нормально… Обновился, не обращал внимания, а сегодня пошагово вошёл в отладку и … здрасьте вам… На первом тике сразу время 00:05:00

Все же думаю, что снова ошиблись. Там, где смотрел, история тиков в Тестере и Терминале совпадают.

 
Alexey Viktorov #:

Я сомневаюсь, что это сделают. Дело в том, что copyright всего одна строка, а descriptor может состоять из нескольких… Конечно они могут делать многострочные всплывающие подсказки, но в некоторых случаях это будет слишком длинный текст.

Достаточно, чтобы всплывающей сделать только 1ую строку descriptor (как у меня в примере, который в свою очередь взят из документации - там несколько строк descriptor)
 
fxsaber #:

Все же думаю, что снова ошиблись. Там, где смотрел, история тиков в Тестере и Терминале совпадают.

Я был-бы рад , но сегодня я чуток поумнел… Гифку тык…

Это MQ


А это Robo


Смотреть справа внизу, отслеживаемые значения…

 
Alexey Viktorov #:

А это Robo

Все четко.


ЗЫ Вот если запустить по ценам открытия M10+, то TimeCurrent будет ровно в полночь. И там открыть позицию не дадут.

 
fxsaber #:

Все четко.


ЗЫ Вот если запустить по ценам открытия M10+, то TimeCurrent будет ровно в полночь. И там открыть позицию не дадут.

Тики-то есть, я не спорю, но тетстер-то запускается не с 00:00:00 а с началом торговой сессии с 00:05:00.

Добавлено:

И самое неприятное, что и следующие сутки начинаются с началом торговой сессии.

Извините, у меня была очепятка…

Ещё добавлено:

А такой код должен компилироваться без ошибки?

  Comment(text, "\n" "Текущее время ", currTime);

пропущена запятая.

И советник для теста…

Файлы:
Test_Bug.mq5  3 kb
 
fxsaber #:

ЗЫ Вот если запустить по ценам открытия M10+, то TimeCurrent будет ровно в полночь. И там открыть позицию не дадут.

Да, я проверил на М15 с началом суток, при тестировании «по ценам открытия» TimeCurrent() == 00:00:00. А вот дадут-ли открыть в тестере не проверял.

 
A100 #:

Как Вы считаете против часовой стрелки - это скорее подписка или отписка?

Отмена подписки.

А по часовой — продление.

 
Alexey Viktorov #:


А такой код должен компилироваться без ошибки?

пропущена запятая.



Да, строки компилятор склеивает в одну. Это фича.


string str =
        "123"
        "456"
        "789"
        ;
Print(str);
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