Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 11
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Почему теперь 5 минут котировочного, неторгового времени тестер выкидывает?
Если это так, то хреново.
Если это так, то хреново.
Так и я сейчас охренел. Вчера с утра сделал проверку, всё было нормально… Обновился, не обращал внимания, а сегодня пошагово вошёл в отладку и … здрасьте вам… На первом тике сразу время 00:05:00
Все же думаю, что снова ошиблись. Там, где смотрел, история тиков в Тестере и Терминале совпадают.
Я сомневаюсь, что это сделают. Дело в том, что copyright всего одна строка, а descriptor может состоять из нескольких… Конечно они могут делать многострочные всплывающие подсказки, но в некоторых случаях это будет слишком длинный текст.
Все же думаю, что снова ошиблись. Там, где смотрел, история тиков в Тестере и Терминале совпадают.
Я был-бы рад , но сегодня я чуток поумнел… Гифку тык…
Это MQ
А это Robo
Смотреть справа внизу, отслеживаемые значения…
А это Robo
Все четко.
ЗЫ Вот если запустить по ценам открытия M10+, то TimeCurrent будет ровно в полночь. И там открыть позицию не дадут.
Все четко.
ЗЫ Вот если запустить по ценам открытия M10+, то TimeCurrent будет ровно в полночь. И там открыть позицию не дадут.
Тики-то есть, я не спорю, но тетстер-то запускается не с 00:00:00 а с началом торговой сессии с 00:05:00.
Добавлено:
И самое неприятное, что и следующие сутки начинаются с началом торговой сессии.
Извините, у меня была очепятка…
Ещё добавлено:
А такой код должен компилироваться без ошибки?
пропущена запятая.
И советник для теста…
ЗЫ Вот если запустить по ценам открытия M10+, то TimeCurrent будет ровно в полночь. И там открыть позицию не дадут.
Да, я проверил на М15 с началом суток, при тестировании «по ценам открытия» TimeCurrent() == 00:00:00. А вот дадут-ли открыть в тестере не проверял.
Как Вы считаете против часовой стрелки - это скорее подписка или отписка?
Отмена подписки.
А по часовой — продление.
А такой код должен компилироваться без ошибки?
пропущена запятая.
Да, строки компилятор склеивает в одну. Это фича.