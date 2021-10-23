Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 53
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В подвале документ по срочному рынку, но в нем нет порядка сведения заявок.
Я правильно понимаю, что Вы предполагаете, что после матчинга должна транслироваться детально его история с детализацией сделок и их Ask/Bid? На какой странице документа об этом написано? Информация в файле сложная для быстрого понимания. Объясните, пожалуйста, как строится доказательная база, что б MQ больше не отмалчивались на этот счет.
Я правильно понимаю, что Вы предполагаете, что после матчинга должна транслироваться детально его история с детализацией сделок и их Ask/Bid? На какой странице документа об этом написано? Информация в файле сложная для быстрого понимания. Объясните, пожалуйста, как строится доказательная база, что б MQ больше не отмалчивались на этот счет.
К сожалению, я уже не помню, где брал документ о порядке сведения заявок на МОЕХ, но я его читал лет 14 назад.
Я запросил техподдержку биржи где его взять.
На Бирже пришел первый - первый вышел.
Пока не сведется полностью моя заявка, вторая не исполнится, она (вторая) стоит в очереди.
Тогда я не понял, что вы имели в виду под "Нет, иначе 2 ордер не сведется." Разжуйте, плиз.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
prostotrader, 2021.10.19 18:32
Нет, иначе 2 ордер не сведется.
ASK/BID возникают каждый раз, после разъедания объема лучшей цены.Во всяком случае на MOEX это так.
Доступна бета 3083:
В этой версии визуализация тоже не работает.
Тогда я не понял, что вы имели в виду под "Нет, иначе 2 ордер не сведется." Разжуйте, плиз.
Напишите в раздел Биржевой трейдинг, там обсудим
Тогда я не понял, что вы имели в виду под "Нет, иначе 2 ордер не сведется." Разжуйте, плиз.
Не может ли оказаться так, что в заявках, ждущих в очереди, есть более лучшая цена для исполняемой заявки чем в стакане?
Не может ли оказаться так, что в заявках, ждущих в очереди, есть более лучшая цена для исполняемой заявки чем в стакане?
Меню Графики\Период графика - без иконки, хотя у него она есть и ее даже можно улучшить
Тоже самое для меню Вид\Стакан цен - и тоже можно улучшить, чтобы был похож на стакан
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
A100, 2021.10.18 16:24
Тут нужно идти до конца, если Сохранить все - две птички то и
Одна подложка - две галки