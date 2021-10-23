Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 53

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prostotrader #:

В подвале документ по срочному рынку, но в нем нет порядка сведения заявок.

Я правильно понимаю, что Вы предполагаете, что после матчинга должна транслироваться детально его история с детализацией сделок и их Ask/Bid? На какой странице документа об этом написано? Информация в файле сложная для быстрого понимания. Объясните, пожалуйста, как строится доказательная база, что б MQ больше не отмалчивались на этот счет.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Я правильно понимаю, что Вы предполагаете, что после матчинга должна транслироваться детально его история с детализацией сделок и их Ask/Bid? На какой странице документа об этом написано? Информация в файле сложная для быстрого понимания. Объясните, пожалуйста, как строится доказательная база, что б MQ больше не отмалчивались на этот счет.

К сожалению, я уже не помню, где брал документ о порядке сведения заявок на МОЕХ, но я его читал лет 14 назад.

Я запросил техподдержку биржи где его взять.

 
prostotrader #:

На Бирже пришел первый - первый вышел.

Пока не сведется полностью моя заявка, вторая не исполнится, она (вторая) стоит в очереди.

Тогда  я не понял, что вы имели в виду под "Нет, иначе 2 ордер не сведется." Разжуйте, плиз.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

prostotrader, 2021.10.19 18:32

Нет, иначе 2 ордер не сведется.

ASK/BID возникают каждый раз, после разъедания объема лучшей цены.

Во всяком случае на MOEX это так.

 
MetaQuotes #:

Доступна бета 3083:

  • исправлена ошибка в
  • исправлена ошибка в записи баз чатов на диск
  • изменения иконок

В этой версии визуализация тоже не работает.

 
А почему применяется иконка "Сохранить" (допустим в меню Графики\Шаблоны\Сохранить шаблон) когда по смыслу это "Сохранить как" ?
 
mktr8591 #:

Тогда  я не понял, что вы имели в виду под "Нет, иначе 2 ордер не сведется." Разжуйте, плиз.


Напишите в раздел Биржевой трейдинг, там обсудим

 
mktr8591 #:

Тогда  я не понял, что вы имели в виду под "Нет, иначе 2 ордер не сведется." Разжуйте, плиз.


Не может ли оказаться так, что в заявках, ждущих в очереди, есть более лучшая цена для исполняемой заявки чем в стакане?

 
Aleksey Nikolayev #:

Не может ли оказаться так, что в заявках, ждущих в очереди, есть более лучшая цена для исполняемой заявки чем в стакане?

Может, но пока они не в стакане - они "не считаются".
 

Меню Графики\Период графика - без иконки, хотя у него она есть и ее даже можно улучшить

Тоже самое для меню Вид\Стакан цен - и тоже можно улучшить, чтобы был похож на стакан

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