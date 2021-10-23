Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 17

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> МТ5 стал немного напоминать старую игру "сапёр" , при каждом обновлении надеешься, что не нарвёшься на мину.

так уже давно стало, беда в том что разработчики МТ считают себя любимых умнее и правее пользователя и делают то что хотят они, а не то что НУЖНО пользователю

[Удален]  
Alexey Viktorov #:

Последний он и в Африке последний. Не важно в каком году он был и отображается он со своей датой… Ведь в документации никаких оговорок по этому поводу нет, значит последний в прямом смысле слова.

А вот фобия среди лётчиков к этому слову неправильная, но не мне менять их правила. Вот у них можно сказать «последний вылет на сегодня» и смысл будет совсем другим и без этой фобии. Сегодня последний, завтра будет первый… И даже противно когда эти фобии лётчиков перетаскивают в рядовые выражения повседневной жизни…

Не совсем понял про "последний"... Вроде "крайний" не употреблял... )))

А вооще, это у лётчиков уже не фобия. Это уже переросло в традицию. Так уж у них принято - вылет крайний. ;)

П.С. Всё то же можно сказать и про "бордюр", и про "поребрик". Но мы же не будем это обсуждать?
 
Сергей Таболин #:

Не совсем понял про "последний"... Вроде "крайний" не употреблял... )))

А вооще, это у лётчиков уже не фобия. Это уже переросло в традицию. Так уж у них принято - вылет крайний. ;)

П.С. Всё то же можно сказать и про "бордюр", и про "поребрик". Но мы же не будем это обсуждать?
Может я не очень удачно подчеркнул, что последний не значит последний вчера.
 

Уважаемые разработчики!

Добавьте, пожалуйста, расписание сессий для Срочного рынка (ФОРТС)

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Я не только трейдер, но и дизайнер, программист, директолог, пишу сайты и видео, разрабатываю и тестирую различный софт, миллионер и таксую только для души) //шутка конечно


Вы правда думаете, что трейдеры - это те, кто с Вами соглашается?

Найдите хоть один терминал, который не обновлял свой интерфейс за последние 5 лет и проследите динамику его популярности.

Посмотрите на новые терминалы, включая web-версии и задумайтесь над причинами их роста популярности.

Дайте более подробное объяснение Вашей претензии по тому, как нововведения мешают Вам торговать. Точно мешают? Почему?


Думаю, Вы придерживаетесь консервативных взглядов, но современная компания просто обязана развивать, упрощать и делать софт более удобным.

Каждый новый андроид становится функциональнее и удобнее, хотя с виду всё проще и проще. Всё из-за того, что всё нужное на виду, а менее используемые элементы прячутся, как и расширенные настройки.

Но если нужно, легко находятся. Всё в окружении современного дизайна даёт свой результат. Однако есть те, кто принципиально считает новый андроид неудобным, хотя просто в него не попало, а для большинства он более удобный.

Quik )))

 

Видимо, архитектурная недоработка MT5. OrderCalcMargin не работает, как должен.

Странная ситуация для любой торговой платформы. Но она именно на MT5.

Как узнать маржу конкретной позиции при хеджинговом учёте?
Как узнать маржу конкретной позиции при хеджинговом учёте?
  • 2021.10.03
  • www.mql5.com
Заранее прошу прощения за, возможно, наивный вопрос — с MQL5 знаком не так давно. Речь пойдёт о счёте с хеджинговой системой учёта ордеров...
 

Было бы удобней если бы на выборе графика отображался период по другим схемам.  Или лучше всего дать возможность пользователям самим настраивать эти параметры. Неудобно когда открыто всего 10 графиков а места не хватает.  



Не просто брент а ФьючБрентПоследовательный,Недельный. Хотя эту информацию, можно подавать, как комментарии, при событиях клик, на график. Обычными символами и рисунками,  можно сказать, что инструмент последовательный  (∞)  и какой период 1 5 15 30 60 D W M.  

 
BillionerClub #:

Было бы удобней если бы на выборе графика отображался период по другим схемам.  Или лучше всего дать возможность пользователям самим настраивать эти параметры. Неудобно когда открыто всего 10 графиков а места не хватает.  

Даже простая замена Daily на D1, Weekly на W1 и Monthly на MN - уже даст дополнительное место, а также оптимально согласуется с другими обозначениями:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2016.05.14 22:29

Вот заменить Monthly, Weekly и Daily на сокращенные записи было бы неплохо

 

как в периодах графика сделано

 

Но как видите - ничего не изменилось

 
A100 #:

Даже простая замена Daily на D1, Weekly на W1 и Monthly на MN - уже даст дополнительное место, а также оптимально согласуется с другими обозначениями:

Но как видите - ничего не изменилось

Меняется. Это оптическая иллюзия.  Брокера, создают символы, которые вне сомнении нужны для анализа, но всему есть свое место, думается многому из вышеперечисленного место, именно в описании и свойствах символа, но не на фронте.  Но можно все это описать символами не теряя место и информативности.

  • Если это форекс, то символы крупных экономик можно совместить, создав символ, рынка форекс. 
  • Если рынок акции можно обозначить как трендовый рынок 
  • Если опционы  Theta (Θ)
  • Если фьючерсы  Delta (Δ) 
  • Если долговой рынок %
Но по хорошему надо дизайнерам с финансистам, посидеть по придумывать релевантные символы, которые бы не конфликтовали существующими понятиями и обозначениями принятыми в финансовой среде.  Но как бы трейдерам все равно хоть иконкой динозавра, приесться в любом случае. Но желательно релевантность к свойствам символа. 
What Is Delta?
What Is Delta?
  • www.investopedia.com
Delta expresses the amount of price change a derivative will see based on the price of the underlying security (e.g., stock). Delta can be positive or negative, being between 0 and 1 for a call option and negative 1 to 0 for a put option. Delta spread is an options trading strategy...
 
BillionerClub #:

Меняется. Это оптическая иллюзия.

Вы не поняли - даже простейшее изменение в обозначении (которое можно реализовать за 5 минут) не продвинулось и за 5 лет

как минимум на один график больше влезает

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