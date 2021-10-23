Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 59

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Можно ли как-то сделать изменения шага скорости визуализации более адекватными?

На предпоследней скорости котировки ползут едва-едва, а на последней - вжух и всё пролетело...

 
Andrey Dik #:

По моему, шестиконечная зелёная звезда с галочкой посередине ни как не ассоциируется с тестером (тесты, исследования, разработка, лаборатория).

Да шестерёнка это. Везде так и рисуется +-

 
transcendreamer #:

Можно ли как-то сделать изменения шага скорости визуализации более адекватными?

На предпоследней скорости котировки ползут едва-едва, а на последней - вжух и всё пролетело...

поддерживаю, скорость регулируется странно.

 

b3083 По небольшим багам.

Если открыты настройки индикатора или окно со списком индикаторов, то при получении окна с алертами мы не можем его закрыть, пока не закроем все остальные окна, не смотря на то что окно с алертами вверху!

 
b3084 визуализация также не работает.
 
Pavel Verveyko #:
b3084 визуализация также не работает.

Обещают исправление в b3090

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3090: Улучшения в работе
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3090: Улучшения в работе
  • 2021.10.20
  • www.mql5.com
В четверг 21 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Да шестерёнка это. Везде так и рисуется +-

если что ты выглядит как звезда, и 6 концов, то это 6ти конечная звезда, и если это что то зелёного цвета, то это зелёная шестиконечная звезда.

шестерёнка выглядит вот так:

ок, тогда зачем шестерёнка? шестерёнка больше подходит для ME, а не для тестера. тестер это лаборатория. 

 
Andrey Dik #:

если что ты выглядит как звезда, и 6 концов, то это 6ти конечная звезда, и если это что то зелёного цвета, то это зелёная шестиконечная звезда.

шестерёнка выглядит вот так:

ок, тогда зачем шестерёнка? шестерёнка больше подходит для ME, а не для тестера. тестер это лаборатория. 

Шестерёнка обозначает настройки / настройку / оптимизацию и прочее по смыслу. Подходит к тестеру.

По запросу "иконка для настроек" видим

Бывает 8 зубцов, бывает 6.

А вот звезда давида. И по другому она не рисуется.

Все притянутые ассоциации просто из-за яркого воображения.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

А вот звезда давида. И по другому она не рисуется.

Все притянутые ассоциации просто из-за яркого воображения.

Про "звезда давида" я ничего не говорил, говорил про шестиконечную зелёную звезду.

 - это не шестерёнка, и, при должной фантазии, не  "звезда давида", это просто шестиконечная зелёная звезда.

шестирёнки никто никогда не красит, в этом нет смысла с инженерной точки зрения.

и да, шестерёнка означает настройку, но не тест (тестирование). 

 
В MetaEditor'e можно сделать тёмную тему?
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