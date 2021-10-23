Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 59
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Можно ли как-то сделать изменения шага скорости визуализации более адекватными?
На предпоследней скорости котировки ползут едва-едва, а на последней - вжух и всё пролетело...
По моему, шестиконечная зелёная звезда с галочкой посередине ни как не ассоциируется с тестером (тесты, исследования, разработка, лаборатория).
Да шестерёнка это. Везде так и рисуется +-
Можно ли как-то сделать изменения шага скорости визуализации более адекватными?
На предпоследней скорости котировки ползут едва-едва, а на последней - вжух и всё пролетело...
поддерживаю, скорость регулируется странно.
b3083 По небольшим багам.
Если открыты настройки индикатора или окно со списком индикаторов, то при получении окна с алертами мы не можем его закрыть, пока не закроем все остальные окна, не смотря на то что окно с алертами вверху!
b3084 визуализация также не работает.
Обещают исправление в b3090
Да шестерёнка это. Везде так и рисуется +-
если что ты выглядит как звезда, и 6 концов, то это 6ти конечная звезда, и если это что то зелёного цвета, то это зелёная шестиконечная звезда.
шестерёнка выглядит вот так:
ок, тогда зачем шестерёнка? шестерёнка больше подходит для ME, а не для тестера. тестер это лаборатория.
если что ты выглядит как звезда, и 6 концов, то это 6ти конечная звезда, и если это что то зелёного цвета, то это зелёная шестиконечная звезда.
шестерёнка выглядит вот так:
ок, тогда зачем шестерёнка? шестерёнка больше подходит для ME, а не для тестера. тестер это лаборатория.
Шестерёнка обозначает настройки / настройку / оптимизацию и прочее по смыслу. Подходит к тестеру.
По запросу "иконка для настроек" видим
Бывает 8 зубцов, бывает 6.
А вот звезда давида. И по другому она не рисуется.
Все притянутые ассоциации просто из-за яркого воображения.
А вот звезда давида. И по другому она не рисуется.
Все притянутые ассоциации просто из-за яркого воображения.
Про "звезда давида" я ничего не говорил, говорил про шестиконечную зелёную звезду.
- это не шестерёнка, и, при должной фантазии, не "звезда давида", это просто шестиконечная зелёная звезда.
шестирёнки никто никогда не красит, в этом нет смысла с инженерной точки зрения.
и да, шестерёнка означает настройку, но не тест (тестирование).