Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 2

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Stanislav Korotky #:

А в ME теперь практически невозможно различить кнопки запуска на истории и онлайн: выбраны такие блеклые цвета, что они сливаются.

А здесь:   Найдите 10ть отличий.

Раньше было лучше продумано и по форме и по цветам: 

Сейчас же сделали не как "для себя", а как "для отчета"

 
A100 #:

Добавлю: О какой простоте восприятия идет речь, если у одинаковых действий разные иконки. Здесь допустим понятно - забыли поменять старую иконку на новую, но ниже то в MetaEditor обе (!) иконки новые:

 
Пожалуйста, добавьте кнопку очистить историю в мобильной версии... 
Чтобы не удалять все данные, а то вместе с котировками удаляются и все пароли....
Иногда набегает по 5 10 гиг истории... а место в телефоне не резиновое. 
 

Сделайте плиз реальные улучшения в сервисе подписок на сигналы, на вкладке "Сигналы->Моя статистика->[сигнал]->Подписка".

В настоящей момент в виде ежемесячного графика показывается только прирост(%) - это конечно голый минимум. Прошу вас добавить еще 2 вкладки: "Просадка(Баланс)" и "Просадка(Средства)" на которых разместить аналогичные графики + числовые таблички с информацией по соответствующим показателям исторически зафиксированных просадок.

 
В копилку несбыточного.

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Помогите с ООП

fxsaber, 2021.09.26 18:14

Хотелось бы иметь способ получить список статических переменных/массивов и их размеры. Наверное, нужен анализатор кода, как здесь сделано.

ЗЫ Наверное, статический string-массив и double-массив - совсем разные вещи.


 

MetaQuotes:

MQL5: Добавлено значение MQL_HANDLES_USED в перечисление ENUM_MQL_INFO_INTEGER — количество активных объектов классов (хэндлов) у MQL-программы. Здесь учитываются как динамические (созданные через new), так и нединамические объекты, глобальные/локальные переменные или члены классов. Чем больше хэндлов использует программа, тем больше она потребляет ресурсов.

В боевом советнике, где полно активных объектов, такое значение показателя.

::MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED) = 37

Баг?

 
Открываю все терминалы Метатрейдера сегодня и всё слетело
 

Почему не работает тестер на истории при подключении к счёту RoboForex? В выходные думал, что небольшие тараканчики, но сегодня-то рабочий день…

2021.09.27 11:44:49.356 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3061 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.09.27 11:44:49.356 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core, 10 / 11 Gb memory, 31 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

Вот что пишет при попытке открыть позицию

        2021.01.01 00:00:00   failed market buy 0.01 EURUSD sl: 1.22207 tp: 1.22287 [Market closed]
        2021.01.01 00:00:00   CTrade::OrderSend: market buy 0.01 EURUSD sl: 1.22207 tp: 1.22287 [market closed]

При всё при том, при подключении к MQ-Demo и вчера и сегодня работает, что говорит о том, что в коде ошибки нет. Часть кода вот

  if(OrderCheck(Request, checkResult) && checkResult.retcode == 0) // Проверка показала, что ошибок нет.
   {
    if(!trade.PositionOpen(_Symbol, orderType, NormalizeDouble(newLot, 2), NormalizeDouble(my_Price, _Digits), NormalizeDouble(my_Stop, _Digits), NormalizeDouble(my_Take, _Digits)))
      Print(__LINE__, " ", GetLastError());
   }
  else
    Print(__LINE__, " ", checkResult.retcode);
  
2021.09.27 11:44:49.356 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3061 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.09.27 11:44:49.356 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core, 10 / 11 Gb memory, 31 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

В продолжение ещё такая беда… Тест проводится на MQ-Demo EURUSD M15

Вот код

void OnStart()
 {
  datetime timePosOpen = D'2021.01.22 19:33:44', // Это ПЯТНИЦА
           timeCurrent = D'2021.01.25 00:00:00'; // Это ПОНЕДЕЛЬНИК
  int barsM15 = Bars(_Symbol, PERIOD_M15, timePosOpen, timeCurrent),
      barsD1 = Bars(_Symbol, PERIOD_D1, timePosOpen, timeCurrent);
  DebugBreak();
 }/******************************************************************/

Результат выполнения в отладчике


M15 баров между 19:33 пятницы и 00:00 понедельника почему-то нету. Зато есть один бар D1. Перестановка местами переменных ничего не даёт, результат тот-же.

 
Vasiliy Smirnov #:
Открываю все терминалы Метатрейдера сегодня и всё слетело

Непродумано сохранение текущей конфигурации. Периодически слетают: расположение внутренних окон в MetaTrader, набор символов из обзора рынка, цветовая схема и период графиков в последнем активном профиле

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