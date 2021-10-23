Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 2
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А в ME теперь практически невозможно различить кнопки запуска на истории и онлайн: выбраны такие блеклые цвета, что они сливаются.
А здесь: Найдите 10ть отличий.
Раньше было лучше продумано и по форме и по цветам:
Сейчас же сделали не как "для себя", а как "для отчета"
Добавлю: О какой простоте восприятия идет речь, если у одинаковых действий разные иконки. Здесь допустим понятно - забыли поменять старую иконку на новую, но ниже то в MetaEditor обе (!) иконки новые:
Сделайте плиз реальные улучшения в сервисе подписок на сигналы, на вкладке "Сигналы->Моя статистика->[сигнал]->Подписка".
В настоящей момент в виде ежемесячного графика показывается только прирост(%) - это конечно голый минимум. Прошу вас добавить еще 2 вкладки: "Просадка(Баланс)" и "Просадка(Средства)" на которых разместить аналогичные графики + числовые таблички с информацией по соответствующим показателям исторически зафиксированных просадок.
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Помогите с ООП
fxsaber, 2021.09.26 18:14
Хотелось бы иметь способ получить список статических переменных/массивов и их размеры. Наверное, нужен анализатор кода, как здесь сделано.
ЗЫ Наверное, статический string-массив и double-массив - совсем разные вещи.
MetaQuotes:
MQL5: Добавлено значение MQL_HANDLES_USED в перечисление ENUM_MQL_INFO_INTEGER — количество активных объектов классов (хэндлов) у MQL-программы. Здесь учитываются как динамические (созданные через new), так и нединамические объекты, глобальные/локальные переменные или члены классов. Чем больше хэндлов использует программа, тем больше она потребляет ресурсов.
В боевом советнике, где полно активных объектов, такое значение показателя.
Баг?
Почему не работает тестер на истории при подключении к счёту RoboForex? В выходные думал, что небольшие тараканчики, но сегодня-то рабочий день…
Вот что пишет при попытке открыть позицию
При всё при том, при подключении к MQ-Demo и вчера и сегодня работает, что говорит о том, что в коде ошибки нет. Часть кода вот
В продолжение ещё такая беда… Тест проводится на MQ-Demo EURUSD M15
Вот код
Результат выполнения в отладчике
M15 баров между 19:33 пятницы и 00:00 понедельника почему-то нету. Зато есть один бар D1. Перестановка местами переменных ничего не даёт, результат тот-же.
Открываю все терминалы Метатрейдера сегодня и всё слетело
Непродумано сохранение текущей конфигурации. Периодически слетают: расположение внутренних окон в MetaTrader, набор символов из обзора рынка, цветовая схема и период графиков в последнем активном профиле