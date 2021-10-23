Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 15
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Режим моделирования Тестера?
Режим моделирования Тестера?
Всё, извините, спасибо за потраченное время… Я больше ничего не могу понять. Два советника, в одном только такой код
при таких настройках получает первый тик при запуске
Во втором некоторый код «впереди» не касающийся ни тиков, ни баров, только проверка открытых позиций и потом SymbolInfoTick(_Symbol, tick);
с таким результатом…
Как он цепляет «вчерашний» тик?
Всё, извините, спасибо за потраченное время… Я больше ничего не могу понять. Два советника, в одном только такой код
при таких настройках получает первый тик при запуске
Во втором некоторый код «впереди» не касающийся ни тиков, ни баров, только проверка открытых позиций и потом SymbolInfoTick(_Symbol, tick);
с таким результатом…
Как он цепляет «вчерашний» тик?
Не скажу - не знаю.
Но!
На мой взгляд - это из той же оперы что и это.
Здравствуйте,
обновился на 3063 - теперь при загрузке советника такая ошибка. Пока откачусь)
PS. У меня подгружается библиотека kernel32.dll - может из-за этого?
PSS. Дело не в библиотеке было падает CHashMap<string, int>::ContainsKey с передачей nullptr. Но до этого она дала вставить через TrySetValue ключ nullptr и несколько раз отрабатывала)))
Падает на получение длины строки от NULL. Почему-то из одной и той же структуры сначала приходят string&:
А зачем интерпретатор решает просто string получить и валится:
PSS. А все дело в инициализации структуры:
const SymbolSettings Settings[] = {
{ ... },
{ ... }
}
У меня количество аргументов в каждом initializer list на 1 меньше чем количество членов структуры, что по идее должно приводить к инициализации по умолчанию последнего члена. Но в новой версии компилятора поменяли поведение видимо. Сейчас проверю со старой версией
PSSS. Откат компилятора помог
Как он цепляет «вчерашний» тик?
Он не вчерашний. Тик актуален до следующего.
Раньше можно было в оптимизаторе при клике по заголовку группы параметров - выделить их все, ЗАЧЕМ УБРАЛИ?
наверно чтобы тыкать по ним и тыкать и тыкать
Он не вчерашний. Тик актуален до следующего.
Видимо да. Ведь я запрашивал последний тик, вот и получил последний.
Ладно. Спасибо, буду как-то что-то менять, чтобы избежать эти проблемы. Может получится.
Поправьте, если ошибаюсь...
У тика есть дата. Если у тика "вчерашняя" дата, то как он может отображаться с "сегодняшней"?
Последний тик "за вчера" - это не первый тик "сегодня".
Или чего я не понял?
Поправьте, если ошибаюсь...
У тика есть дата. Если у тика "вчерашняя" дата, то как он может отображаться с "сегодняшней"?
Последний тик "за вчера" - это не первый тик "сегодня".
Или чего я не понял?
Последний он и в Африке последний. Не важно в каком году он был и отображается он со своей датой… Ведь в документации никаких оговорок по этому поводу нет, значит последний в прямом смысле слова.
А вот фобия среди лётчиков к этому слову неправильная, но не мне менять их правила. Вот у них можно сказать «последний вылет на сегодня» и смысл будет совсем другим и без этой фобии. Сегодня последний, завтра будет первый… И даже противно когда эти фобии лётчиков перетаскивают в рядовые выражения повседневной жизни…