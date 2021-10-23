Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 61
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Это ожидаемо и нормально.
На MT4 все летает!
Сервер MQ-Demo.
TRY-пары при расчете маржи возвращают нули. Это баг.
По этой причине OrderCheck на этих парах выводит ошибочные результаты по маржинальным полям.
Вообще-то начальная и поддерживающая маржа - это характеристики фьючерсных контрактов.
На MT4 все летает!
Проверим.
Вообще-то начальная и поддерживающая маржа - это характеристики фьючерсных контрактов.
Просто факт - OrderCheck показывает неверные результаты из-за этих нулей.
Некоторые значки, при выделении потом плохо видно.
Даже не важно, что там нарисовано. Зачем такой значок. Всё должно быть отчётливо видно.
Некоторые значки, при выделении потом плохо видно.
Даже не важно, что там нарисовано. Зачем такой значок. Всё должно быть отчётливо видно.
Виноват не сам значок, а фон под ним
Как видите выделение есть, а затемнения - нет
1) 01 - при таком шрифте здесь 0 на ноль не похож - ожидалось Ø1
2) ab - почему ab, а не T
Виноват не сам значок, а фон под ним
Как видите выделение есть, а затемнения - нет
Сути не меняет. Новый дизайн очень сырой.
По моему, шестиконечная зелёная звезда с галочкой посередине ни как не ассоциируется с тестером (тесты, исследования, разработка, лаборатория).
Это слишком креативно (но поддерживаю). К сожалению выбран более примитивный посыл: настройка\подгонка
если что ты выглядит как звезда, и 6 концов, то это 6ти конечная звезда, и если это что то зелёного цвета, то это зелёная шестиконечная звезда.
шестерёнка выглядит вот так:
ок, тогда зачем шестерёнка? шестерёнка больше подходит для ME, а не для тестера. тестер это лаборатория.
ОК. Это восьмиконечная звезда