Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 61

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Renat Fatkhullin #:

Это ожидаемо и нормально.

На MT4 все летает!

 
fxsaber #:

Сервер MQ-Demo.



TRY-пары при расчете маржи возвращают нули. Это баг.

По этой причине OrderCheck на этих парах выводит ошибочные результаты по маржинальным полям.

Вообще-то начальная и поддерживающая маржа - это характеристики фьючерсных контрактов.

 
fxsaber #:

На MT4 все летает!

Проверим.

 
Renat Fatkhullin #:

Вообще-то начальная и поддерживающая маржа - это характеристики фьючерсных контрактов.

Просто факт - OrderCheck показывает неверные результаты из-за этих нулей.

 
По поводу дизайна

Некоторые значки, при выделении потом плохо видно.
Даже не важно, что там нарисовано. Зачем такой значок. Всё должно быть отчётливо видно.

 
Pavel Verveyko #:
Некоторые значки, при выделении потом плохо видно.
Даже не важно, что там нарисовано. Зачем такой значок. Всё должно быть отчётливо видно.

Виноват не сам значок, а фон под ним

Как видите выделение есть, а затемнения - нет

 

1) 01 - при таком шрифте здесь 0 на ноль не похож - ожидалось Ø1

2) ab - почему ab, а не T

и наоборот: почему здесь T, а не ab
 
A100 #:

Виноват не сам значок, а фон под ним

Как видите выделение есть, а затемнения - нет

Сути не меняет. Новый дизайн очень сырой.

 
Andrey Dik #:

По моему, шестиконечная зелёная звезда с галочкой посередине ни как не ассоциируется с тестером (тесты, исследования, разработка, лаборатория).

Это слишком креативно (но поддерживаю). К сожалению выбран более примитивный посыл: настройка\подгонка

 
Andrey Dik #:

если что ты выглядит как звезда, и 6 концов, то это 6ти конечная звезда, и если это что то зелёного цвета, то это зелёная шестиконечная звезда.

шестерёнка выглядит вот так:

ок, тогда зачем шестерёнка? шестерёнка больше подходит для ME, а не для тестера. тестер это лаборатория. 

ОК. Это восьмиконечная звезда

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