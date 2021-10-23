Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 23

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Aleksey Vyazmikin #:

Интересно, у Вас и картины делятся на современны=хорошие и старые=плохие?

При чём тут дизайн приложений и выражение творчества в картинах?

Aleksey Vyazmikin #:

А то, что эстетически приятно и эргономически удобно для Вас не имеет ценности?

В первую очередь должно быть удобно, приятно, современно.

Поскольку сейчас мир капиталлистический, то все современные решения дизайна являются итогом исследований маркетинга о максимальной производительности и лучшей монетизации.

Цель любого предприятия - извлечение прибыли. Не обновлять дизайн на современный лад - терять деньги. Вот и всё.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

При чём тут дизайн приложений и выражение творчества в картинах?

Потому что дизайн - это творчество - это восприятие - нравится/ не нравится, удобно или нет. Это комфорт, от того, что тебя понимают, от того, что ты можешь почувствовать тепло от удовлетворения каких то твоих потребностей в виде прекрасного. Нельзя делать дизайн для всех, для всех можно навязывать, когда люди покупают вещи из-за престижа, а не от того, что нравится.

Современный дизайн унифицирует все и вся - и это скучно, серо, неприятно, но толпа потребляет - хочет быть "как все".

Поэтому вывод ошибочен - не люди хотят такое, а им навязали такое, так как это легче продать.

 

кстати вот за дизайн спасибо - он теперь отличается в 4 и 5 и терминалы визуально легко различимы. Дефолтную тему скорректировать цветами в 5-й и совсем хорошо. Будут вообще разные

вот редакторы отличаются только шрифтом, надо больше изменений. Добавьте что-ли свёртку блоков для 5, а то уже везде уже есть лет 20..

когда приходится "скакать" между 4-кой и 5-кой, отличия в дизайне это внезапно важно

 
Vitaliy Kuznetsov #:

В первую очередь должно быть удобно, приятно, современно.

Вы считаете стало удобнее?

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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

A100, 2021.09.24 23:18

Раньше было просто и понятно: F относится к Фибоначчи, G к Ганну, E к Эллиоту:


а теперь какой то набор кружочков и палочек:

 
A100 #:

Вы считаете стало удобнее?

Стащили эквалайзер с какого-то проигрывателя 

 

 

А почему Графики\Объекты\Отменить удаление (Ctrl+Z)

не распостраняется на объекты типа Стрелка(Arrow) ? Чем они хуже других объектов?

 
A100 #:

Вы считаете стало удобнее?

Будем сравнивать с современными международными обозначениями:

________________________________________

________________________________________

 Только Ганн не совсем информативен. Остальное интуитивно понятно.

 Из старых значков только фибо был понятен, два других также ступор, особенно для новичков.

Так что раньше было 33% понятного против теперешних 66% понятного)

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Будем сравнивать с современными международными обозначениями:

Откуда Вы их взяли? Как должен выглядеть запрос в google, чтобы их получить? 

И почему в своем продукте вы пишете крупно FIB, а не этот значок - он же современный международный, а FIB - это старое отжившее!?

Vitaliy Kuznetsov #:

 Из старых значков только фибо был понятен, два других также ступор, особенно для новичков.

В старых значках любой новичек (даже такой как я) интуитивно поймет, что относится к Фибоначчи, G к Ганну, E к Эллиоту

Предлагается добавить буквы (как раньше было). Значки - что раньше, что сейчас - не отражают сути, но раньше по крайней мере не нужно было знать каких то мифических "современных международных обозначениях" - вполне достаточно было знание латинского алфавита
 
A100 #:

Откуда Вы их взяли?

Нашел Ваше "международное

Там тоже не боги делали:

в MetaTrader в панели инструментов Графические инструменты (речь изначально именно про эту панель быстрого доступа) - это выглядело бы так: 

Т.е. игра в игру - Найдите 10 отличий

[Удален]  

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