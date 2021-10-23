Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 23
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Интересно, у Вас и картины делятся на современны=хорошие и старые=плохие?
При чём тут дизайн приложений и выражение творчества в картинах?
А то, что эстетически приятно и эргономически удобно для Вас не имеет ценности?
В первую очередь должно быть удобно, приятно, современно.
Поскольку сейчас мир капиталлистический, то все современные решения дизайна являются итогом исследований маркетинга о максимальной производительности и лучшей монетизации.
Цель любого предприятия - извлечение прибыли. Не обновлять дизайн на современный лад - терять деньги. Вот и всё.
При чём тут дизайн приложений и выражение творчества в картинах?
Потому что дизайн - это творчество - это восприятие - нравится/ не нравится, удобно или нет. Это комфорт, от того, что тебя понимают, от того, что ты можешь почувствовать тепло от удовлетворения каких то твоих потребностей в виде прекрасного. Нельзя делать дизайн для всех, для всех можно навязывать, когда люди покупают вещи из-за престижа, а не от того, что нравится.
Современный дизайн унифицирует все и вся - и это скучно, серо, неприятно, но толпа потребляет - хочет быть "как все".
Поэтому вывод ошибочен - не люди хотят такое, а им навязали такое, так как это легче продать.
кстати вот за дизайн спасибо - он теперь отличается в 4 и 5 и терминалы визуально легко различимы. Дефолтную тему скорректировать цветами в 5-й и совсем хорошо. Будут вообще разные
вот редакторы отличаются только шрифтом, надо больше изменений. Добавьте что-ли свёртку блоков для 5, а то уже везде уже есть лет 20..
когда приходится "скакать" между 4-кой и 5-кой, отличия в дизайне это внезапно важно
В первую очередь должно быть удобно, приятно, современно.
Вы считаете стало удобнее?
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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
A100, 2021.09.24 23:18
Раньше было просто и понятно: F относится к Фибоначчи, G к Ганну, E к Эллиоту:
а теперь какой то набор кружочков и палочек:
Вы считаете стало удобнее?
Стащили эквалайзер с какого-то проигрывателя
А почему Графики\Объекты\Отменить удаление (Ctrl+Z)
не распостраняется на объекты типа Стрелка(Arrow) ? Чем они хуже других объектов?
Вы считаете стало удобнее?
Будем сравнивать с современными международными обозначениями:
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Только Ганн не совсем информативен. Остальное интуитивно понятно.
Из старых значков только фибо был понятен, два других также ступор, особенно для новичков.
Так что раньше было 33% понятного против теперешних 66% понятного)
Будем сравнивать с современными международными обозначениями:
Откуда Вы их взяли? Как должен выглядеть запрос в google, чтобы их получить?
И почему в своем продукте вы пишете крупно FIB, а не этот значок - он же современный международный, а FIB - это старое отжившее!?
Из старых значков только фибо был понятен, два других также ступор, особенно для новичков.
В старых значках любой новичек (даже такой как я) интуитивно поймет, что F относится к Фибоначчи, G к Ганну, E к ЭллиотуПредлагается добавить буквы (как раньше было). Значки - что раньше, что сейчас - не отражают сути, но раньше по крайней мере не нужно было знать каких то мифических "современных международных обозначениях" - вполне достаточно было знание латинского алфавита
Откуда Вы их взяли?
Нашел Ваше "международное"
Там тоже не боги делали:
в MetaTrader в панели инструментов Графические инструменты (речь изначально именно про эту панель быстрого доступа) - это выглядело бы так:
Т.е. игра в игру - Найдите 10 отличий
Пляшущие человечки?
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Отыщи мою потерю, Шерлок Холмс.