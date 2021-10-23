Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 13

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fxsaber #:

Покажите котировки в истории, которые приходятся на первый пять минут суток.

Ох……… это как понимать? Но ведь в реале и на демке котировки идут… или котировки - не тики и советник не чухнется в это время?

Оказывается так много я ещё не знаю… Спасибо.

 
Alexey Viktorov #:

Но ведь в реале и на демке котировки идут…

Не идут, иначе бы были соответствующие записи в истории.

 
A100 #:

Подписка\Платная подписка\Подписаться\Отписаться

 

Первые 2 — зачот.

По последним не согласен. Подписаться не читается, а Отписаться — это, скорее, зачеркнутая подписка должна быть.

Но яж не дизайнер. Вообще не в теме.

 
A100 #:

Подписка\Платная подписка\Подписаться\Отписаться

 

Чтобы не выдумывать, зайдём в сигналы на сайте и увидим

Вместо человечка меняем значки и всё.


Подписаться / отписаться.

И никто не будет спорить, что это разумное решение

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Вы говорите о конкретно подписке на сигналы, а речь шла о значке абстрактной подписке в Навигаторе терминала (подписка на рыночные данные, персонального менеджера и др.)

 
Andrey Khatimlianskii #:

Но яж не дизайнер. Вообще не в теме.

Дизайнеры уже поработали - теперь можно и рядовым пользователям высказаться

     

Так это просто часы, а с закрашенным сектором - уже интервал\период

 

Зачем в терминале кнопка   не могу понять - раньше вместо нее была MetaEditor 

Теперь в терминале одна картинка, а на рабочем столе - другая. Вместо упрощения - усложнили восприятие

 
A100 #:

Зачем в терминале кнопка   не могу понять - раньше вместо нее была MetaEditor 

Теперь в терминале одна картинка, а на рабочем столе - другая. Вместо упрощения - усложнили восприятие

Присоединяюсь.  Пришлось наводить курсор на все подряд. Бесполезно потратил минуту жизни. А сколько нас таких...

Сколько ДЖоулей энергии я потратил зря, а сколько потратили в сумме  все программисты...

Неэффективно! 

 

b3063, в TaskManager нагрузка CPU бывает значительно выше 100%.


 

И все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос - как можно подписаться на данные с бирж, которые представлены в разделе "Подписки". Везде надпись - "Доступно только на реальных счетах". Что за счета, где их открыть?


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