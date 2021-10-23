Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 13
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Покажите котировки в истории, которые приходятся на первый пять минут суток.
Ох……… это как понимать? Но ведь в реале и на демке котировки идут… или котировки - не тики и советник не чухнется в это время?
Оказывается так много я ещё не знаю… Спасибо.
Но ведь в реале и на демке котировки идут…
Не идут, иначе бы были соответствующие записи в истории.
Подписка\Платная подписка\Подписаться\Отписаться
Первые 2 — зачот.
По последним не согласен. Подписаться не читается, а Отписаться — это, скорее, зачеркнутая подписка должна быть.
Но яж не дизайнер. Вообще не в теме.
Подписка\Платная подписка\Подписаться\Отписаться
Чтобы не выдумывать, зайдём в сигналы на сайте и увидим
Вместо человечка меняем значки и всё.
Подписаться / отписаться.
И никто не будет спорить, что это разумное решение
Вы говорите о конкретно подписке на сигналы, а речь шла о значке абстрактной подписке в Навигаторе терминала (подписка на рыночные данные, персонального менеджера и др.)
Но яж не дизайнер. Вообще не в теме.
Дизайнеры уже поработали - теперь можно и рядовым пользователям высказаться
Так это просто часы, а с закрашенным сектором - уже интервал\период
Зачем в терминале кнопка не могу понять - раньше вместо нее была MetaEditor
Теперь в терминале одна картинка, а на рабочем столе - другая. Вместо упрощения - усложнили восприятие
Зачем в терминале кнопка не могу понять - раньше вместо нее была MetaEditor
Теперь в терминале одна картинка, а на рабочем столе - другая. Вместо упрощения - усложнили восприятие
Присоединяюсь. Пришлось наводить курсор на все подряд. Бесполезно потратил минуту жизни. А сколько нас таких...
Сколько ДЖоулей энергии я потратил зря, а сколько потратили в сумме все программисты...
Неэффективно!
b3063, в TaskManager нагрузка CPU бывает значительно выше 100%.
И все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос - как можно подписаться на данные с бирж, которые представлены в разделе "Подписки". Везде надпись - "Доступно только на реальных счетах". Что за счета, где их открыть?