Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 40

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Может быть "косяк" во флагах?

else FileWrite(f_handle, string(i + 1), t_date, t_time, c_flags + " (" + string(g_ticks[i].flags) + ")",
                                 DoubleToString(g_ticks[i].last, Digits()), string(g_ticks[i].volume),
                                 string(g_ticks[i].volume), DoubleToString(g_ticks[i].ask, Digits()), DoubleToString(g_ticks[i].bid, Digits()));

Терминал


 
A100 #:

Плохо не то, что он зеленый (а почему бы и нет)

ну если мягко говоря, то необычно

проверил на всякий случай в VS.... все по старому - красный/желтый

A100 #:

изменения выглядят спонтанными (просто чтобы обязательно отличалось от предыдущего вида), нет единой концепции

Вы же сами и ответили на вопрос - в чем смысл этих изменений? - чтобы все значки стали другими

ладно, пустое это - помню топик про подсветку фигурных скобок, вопрос решен - отката не будет, со значками явные косяки уберут, а дальше привыкайте

ЗЫ: вот никогда не подумал бы, что работа дизайнера настолько важна, был общий стиль МЕ и терминала, никогда не задумывался, что что-то не так, теперь разглядываю новые значки....имхо все не так

 
Igor Makanu #:

ну если мягко говоря, то необычно

проверил на всякий случай в VS.... все по старому - красный/желтый

Вы же сами и ответили на вопрос - в чем смысл этих изменений? - чтобы все значки стали другими

ладно, пустое это - помню топик про подсветку фигурных скобок, вопрос решен - отката не будет, со значками явные косяки уберут, а дальше привыкайте

Почему-то не видел официальный ответ, почему не будет подсветки скобок, это так было удобно, а сейчас постоянно глаза в напряжении при поиске открывающей/закрывающей скобки.

Это супер-неудобно.

P.S. Про значки и дизайнера: просто человек это рисующий, далёк от данной темы. Это как попросить стоматолога написать диссертацию по пересадке почки.

Рисовать должен тот, кто в данной теме хорошо разбирается. 

 
Vitaly Muzichenko #:

Смешно :(

Да, действительно, значок зелёный, но с каких побуждений это сделано - в корне не верно?


Я так думаю что зеленый цвет подразумевается что работа может быть продолжена. Это же не ошибка а всего лишь предупреждение ИМХО!!!
 
Vitaly Muzichenko #:

Почему-то не видел официальный ответ, почему не будет подсветки скобок, это так было удобно, а сейчас постоянно глаза в напряжении при поиске открывающей/закрывающей скобки.

Это супер-неудобно.

не удобно

топики точно читают, но ответы дают когда считают нужным

я давно на все непонятные вопросы даю себе один ответ - такие правила )))

 
Igor Makanu #:

не удобно

топики точно читают, но ответы дают когда считают нужным

я давно на все непонятные вопросы даю себе один ответ - такие правила )))

У меня часто складывается впечатление, что в штате MQ завёлся диссидент, который вредит.

Подсветку убрали - доставили неудобства.

Фолдинг не добавляют потому, что это будет удобно.

Подсветку совпадающих слов как Нотепаде не делают, потому что это будет замечательно писать и править коды.

и тд.

 
A100 #:

Плохо не то, что он зеленый (а почему бы и нет)

устоявшиеся цвета -- passed\warning\error?

 
transcendreamer #:

Возможно я придираюсь, но видится некое расхождение в иконках исполнимых файлов ex5 в редакторе и в проводнике:

Да и в проводнике 5ки разным шрифтом - как будто разные люди делали


 

С обновлением терминала отвалилось несколько покупных библиотек с маркета, перезакачивал их, итог один, ошибка. Это только несколько продуктов проверил, чувствую сюрпризов будет еще много... вся работа встала.


 
Andrei Trukhanovich #:

устоявшиеся цвета -- passed\warning\error?

Соответственно: MB_ICONINFORMATION\MB_ICONWARNING\MB_ICONERROR

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