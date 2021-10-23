Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 40
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Может быть "косяк" во флагах?
Терминал
Плохо не то, что он зеленый (а почему бы и нет)
ну если мягко говоря, то необычно
проверил на всякий случай в VS.... все по старому - красный/желтый
изменения выглядят спонтанными (просто чтобы обязательно отличалось от предыдущего вида), нет единой концепции
Вы же сами и ответили на вопрос - в чем смысл этих изменений? - чтобы все значки стали другими
ладно, пустое это - помню топик про подсветку фигурных скобок, вопрос решен - отката не будет, со значками явные косяки уберут, а дальше привыкайте
ЗЫ: вот никогда не подумал бы, что работа дизайнера настолько важна, был общий стиль МЕ и терминала, никогда не задумывался, что что-то не так, теперь разглядываю новые значки....имхо все не так
ну если мягко говоря, то необычно
проверил на всякий случай в VS.... все по старому - красный/желтый
Вы же сами и ответили на вопрос - в чем смысл этих изменений? - чтобы все значки стали другими
ладно, пустое это - помню топик про подсветку фигурных скобок, вопрос решен - отката не будет, со значками явные косяки уберут, а дальше привыкайте
Почему-то не видел официальный ответ, почему не будет подсветки скобок, это так было удобно, а сейчас постоянно глаза в напряжении при поиске открывающей/закрывающей скобки.
Это супер-неудобно.
P.S. Про значки и дизайнера: просто человек это рисующий, далёк от данной темы. Это как попросить стоматолога написать диссертацию по пересадке почки.
Рисовать должен тот, кто в данной теме хорошо разбирается.
Смешно :(
Да, действительно, значок зелёный, но с каких побуждений это сделано - в корне не верно?
Почему-то не видел официальный ответ, почему не будет подсветки скобок, это так было удобно, а сейчас постоянно глаза в напряжении при поиске открывающей/закрывающей скобки.
Это супер-неудобно.
не удобно
топики точно читают, но ответы дают когда считают нужным
я давно на все непонятные вопросы даю себе один ответ - такие правила )))
не удобно
топики точно читают, но ответы дают когда считают нужным
я давно на все непонятные вопросы даю себе один ответ - такие правила )))
У меня часто складывается впечатление, что в штате MQ завёлся диссидент, который вредит.
Подсветку убрали - доставили неудобства.
Фолдинг не добавляют потому, что это будет удобно.
Подсветку совпадающих слов как Нотепаде не делают, потому что это будет замечательно писать и править коды.
и тд.
Плохо не то, что он зеленый (а почему бы и нет)
устоявшиеся цвета -- passed\warning\error?
Возможно я придираюсь, но видится некое расхождение в иконках исполнимых файлов ex5 в редакторе и в проводнике:
Да и в проводнике 5ки разным шрифтом - как будто разные люди делали
С обновлением терминала отвалилось несколько покупных библиотек с маркета, перезакачивал их, итог один, ошибка. Это только несколько продуктов проверил, чувствую сюрпризов будет еще много... вся работа встала.
устоявшиеся цвета -- passed\warning\error?
Соответственно: MB_ICONINFORMATION\MB_ICONWARNING\MB_ICONERROR