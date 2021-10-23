Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 64
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Отличная идея.
С алертами кстати не всё:
Демонстрация вырезанной строки алерта из POP UP /\
В версии МТ5 добавлена колонка Sourсe по центру. Туда входит название индикатора и (валюта,тф). Это генерируется автоматически. Далее следует месседж, который запрограммирован в индикаторе.
Так вот, информация задваивается (из-за столбца Source) и строка выглядит слишком широкой. Казалось бы, можно "Месседж" срезать, чтобы просто было написано UP / DN, ведь вся инфа об индикаторе левее.
Но вот настраиваем Push на телефон и приходит только "Месседж".
Выход:
1. Добавить в терминал возможность генерировать PUSH и Email из "Дата/время + Source + Message"
2. Или своими руками прописывать для Pop UP упрощенный алерт, а для Push и Email полный.
Можно
сервис - настройки - цвета
но она просто выедает глаза белыми полосами по краям и снизу
Больше года такое поведение.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
fxsaber, 2020.05.04 18:09
Среди открытых не получается отобразить ID-столбец.
Появляется и тут же исчезает.
не планируется ли в новых релизах сделать сворачивание тела функции?
а также, в Терминале, в инструментах на вкладке торговля сделать группировку всех позиций по символу. Чтоб видеть общую прибыль по символу, а также возможность закрыть все позиции по символу одним кликом:
в Терминале, в инструментах на вкладке торговля сделать группировку позиций по символу. Чтоб видеть общую прибыль по символу, а также возможность закрыть все позиции по символу:
Это видится очень удобным решением.
не планируется ли в новых релизах сделать сворачивание тела функции?
главное чтобы то, что они делают можно было отключать! Я бы сворачивание когда то отключал а когда то включал.
главное чтобы то, что они делают можно было отключать! Я бы сворачивание когда то отключал а когда то включал.
Ну и пункты контекстного меню (или кнопки панели инструментов) Свернуть все, Развернуть все.
Или вы про сам функционал? а зачем его иногда отключать?
Или вы про сам функционал? а зачем его иногда отключать?
Потому что многие художества которые просят или вводят.. мне не нужны И мешают. я бы их отключил ... например изменение масштаба ctrl+мышь/ этот .. бесит
Актуальный значок
Поэтому прошу разработчиков ввести тёмную тему во всём MetaEditore, включая меню Файл, Панель инструментов, Навигатор, Инструменты:
В MetaEditor уже есть тёмная тема.