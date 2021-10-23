Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 64

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Alain Verleyen #:


Отличная идея.

С алертами кстати не всё:

Демонстрация вырезанной строки алерта из POP UP /\

В версии МТ5 добавлена колонка Sourсe по центру. Туда входит название индикатора и (валюта,тф). Это генерируется автоматически. Далее следует месседж, который запрограммирован в индикаторе.

Так вот, информация задваивается (из-за столбца Source) и строка выглядит слишком широкой. Казалось бы, можно "Месседж" срезать, чтобы просто было написано UP / DN, ведь вся инфа об индикаторе левее.

Но вот настраиваем Push на телефон и приходит только "Месседж".

Выход:

1. Добавить в терминал возможность генерировать PUSH и Email из "Дата/время + Source + Message"

2. Или своими руками прописывать для Pop UP упрощенный алерт, а для Push и Email полный.

 
Aleksandr Slavskii #:

Можно

сервис - настройки - цвета



но она просто выедает глаза белыми полосами по краям и снизу

Поэтому прошу разработчиков ввести тёмную тему во всём MetaEditore, включая меню Файл, Панель инструментов, Навигатор, Инструменты:

 
fxsaber #:

Больше года такое поведение.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite

fxsaber, 2020.05.04 18:09

Среди открытых не получается отобразить ID-столбец.

Появляется и тут же исчезает.

Оказывается, ID-столбец исчезает только в случае, если он полностью пустой. Если же хоть одна его строка содержит значение, столбец не пропадает.
 

не планируется ли в новых релизах сделать сворачивание тела функции?


а также, в Терминале, в инструментах на вкладке торговля сделать группировку всех позиций по символу. Чтоб видеть общую прибыль по символу, а также возможность закрыть все позиции по символу одним кликом:


 
Nextor #:

в Терминале, в инструментах на вкладке торговля сделать группировку позиций по символу. Чтоб видеть общую прибыль по символу, а также возможность закрыть все позиции по символу:

Это видится очень удобным решением.

 
Nextor #:

не планируется ли в новых релизах сделать сворачивание тела функции?

главное чтобы то, что они делают можно было отключать! Я бы сворачивание когда то отключал а когда то включал.

 
Pavel Verveyko #:

главное чтобы то, что они делают можно было отключать! Я бы сворачивание когда то отключал а когда то включал.

Ну конечно чтоб программа при закрытии запоминала, какие функции были свернуты, какие развернуты, чтоб при следующем сеансе все открывалось также.
Ну и пункты контекстного меню (или кнопки панели инструментов) Свернуть все, Развернуть все.

Или вы про сам функционал? а зачем его иногда отключать?
 
Nextor #:
Или вы про сам функционал? а зачем его иногда отключать?

Потому что многие художества которые просят или вводят.. мне не нужны И мешают. я бы их отключил ... например изменение масштаба ctrl+мышь/ этот .. бесит

 

Актуальный значок

 
Nextor # :
Поэтому прошу разработчиков ввести тёмную тему во всём MetaEditore, включая меню Файл, Панель инструментов, Навигатор, Инструменты:

В MetaEditor уже есть тёмная тема.


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