Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 9
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// так-то, да, нелогичная иконка. Перевёрнутое сердечко, этож ...
Кто-нибудь контролирует и отслеживает каналы:
https://www.mql5.com/de/channels/01D1246057F3D401
"METDEXMEDICINES"
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2016.05.14 21:37
Во вкладке "Навигатор" при наведении мыши на советник отображается его copyright.
А какая от этого польза для пользователя? Логичнее было бы отображать description.
Про иконку отдельно написал в сервисдеск - уж коли она есть - пусть отображается и в навигаторе
Ну это уже не я виноват. Обновился до 3063 и решил посмотреть ID
но столбец появляется на короткое время и закрывается. Гифка по клику…
Ну это уже не я виноват. Обновился до 3063 и решил посмотреть ID
но столбец появляется на короткое время и закрывается. Гифка по клику…
Больше года такое поведение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
fxsaber, 2020.05.04 18:09
Среди открытых не получается отобразить ID-столбец.
Появляется и тут же исчезает.
Больше года такое поведение.
А у меня раньше интерес к этому отсутствовал. Вот и не знал…))
По старым багам много всего можно накопать. Например.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
fxsaber, 2020.05.05 11:39Если в логе Эксперты отключить столбец Время и сделать копию строки (ПКМ или клавиша C), то при CTRL+V вставляется еще табуляция в начале. Раньше такого не было. Ошибка?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
Renat Fatkhullin, 2020.05.05 12:44Проверим и исправим.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.12 23:20
В текущей версии tst-формата нет следующих данных
Прошу в tst-формат добавить PositionID для сделок/ордеров. Либо в новое поле, либо в избыточное по диапазону значений существующее поле.
Еще раз обращу внимание, что сохранилась проблема с импортом библиотек в билдах, выпущенных после предыдущего релиза:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
Stanislav Korotky, 2021.09.21 02:03
В нескольких последних билдах сломали импорт библиотек (уже не в первый раз, к сожалению).
В библиотеке прописана функция:
В эксперте при попытке её вызвать:
Получаем ошибку:
На билде 2988 работает нормально.
Из библиотеки экспортится еще куча функций, в частности, нижеследующая, и они работают:
Проблема возникает, судя по всему, из-за параметра-массива (или из-за того, что это массив структур).
Имеется библиотека в Маркете. В релизных билдах импортируется нормально. В бета-версиях, включая последние - не импортируется (с разными "unresolved" функциями для разных билдов).
Компилировать бета-билдами не вариант, потому что в обратную сторону продукт тем более не будет совместим с прежним релизом (который еще официальный).
Какие варианты может предложить MQ?
Это какой-то капитальный прокол в устройстве Маркета, учитывая, что пользователь не может по желанию загружать разные версии продукта.
Например, в маркете для Андроид более по-человечески организована поддержка для разных версий операционки.
Получается ситуация, что люди жалуются на невозможность пользоваться продуктом, я объясняю, что это баг платформы, но мне все равно ставят 1 звезду.
Пока единственный вариант - переходить на альтернативные способы распространения и лицензирования.
Еще раз обращу внимание, что сохранилась проблема с импортом библиотек в билдах, выпущенных после предыдущего релиза:
Строго говоря - была такая рекомендация:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
Ilyas, 2021.02.03 13:28Я рекомендую воздержаться от использования модулей, мы планируем изменение в их работе, теоретически могут возникнуть проблемы в совместимости версий.