Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 9

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Vitaliy Kuznetsov #:

// так-то, да, нелогичная иконка. Перевёрнутое сердечко, этож ...

Вот и я о том Же
 
Does anybody control and monitor the channels:

Кто-нибудь контролирует и отслеживает каналы:

https://www.mql5.com/de/channels/01D1246057F3D401

"METDEXMEDICINES"

 
Уж коли речь о функциональном дизайне - самое время поменять местами copyright и descriptor

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2016.05.14 21:37

Во вкладке "Навигатор" при наведении мыши на советник отображается его copyright.

#property version     "1.0"
#property copyright   "copyright"
#property description "description"

А какая от этого польза для пользователя? Логичнее было бы отображать description.

 

Про иконку отдельно написал в сервисдеск - уж коли она есть - пусть отображается и в навигаторе

 

Ну это уже не я виноват. Обновился до 3063 и решил посмотреть ID 

2021.09.30 14:21:12.120 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3063 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.09.30 14:21:12.122 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core, 9 / 11 Gb memory, 31 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

но столбец появляется на короткое время и закрывается. Гифка по клику…


 
Alexey Viktorov #:

Ну это уже не я виноват. Обновился до 3063 и решил посмотреть ID

но столбец появляется на короткое время и закрывается. Гифка по клику…

Больше года такое поведение.

 
fxsaber #:

Больше года такое поведение.

А у меня раньше интерес к этому отсутствовал. Вот и не знал…))

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: SingleTesterCache

fxsaber, 2020.01.12 23:20

В текущей версии tst-формата нет следующих данных

  • Время в миллисекундах.
  • PositionID.
  • MagicNumber.
Это накладывает ограничения в сценариях использования.

Прошу в tst-формат добавить PositionID для сделок/ордеров. Либо в новое поле, либо в избыточное по диапазону значений существующее поле.

 

Еще раз обращу внимание, что сохранилась проблема с импортом библиотек в билдах, выпущенных после предыдущего релиза:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях

Stanislav Korotky, 2021.09.21 02:03

В нескольких последних билдах сломали импорт библиотек (уже не в первый раз, к сожалению).

В библиотеке прописана функция:

bool OrderBook_MarketBookGet(string symbol, MqlBookInfo &bookArrayOut[]) export

В эксперте при попытке её вызвать:

  MqlBookInfo bookArray[];
  OrderBook_MarketBookGet(_Symbol, bookArray);

Получаем ошибку:

Cannot find 'OrderBook_MarketBookGet' in 'OrderBookMS.ex5'
unresolved import function call

На билде 2988 работает нормально.

Из библиотеки экспортится еще куча функций, в частности, нижеследующая, и они работают:

typedef void (*pOnBookEvent)(const string &symbol);
void OrderBook_Init(pOnBookEvent ptr, const string folder, const bool common, const int offset) export

Проблема возникает, судя по всему, из-за параметра-массива (или из-за того, что это массив структур).


Имеется библиотека в Маркете. В релизных билдах импортируется нормально. В бета-версиях, включая последние - не импортируется (с разными "unresolved" функциями для разных билдов).

Компилировать бета-билдами не вариант, потому что в обратную сторону продукт тем более не будет совместим с прежним релизом (который еще официальный).

Какие варианты может предложить MQ?

Это какой-то капитальный прокол в устройстве Маркета, учитывая, что пользователь не может по желанию загружать разные версии продукта.

Например, в маркете для Андроид более по-человечески организована поддержка для разных версий операционки.

Получается ситуация, что люди жалуются на невозможность пользоваться продуктом, я объясняю, что это баг платформы, но мне все равно ставят 1 звезду.

Пока единственный вариант - переходить на альтернативные способы распространения и лицензирования.

 
Stanislav Korotky #:

Еще раз обращу внимание, что сохранилась проблема с импортом библиотек в билдах, выпущенных после предыдущего релиза:

Строго говоря - была такая рекомендация:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике

Ilyas, 2021.02.03 13:28

Я рекомендую воздержаться от использования модулей, мы планируем изменение в их работе, теоретически могут возникнуть проблемы в совместимости версий.
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