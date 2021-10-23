Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 62

Новый комментарий
 
transcendreamer #:

Странно - не то слово... 

Удивлён что столько времени на это не обращают внимание...

Ответ давался много времени назад - нет возможности. Это относится к архитектурным особенностям - если память не изменяет - системных прерываний, или что-то в этом роде, а не программным.

 
Renat Fatkhullin #:
Доступна бета 3084 с исправлением заморозки экрана в визуальном тестере и включена подскветка фона у связанных скобок.

О! Спасибо (вздох облегчения) - а то глаза уже совсем никакими стали из-за постоянного вглядывания в код в поисках скобок.

 
Artyom Trishkin #:

Ответ давался много времени назад - нет возможности. Это относится к архитектурным особенностям - если память не изменяет - системных прерываний, или что-то в этом роде, а не программным.

Спасибо за комментарий, не видел раньше, очень жаль что нельзя ничего сделать...

 

О да, это свершилось! скобочки подсвечены! возрадуемся!



 
Pavel Verveyko #:
По поводу дизайна

Некоторые значки, при выделении потом плохо видно.
Даже не важно, что там нарисовано. Зачем такой значок. Всё должно быть отчётливо видно.

Да дело не в значках. Если они контурные, то используется замена цвета. Если обычные, то просто подбираются универсальные цвета.

Курсор слишком яркий   , съедает все синие, зелёные цвета и множество той же яркости. Проблема в нём.

Можно попробовать такой вариант:


Вообще стоило бы осветлить ещё всю серость оболочки

 

Хеджевые счета это же шарлатанство и не профессионализм биржевой индустрии. Все же такие сделки должны быть виртуальными и храниться за отдельную плату на сервере. А это шарлатанство со свопом, попадающее под законы, о защите потребителей. Хоть как верти -1+1=0 а что дальше происходит это магия шарлатана.


 
Renat Fatkhullin #:
Доступна бета 3084 с исправлением заморозки экрана в визуальном тестере и включена подскветка фона у связанных скобок.

Добрый день, я правильно понимаю, что удалось воспроизвести зависание визуализации в тестере и режим ожидания включен всегда?
 

3084 загрузил


визуализация не работает


наверное, надо переустановить терминал, установить новую винду, поменять комп?   ....ничего не забыл?

Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
  • www.mql5.com
MQL5: язык торговых стратегий для MetaTrader 5, позволяет писать собственные торговые роботы, технические индикаторы, скрипты и библиотеки функций
 

Считаю, что в алертах стоит левее поставить время, потом дату. Нужно мнение форумчан.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Считаю, что в алертах стоит левее поставить время, потом дату. Нужно мнение форумчан.

Не, пусть дата слева
1...555657585960616263646566
Новый комментарий