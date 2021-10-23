Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 62
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Странно - не то слово...
Удивлён что столько времени на это не обращают внимание...
Ответ давался много времени назад - нет возможности. Это относится к архитектурным особенностям - если память не изменяет - системных прерываний, или что-то в этом роде, а не программным.
Доступна бета 3084 с исправлением заморозки экрана в визуальном тестере и включена подскветка фона у связанных скобок.
О! Спасибо (вздох облегчения) - а то глаза уже совсем никакими стали из-за постоянного вглядывания в код в поисках скобок.
Ответ давался много времени назад - нет возможности. Это относится к архитектурным особенностям - если память не изменяет - системных прерываний, или что-то в этом роде, а не программным.
Спасибо за комментарий, не видел раньше, очень жаль что нельзя ничего сделать...
О да, это свершилось! скобочки подсвечены! возрадуемся!
По поводу дизайна
Некоторые значки, при выделении потом плохо видно.
Даже не важно, что там нарисовано. Зачем такой значок. Всё должно быть отчётливо видно.
Да дело не в значках. Если они контурные, то используется замена цвета. Если обычные, то просто подбираются универсальные цвета.
Курсор слишком яркий , съедает все синие, зелёные цвета и множество той же яркости. Проблема в нём.
Можно попробовать такой вариант:
Вообще стоило бы осветлить ещё всю серость оболочки
Хеджевые счета это же шарлатанство и не профессионализм биржевой индустрии. Все же такие сделки должны быть виртуальными и храниться за отдельную плату на сервере. А это шарлатанство со свопом, попадающее под законы, о защите потребителей. Хоть как верти -1+1=0 а что дальше происходит это магия шарлатана.
Доступна бета 3084 с исправлением заморозки экрана в визуальном тестере и включена подскветка фона у связанных скобок.
3084 загрузил
визуализация не работает
наверное, надо переустановить терминал, установить новую винду, поменять комп? ....ничего не забыл?
Считаю, что в алертах стоит левее поставить время, потом дату. Нужно мнение форумчан.
Считаю, что в алертах стоит левее поставить время, потом дату. Нужно мнение форумчан.