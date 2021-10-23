Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 51
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Лучшая цена в стакане на продажу 37237 (1) я покупаю по 37241(2), объемом 14
Маркет-ордер не имеет цены. Даже MT5 показывает нули для таких ордеров.
Можно выставить лимитник по цене хуже текущей. В таком случае биржа, конечно, не будет сводить ценообразование к арбитражу. Поэтому сначала все зальет, а только потом сгенерирует bid/ask.
Не нужно никаких потоков, все предельно ясно, если конечно, посмотреть внимательно
Знаете, я не выдержал высокомерия и поправил ваш пост.
Пожалуйста, перестаньте показывать свою неприязнь - пусть она будет вашей, не несите в массы - это только отталкивает от вас.
Артем!
Вы путаете высокомерие с знанием.
Достаточно просто посмотреть предоставленные материалы, что бы было все ясно.
Добавлено
Смотрите сами, 100% доказательство на скрине, а люди заявляют, что у меня нет понимания!
Как с разговаривать?
Артем!
Вы путаете высокомерие с знанием.
Достаточно просто посмотреть предоставленные материалы, что бы было все ясно.
Знание чего-либо не даёт права пытаться оскорблять целый пласт направления деятельности людей.
"Глупый недостойный форексник" может быть хорошим умным человеком, и "отличный достойный всего биржевик" тоже может быть им же.
В чём между ними тогда разница?
Вы пытаетесь делить людей по сословиям, по "голубым кровям", откровенно показывая своё пренебрежение. Простите, это не просто видно - это кричит.
Прошу, перестаньте - не красиво.
Здесь технический форум, и нужно уметь оставлять своё личное при себе - только факты и по делу.
Как с разговаривать?
Достойно.
Смотрите сами, 100% доказательство на скрине, а люди заявляют, что у меня нет понимания!
Маркет-ордер полностью выжрал два уровня: 36930 и 36915. Остался следующий (не тронутый) уровень - 36800.
Если бы 36915 не был бы выеден полностью, то bid встал бы на его место после заливки.
А вот почему на скрине бид 36800 сформировался на четыре миллисекунды позже заливки - это вопрос. Скорее всего, лаг MT5.
С Вами еще не окончена, попробую объяснить (в последний раз)
Лучшая цена в стакане на продажу 37237 (1) я покупаю по 37241(2), объемом 14
Почему сделка сразу не совершается по 37242?
Да потому, что на Бирже определен порядок сведения сделок!
Сначала сводится лучшая цена 37237, если объем полностью исполнен, то возникает НОВЫЙ ASK (следующая лучшая цена),
по которой сводится вторая сделка и т.д И эти новые ASK фиксируются Биржей.
Представьте, что пришла не только моя заявка, по этой цене, а несколько, но моя была первая.
Как определится новая цена? Должен быть НОВЫЙ ASK, старый-то я уже съел!
Почему, Вы, ФОРЕКСники, всегда лезете туда, где Вы ничего не знаете?
Очень интересно, сам торгую на FORTS. Тоже хочу разобраться.
Насколько я понимаю понимаю биржевую торговлю, смысл котировок BID/ASK в том что они показывают лучшую ДОСТУПНУЮ на данный момент цену. Предположим вы выставили ордер BUY LIMIT @37241, но на объем 18. Ваша заявка пришла первая. Сначала она съест 13 по 37237, потом 5 по 37238. Так вот, пока обе эти сделки не пройдит НИЧЬЯ другая заявка выполнена не будет. Поэтому если после первой сделки на 13 биржа разошлет всем новый ASK 37238, то никто не сможет по нему купить. Реально заявка следующего человека может быть исполнена только по цене 37239.
1. Вы пишете: "Представьте, что пришла не только моя заявка, по этой цене, а несколько, но моя была первая.
Как определится новая цена? Должен быть НОВЫЙ ASK, старый-то я уже съел!".
Зачем бирже после первой сделке объемом 13 посылать ASK по 37238, если по нему никто не сможет купить? Ведь это не лучшая ДОСТУПНАЯ Цена.
(вопрос 2 в след.посте)
Как с разговаривать?
я уже три раза сказал, скажу еще раз - ПРУФЫ С ДРУГОЙ ПЛАТФОРМЫ.
если все предельно ясно и понятно, и только тупые форексники не понимают, с этим вообще не должно быть проблем.
Зачем бирже после первой сделке объемом 13 посылать ASK по 37238, если по нему никто не сможет купить? Ведь это не лучшая ДОСТУПНАЯ Цена.
незачем. и нет никакого "потом", у сделок одинаковое время, т.к. они зафиленны одним ордером, есть аск\бид до начала матчинга и после его окончания, все, точка.
Знание чего-либо не даёт права пытаться оскорблять целый пласт направления деятельности людей.
"Глупый недостойный форексник" может быть хорошим умным человеком, и "отличный достойный всего биржевик" тоже может быть им же.
В чём между ними тогда разница?
Вы пытаетесь делить людей по сословиям, по "голубым кровям", откровенно показывая своё пренебрежение. Простите, это не просто видно - это кричит.
Прошу, перестаньте - не красиво.
Здесь технический форум, и нужно уметь оставлять своё личное при себе - только факты и по делу.
Т.е Вы считаете, что говорить так нормально, и это не оскорбление?
" Риторический вопрос: какое имеет отношение ваша брезгливость к исключительно технической стороне дела - пропускаются ли данные в потоке или нет? "
Не кажется Вам, что это не совсем корректно с Вашей стороны?
Кому-то можно, а кому-то нет!