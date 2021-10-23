Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 42

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Vitaliy Kuznetsov #:

Если с этой концепцией создадут значок едитора, думаю никто не оспорит его логичность.

А что 5-ка символизирует? Это не MetaEditor 5, а просто MetaEditor. И он редактирует, комилирует и объединяет не только MQL5, но и

 

ME - другое дело

 
Vitaliy Kuznetsov #:


По значку едитора:

Раньше это был оранжевый журнал в изометрии. Отсюда и новый значок в стиле журнала во флэт стиле. С синим не угадали, вернули оранжевый. В целом годно, концепция не поменялась.

С чем можно поспорить, так это с изометрией в стиле Win10. В Win11 значки развернулись лицом к пользователю. //Билайн только обновились не туда куда-то.

Раньше предложил такой значок

Чем дольше я его вспоминаю, тем больше понимаю, насколько он гармоничен. Конечно стоит немного улучшить размеры, отступы, оттенки.

Концепция была, оранжевый стиль, код, цифра 5. Косая линия вместе с пятёркой образуют нечто вроде доллара, знака денег. Он на уровне дизайна Микрософт Оффис.

Естественно, от всех прав по дизайну я полностью отказываюсь, ибо не дурак такие вещи присваивать. Все права по дизайну исключительные у компании MetaQuotes Ltd.

Если с этой концепцией создадут значок едитора, думаю никто не оспорит его логичность.


Жёлто-оранжевая книжечка изометрическая была визуально-семиотически очень значимой для многих...

Можно было бы эту изометрическую книжечку просто перерисовать в новом стиле flat/material...

 
Когда визуализацию починят? Её чинят? Может пока вернуть старую версию MT в которой работает визуализация? Цвет иконок и раньше был норм, а вот без визуализации ни как.
 

Забавно, Discord стал воспринимать MetaEditor, как приложение для игр.


 
Aleksey Vyazmikin #:

Забавно, Discord стал воспринимать MetaEditor, как приложение для игр.


срочно в ветку юмора!

 
Aleksey Vyazmikin #:

Забавно, Discord стал воспринимать MetaEditor, как приложение для игр.


)))))
 

Я так то далёк от дизайна, поэтому всю эту смену значков воспринимаю так: если поменяли, значит так надо.

Понятно,  что значки должны вызывать определённые ассоциации и в большинстве случаев с новыми значками так и есть.

Просто для понимания некоторых значков приходится немного напрячь своё ассоциативное мышление)))

Но как бы я ни напрягался, никак не могу понять, каким образом звезда давида   может ассоциироваться с тестером стратегий ?

 
Aleksandr Slavskii #:

Но как бы я ни напрягался, никак не могу понять, каким образом звезда давида может ассоциироваться с тестером стратегий ?

Через ассоциацию о хитрых евреях :)

 
и при этом этот тестер стал криво работать.....
 

по визуализации ---- кто-нибудь может что-нибудь подсказать?????

не работает, однако   :(

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