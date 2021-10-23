Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 42
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Если с этой концепцией создадут значок едитора, думаю никто не оспорит его логичность.
А что 5-ка символизирует? Это не MetaEditor 5, а просто MetaEditor. И он редактирует, комилирует и объединяет не только MQL5, но и
ME - другое дело
По значку едитора:
Раньше это был оранжевый журнал в изометрии. Отсюда и новый значок в стиле журнала во флэт стиле. С синим не угадали, вернули оранжевый. В целом годно, концепция не поменялась.
С чем можно поспорить, так это с изометрией в стиле Win10. В Win11 значки развернулись лицом к пользователю. //Билайн только обновились не туда куда-то.
Раньше предложил такой значок
Чем дольше я его вспоминаю, тем больше понимаю, насколько он гармоничен. Конечно стоит немного улучшить размеры, отступы, оттенки.
Концепция была, оранжевый стиль, код, цифра 5. Косая линия вместе с пятёркой образуют нечто вроде доллара, знака денег. Он на уровне дизайна Микрософт Оффис.
Естественно, от всех прав по дизайну я полностью отказываюсь, ибо не дурак такие вещи присваивать. Все права по дизайну исключительные у компании MetaQuotes Ltd.
Если с этой концепцией создадут значок едитора, думаю никто не оспорит его логичность.
Жёлто-оранжевая книжечка изометрическая была визуально-семиотически очень значимой для многих...
Можно было бы эту изометрическую книжечку просто перерисовать в новом стиле flat/material...
Забавно, Discord стал воспринимать MetaEditor, как приложение для игр.
Забавно, Discord стал воспринимать MetaEditor, как приложение для игр.
срочно в ветку юмора!
Забавно, Discord стал воспринимать MetaEditor, как приложение для игр.
Я так то далёк от дизайна, поэтому всю эту смену значков воспринимаю так: если поменяли, значит так надо.
Понятно, что значки должны вызывать определённые ассоциации и в большинстве случаев с новыми значками так и есть.
Просто для понимания некоторых значков приходится немного напрячь своё ассоциативное мышление)))
Но как бы я ни напрягался, никак не могу понять, каким образом звезда давида может ассоциироваться с тестером стратегий ?
Но как бы я ни напрягался, никак не могу понять, каким образом звезда давида может ассоциироваться с тестером стратегий ?
Через ассоциацию о хитрых евреях :)
по визуализации ---- кто-нибудь может что-нибудь подсказать?????
не работает, однако :(