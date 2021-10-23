Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 4
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Это, наверное, торговый терминал, а не приложение для игр,
интерфейс вообще не должен меняться, это может привести
к финансовым потерям.
Представил себе классику с MT3
Это, наверное, торговый терминал, а не приложение для игр,
интерфейс вообще не должен меняться, это может привести
к финансовым потерям.
Да всё норм. Все обновляют дизайн, иначе останутся на задворках конкурентов.
К тому же терминал обновляется в лучшую сторону. Конечно, он ещё пока что с устаревшим дизайном элементов и без современных удобств, но хотя бы иконки вдохнули новую жизнь.
Уже читал на сторонних форумах положительные оценки по редизайну.
Сразу видно, что Вы писатели, а не трейдеры!
МТ5 выбирают не за дизайн, а за удобство написания и использования торговых роботов.
Как по мне, то достаточно было бы API к серверной части!
Да всё норм. Все обновляют дизайн, иначе останутся на задворках конкурентов.
Ну да, ну да… Дизайн важнее чем исправить ошибки
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Alexey Viktorov, 2021.09.27 18:01
В продолжение ещё такая беда… Тест проводится на MQ-Demo EURUSD M15
Вот код
Результат выполнения в отладчике
M15 баров между 19:33 пятницы и 00:00 понедельника почему-то нету. Зато есть один бар D1. Перестановка местами переменных ничего не даёт, результат тот-же.
Или хотя-бы ответить, что-то типа «ты сам дурак» что-то не так делаешь» или недостаточно информации о терминале.
Я ещё ни разу не высказывал недовольство изменениями, но после этих обновлений уже невыносимо. Отладка стала вообще отвратительной и сколько не пиши никаких сдвигов.
Сразу видно, что Вы писатели, а не трейдеры!
Я не только трейдер, но и дизайнер, программист, директолог, пишу сайты и видео, разрабатываю и тестирую различный софт, миллионер и таксую только для души) //шутка конечно
Вы правда думаете, что трейдеры - это те, кто с Вами соглашается?
Найдите хоть один терминал, который не обновлял свой интерфейс за последние 5 лет и проследите динамику его популярности.
Посмотрите на новые терминалы, включая web-версии и задумайтесь над причинами их роста популярности.
Дайте более подробное объяснение Вашей претензии по тому, как нововведения мешают Вам торговать. Точно мешают? Почему?
Думаю, Вы придерживаетесь консервативных взглядов, но современная компания просто обязана развивать, упрощать и делать софт более удобным.
Каждый новый андроид становится функциональнее и удобнее, хотя с виду всё проще и проще. Всё из-за того, что всё нужное на виду, а менее используемые элементы прячутся, как и расширенные настройки.
Но если нужно, легко находятся. Всё в окружении современного дизайна даёт свой результат. Однако есть те, кто принципиально считает новый андроид неудобным, хотя просто в него не попало, а для большинства он более удобный.
Ну да, ну да… Дизайн важнее чем исправить ошибки
Или хотя-бы ответить, что-то типа «ты сам дурак» что-то не так делаешь» или недостаточно информации о терминале.
Я ещё ни разу не высказывал недовольство изменениями, но после этих обновлений уже невыносимо. Отладка стала вообще отвратительной и сколько не пиши никаких сдвигов.
Вот по поводу исправления ошибок я полностью солидарен, ибо у меня тоже кое-где затык по написанию своих продуктов на МТ5 и приходится теперь мудрить с канвасом.
И ошибки конечно надо освещать и просить их исправить. А далее вопрос в приоритетах, потратить сначала месяц на исправление ошибок, а потом месяц на дизайн, чтобы привлекать новых трейдеров, или наоборот. Как правильно? Ответ очевиден.
Ну да, ну да… Дизайн важнее чем исправить ошибки
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Alexey Viktorov, 2021.09.27 18:01
В продолжение ещё такая беда… Тест проводится на MQ-Demo EURUSD M15
Вот код
Результат выполнения в отладчике
M15 баров между 19:33 пятницы и 00:00 понедельника почему-то нету. Зато есть один бар D1. Перестановка местами переменных ничего не даёт, результат тот-же.
Или хотя-бы ответить, что-то типа «ты сам дурак» что-то не так делаешь» или недостаточно информации о терминале.
Я ещё ни разу не высказывал недовольство изменениями, но после этих обновлений уже невыносимо. Отладка стала вообще отвратительной и сколько не пиши никаких сдвигов.
Вот справка:
https://www.mql5.com/ru/docs/series/bars
И так случилось, что в "Пример запроса количества баров в заданном интервале" приведен именно ваш случай.
Сразу видно, что Вы писатели, а не трейдеры!
МТ5 выбирают не за дизайн, а за удобство написания и использования торговых роботов.
Как по мне, то достаточно было бы API к серверной части!
Верно, дизайн на 3-месте, то есть, на последнем.
Терминал не используют в детском садике.
Верно, дизайн на 3-месте, то есть, на последнем.
Терминал не используют в детском садике.
Есть ли хоть одна развитая культура в мире, которая не знает, что "Красота спасёт мир" и "Встречают по одёжке, а провожают по уму"?
Китай, чтобы завоевать мир делал свою продукцию красивой и дешёвой. И только последнее время переключился на качество, увеличение цены и ещё более лучший дизайн, т.к. план по "заявить о себе" выполнен.
Так уж получилось, что на форуме подавляющее большинство программистов. А какой процент потребления терминала программистами?
А сколько просто трейдеров и алготрейдеров, которым безразличны баги в узко-специализированных местах с которыми они никогда не столкнутся?
Я не спорю ни с кем, что баги надо править! Но все претензии идут не от массового пользователя, а от узкой группы пользователей (программистов).
Но есть золотая середина по развитию между качество/дизайн.
Неужели терминал за свою десятилетнюю историю развития функционала не показал и не заявил о своём качестве? А сколько времени уделялось дизайну? (наверное нисколько). Такой терминал заслуживает красивой обёртки?
Подумаем над масс пользователем. Это шкурный интерес. Чем лучше чувствует себя терминал среди конкурентов, тем лучше и программистам и продавцам, чтобы не распыляться между площадками и языками программирования.
Помните "Встречают по одёжке".
// Кнопка сохранить действительно привычнее дискеткой. У микрософта и другого софта также дискета.
// По поводу несовпадения иконок с одинаковой задачей в разных местах и софтах (терминал, едитор, тестер), можно было бы решить путём общей папки с иконками для всего софта. Меняем там, меняется везде. Но это нужен внимательный рефакторинг всех путей к иконкам. И обязательно заложить возможность изменения пути каталога на случай внедрения цветовых тем.
// И я бы грушу заменил на значок громкость/микрофон, как в винде у часов
Вот справка:
https://www.mql5.com/ru/docs/series/bars
И так случилось, что в "Пример запроса количества баров в заданном интервале" приведен именно ваш случай.
Антон, извините, но я вынужден указать Вам на Вашу невнимательность.
На снимке другие даты, но дни недели и время совпадает с вышеуказанными
Между вертикальными линиями не 0 баров PERIOD_M15… Я не запрашиваю недельные, а только дневные, которых 1 и 15минутные которых 0. Как это может быть?
И на этот вопрос хотелось-бы услышать реакцию
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Alexey Viktorov, 2021.09.27 10:59
Почему не работает тестер на истории при подключении к счёту RoboForex? В выходные думал, что небольшие тараканчики, но сегодня-то рабочий день…
Вот что пишет при попытке открыть позицию
При всё при том, при подключении к MQ-Demo и вчера и сегодня работает, что говорит о том, что в коде ошибки нет. Часть кода вот