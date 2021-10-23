Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 50
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Ну тогда тыкните MQ доказательством, что они пропускают транслируемые биржей данные!
Риторический вопрос: какое имеет отношение ваша брезгливость к исключительно технической стороне дела - пропускаются ли данные в потоке или нет?
Полемика с Вами окончена!
Полемика с Вами окончена!
У вас не получается вести технический диалог.
Даже, если "пробивается" стакан на несколько цен, то Биржа все-рано фиксирует ask и bid
с наносекундной точностью! ( mod_time_ns - Дата и время изменения записи (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC))
ну так покажите для этих помеченных сделок различное время исполнения в наносекундах с другой платформы или пропущенный аск\бид с другой платформы для этого промежутка.
т.е. "вот такой поток в МТ" есть, а "вот такой поток должен быть" с примером из другой "правильной" платформы нет. Ваши рассуждения по поводу как оно должно работать никому не интересны, только факты расхождения.
Полемика с Вами окончена!
Ты прав. Не теряйте время на споры с людьми, которые не знают, о чем говорят.
Это старая проблема, о которой вы сообщаете, я сделал это уже 3 года назад (мне нужно было ее найти). Метакотам просто наплевать или они не понимают проблемы.
Удачи.
ну так покажите для этих помеченных сделок различное время исполнения в наносекундах с другой платформы или пропущенный аск\бид с другой платформы для этого промежутка.
т.е. "вот такой поток в МТ" есть, а "вот такой поток должен быть" с примером из другой "правильной" платформы нет. Ваши рассуждения по поводу как оно должно работать никому не интересны, только факты расхождения.
С Вами еще не окончена, попробую объяснить (в последний раз)
Лучшая цена в стакане на продажу 37237 (1) я покупаю по 37241(2), объемом 14
Почему сделка сразу не совершается по 37242?
Да потому, что на Бирже определен порядок сведения сделок!
Сначала сводится лучшая цена 37237, если объем полностью исполнен, то возникает НОВЫЙ ASK (следующая лучшая цена),
по которой сводится вторая сделка и т.д И эти новые ASK фиксируются Биржей.
Представьте, что пришла не только моя заявка, по этой цене, а несколько, но моя была первая.
Как определится новая цена? Должен быть НОВЫЙ ASK, старый-то я уже съел!
Почему, Вы, ФОРЕКСники, всегда лезете туда, где Вы ничего не знаете?
С Вами еще не окончена, попробую объяснить (в последний раз)
Еще раз прочтите мой предыдущий пост, я даже таблицу добавил.
Не нужно ничего измышлять про следующие уровни, Биржа фиксирует все с наносекундной точностью...
Да и в приведенной мной тавлице, есть одиночные сделки не по ASK/BID!
Знаете, я не выдержал высокомерия и поправил ваш пост.
Пожалуйста, перестаньте показывать свою неприязнь - пусть она будет вашей, не несите в массы - это только отталкивает от вас.
Конечно есть!
Просто лень включить свои "исключительные" мозги!
На Срочном рынке ВСЕ заявки сводятся по ценам ASK и BID, после "пробоя" лучшей цены, лучшей ценой становится следующая в стакане
(иначе, почему бы не исполнить через одну? Если позволяет цена ),
что фиксируется Биржей, для этого и была введено наносекундное логирование!
Думаю, что если дальше будете пытаться оскорблять человека, то это не будет хорошим продолжением.
объяснять не надо, "правильный" поток с другой платформы в студию или gtfo
Не нужно никаких потоков, все предельно ясно, если конечно, посмотреть внимательно