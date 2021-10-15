Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
Терминал удобно показывает совершение сделок на чарте символа. Однако, он показывает всю историю символа. Это даже не зависит от MaxBars.
На скрине 5000 M1 баров и 4500 объектов истории, что автоматически создает Терминал. Есть символы, на которых он создает 50 000 исторических объектов. При таком обилии объектов серьезно забивается память, когда открыто несколько чартов. И очень тормозит горизонтальный скроллинг чарта мышкой. Настолько сильно тормозит, что встроенный TaskManager полностью замирает, пока не прекратишь скроллить - с нажотой ЛКМ двигать чарт влево-вправо.
Прошу ввести опцию по ограничению количества автоматических исторических объектов - MaxHistoryObjects, по аналогии с MaxBars.
На некоторых счетах сотни тысяч сделок, это вызывает, мягко говоря, неудобства. Полное отключение таких объектов не делаю, т.к. смотрю свежие сделки.
Предыдущие исторические объекты уничтожаются, если идет переключение на другой символ. Но остаются при переключении на другой торговый счет. Надо их прибивать все же.
А здесь я не согласен. Активно сравниваю бары на разных счётах и как раз объекты очень помогают.
Речь идет об автоматических исторических объектах. Вы можете сохранить шаблон перед переключением на другой торговый счет, а потом его применить.
Пожалуйста, добавьте информацию по крашу ME. Нужно, чтобы ME куда-то писал информацию, могущую помочь понять природу вылета ME, когда жмешь ALT+LEFT. Именно на этом сочетании очень часто идет вылет.
Похоже, научился воспроизводить вылет. Нажмите и держите ALT+LEFT.
Похоже, научился воспроизводить вылет. Нажмите и держите ALT+LEFT.
Не вылетает у меня. Файлы все живы, по которым прыгает эдитор?
Не вылетает у меня. Файлы все живы, по которым прыгает эдитор?
Да, все живы. Новая инструкция, воспроизводится в 100% случаев.
- Открыть MT4Orders.mqh.
- Начать поиск фразы ByPass.Waiting.
- Нажать и зажать F3 на три секунды, чтобы по кругу поискал.
- Нажать и держать ALT+LEFT.
Да, все живы. Новая инструкция, воспроизводится в 100% случаев.
- Открыть MT4Orders.mqh.
- Начать поиск фразы ByPass.Waiting.
- Нажать и зажать F3 на три секунды, чтобы по кругу поискал.
- Нажать и держать ALT+LEFT.
Спасибо, воспроизвели.
Исправляем.
Вот такой простой код выдает ерунду.
long last; int OnInit() { last=TimeLocal(); EventSetTimer(1); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } void OnTimer() { Alert(IntegerToString(TimeLocal()-last)); // Timer period EventKillTimer(); last=TimeLocal(); EventSetTimer(1); }
До версии приблизительно 23XX код работал правильно, т.е. в выводе были единицы.
А потом единица и двойки.
PS.С EventSetMillisecondTimer() тоже самое...
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В пятницу 18 июня 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Ранее вы могли получать уведомления на мобильные устройства только от собственного десктопного терминала. Как только происходила торговая операция, терминал отправлял соответствующее сообщение на MetaQuotes ID, указанный в настройках. Соответственно, это работало, только пока он оставался включенным. Теперь таких ограничений нет. Если на сервере сработал Тейк Профит, а ваш компьютер выключен, вы получите уведомление о закрытии позиции на свое мобильное устройство.
Для получения уведомлений с сервера необходимо:
Доступность и детальность уведомлений зависит от вашего брокера
Всего поддерживаются три типа уведомлений: об ордерах, о сделках и о балансовых операциях. При включении опции доступные виды уведомлений будут выведены в журнал терминала:
В приведенном ниже примере вызов func(); теперь подсвечивается:
Сама функция func не подсвечена, так как ее код полностью помещен в OnStart.
При создании проекта таким образом создается только пустой файл настроек "mqproj". Файлы для исходного кода в последующем необходимо создать самостоятельно.
Обновление будет доступно через систему Live Update.