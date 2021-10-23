Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите,
кто нибудь сталкивался с ограничением в глобальных переменных?
Есть ли какие то цифры?
Подскажите,
кто нибудь сталкивался с ограничением в глобальных переменных?
Есть ли какие то цифры?
Длина имени только. Ну, и значение должно быть валидным double.
Но при большом количестве они подтормаживают.
Длина имени только. Ну, и значение должно быть валидным double.
Но при большом количестве они подтормаживают.
Дада, именно подтормаживание началось.
При +-1000 глоб переменных жуткие тормоза.
Спасибо.
Буду исследовать эту проблему.
Дада, именно подтормаживание началось.
При +-1000 глоб переменных жуткие тормоза.
Спасибо.
Буду исследовать эту проблему.
Ну так это же постоянное чтение/запись файла. Если их так много, и обращаешься часто, надо кешировать при старте скрипта/эксперта.
Теоретически, файл с глобальными переменными при частом обращении должен кешироваться виндой, и летать. Может, памяти мало, и кеши постоянно вытесняются?
Ну так это же постоянное чтение/запись файла. Если их так много, и обращаешься часто, надо кешировать при старте скрипта/эксперта.
Теоретически, файл с глобальными переменными при частом обращении должен кешироваться виндой, и летать. Может, памяти мало, и кеши постоянно вытесняются?
Так смысл глоб переменных в том, что их можно использовать постоянно.
Обращаюсь не часто. Но количество действительно большое.
Читал недавно про тормоза на глоб переменных. Не пойму когда они стали появляться. ... То ли с новым билдом....
Исследую
Не определяется тип входного параметра функции во всплывающей подсказке.
Раз используются глобальные переменные, то предполагается, что используются они из нескольких MQL программ работающих одновременно (?)
Если так, то чем чаще программы одновременно обращаются к глобальным переменным, тем больше вероятность, что программы попадут в ожидание на доступ к глобальным переменным.
Чем большее количество глобальных переменных используется, тем дольше будет ожидание, поэтому, обращение к глобальным переменным стоит свести к минимуму (кешировать значения).
При доступе к глобальным переменным используется бинарный поиск (ускорять там практически нечего).
Для поиска глобальной переменной из +-1000, в худшем случае будет использоваться 10 сравнений строк (имён).
Раз используются глобальные переменные, то предполагается, что используются они из нескольких MQL программ работающих одновременно (?)
Если так, то чем чаще программы одновременно обращаются к глобальным переменным, тем больше вероятность, что программы попадут в ожидание на доступ к глобальным переменным.
Чем большее количество глобальных переменных используется, тем дольше будет ожидание, поэтому, обращение к глобальным переменным стоит свести к минимуму (кешировать значения).
При доступе к глобальным переменным используется бинарный поиск (ускорять там практически нечего).
Для поиска глобальной переменной из +-1000, в худшем случае будет использоваться 10 сравнений строк (имён).
Не определяется тип входного параметра функции во всплывающей подсказке.
Спасибо, исправлено