Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 33
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Сейчас приближают терминал практически к черно-белому, удаляя всю пестроту как у фазана.
Это не может не радовать, а вы предлагаете едкие цвета.
Это лучше, но только для тех у кого феноменальная память, а остальным 99,9% как видите это
Нет как раз таки здесь нет необходимости в гениальности, здесь как раз таки подсознание, делает всю работу. Не заблуждайтесь D1, это тоже в какой то степени обычный цвет, ибо многие не знают, английского. D1 У японца в ассоциациях с американским бомбардировщиком))
D1 - Wikipedia
Нет как раз таки здесь нет необходимости в гениальности здесь как раз таки подсознание делает всю работу. Не заблуждайтесь D1 это тоже в какой то степени обычный цвет, ибо многие не знают английского.
Разница в том, что D1 это общепринятые обозначения (применительно к трейдингу), а Вы предлагаете учить новый алфавит. Предложите такой вариант, чтобы и английский не нужно было знать, но и чтобы запоминать не нужно было - и это будет гениально
Разница в том, что это общепринятые обозначения, а Вы предлагаете учить новый алфавит. Предложите такой вариант, чтобы и английский не нужно было знать и чтобы запоминать не нужно было - и это будет - гениально
Я никому ничего не предлагаю, пользователь, должен самостоятельно, выбрать что ему лучше.
Я никому ничего не предлагаю, пользователь должен самостоятельно выбрать что ему лучше.
В этом смысле я ЗА, но только если будет выбор. Пока же его нет - даже иконки настроить на индивидуальный лад - не дают. Если бы сделали такую возможность, а не просто сменили иконки - думаю, все бы аплодировали стоя
А вот скобки в ME искать крайне не удобно(
Новые значки это конечно круто. Но мне и старые были понятны.
А вот скобки в ME искать крайне не удобно(
Вы это специально написали, задеть всех прогеров за живое? :)
Нет как раз таки здесь нет необходимости в гениальности, здесь как раз таки подсознание, делает всю работу. Не заблуждайтесь D1, это тоже в какой то степени обычный цвет, ибо многие не знают, английского. D1 У японца в ассоциациях с американским бомбардировщиком))
D1 - Wikipedia
Я точно знаю про бомбер B1 (B2), а вот D1 - первый раз слышу... ;)
Вы это специально написали, задеть всех прогеров за живое? :)
в надежде что скобки вернут.
У меня теперь индикаторы тестируются так)