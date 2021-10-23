Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 33

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Сейчас приближают терминал практически к черно-белому, удаляя всю пестроту как у фазана.

Это не может не радовать, а вы предлагаете едкие цвета.

 
A100 #:

Это лучше, но только для тех у кого феноменальная память, а остальным 99,9% как видите это

Нет как раз таки здесь нет необходимости в гениальности, здесь как раз таки подсознание, делает всю работу.  Не заблуждайтесь D1, это тоже в какой то степени обычный цвет, ибо многие не знают, английского. D1 У японца в ассоциациях с американским бомбардировщиком))

World War I fighter aircraft  ... Knoller D.I, an Imperial and Royal Aviation Troops aircraft; Phönix D.I · Schütte-Lanz D.I · Siemens-Schuckert D.I ...
 
BillionerClub #:

Нет как раз таки здесь нет необходимости в гениальности здесь как раз таки подсознание делает всю работу.  Не заблуждайтесь D1 это тоже в какой то степени обычный цвет, ибо многие не знают английского.

Разница в том, что D1 это общепринятые обозначения (применительно к трейдингу), а Вы предлагаете учить новый алфавит. Предложите такой вариант, чтобы и английский не нужно было знать, но и чтобы запоминать не нужно было - и это будет гениально

 
A100 #:

Разница в том, что это общепринятые обозначения, а Вы предлагаете учить новый алфавит. Предложите такой вариант, чтобы и английский не нужно было знать и чтобы запоминать не нужно было - и это будет - гениально

Я никому ничего не предлагаю, пользователь, должен самостоятельно, выбрать что ему лучше.

 
BillionerClub #:

Я никому ничего не предлагаю, пользователь должен самостоятельно выбрать что ему лучше.

В этом смысле я ЗА, но только если будет выбор. Пока же его нет - даже иконки настроить на индивидуальный лад - не дают. Если бы сделали такую возможность, а не просто сменили иконки - думаю, все бы аплодировали стоя

 
Новые значки это конечно круто. Но мне и старые были понятны.
А вот скобки в ME искать крайне не удобно(
 
Pavel Verveyko #:
Новые значки это конечно круто. Но мне и старые были понятны.
А вот скобки в ME искать крайне не удобно(

Вы это специально написали, задеть всех прогеров за живое? :)

[Удален]  
BillionerClub #:

Нет как раз таки здесь нет необходимости в гениальности, здесь как раз таки подсознание, делает всю работу.  Не заблуждайтесь D1, это тоже в какой то степени обычный цвет, ибо многие не знают, английского. D1 У японца в ассоциациях с американским бомбардировщиком))

World War I fighter aircraft  ... Knoller D.I, an Imperial and Royal Aviation Troops aircraft; Phönix D.I · Schütte-Lanz D.I · Siemens-Schuckert D.I ...

Я точно знаю про бомбер B1 (B2), а вот D1 - первый раз слышу... ;)

 
Vitaly Muzichenko #:

Вы это специально написали, задеть всех прогеров за живое? :)

в надежде что скобки вернут.

 

У меня  теперь индикаторы тестируются так)

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