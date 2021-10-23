Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 8

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prostotrader #:

Я немного не понял, я что обидел кого-то?

Нет. Просто ошиблись в своих суждениях о человеке. Не более.

 
Artyom Trishkin #:

Нет. Просто ошиблись в своих суждениях о человеке. Не более.

Ошибся, что ему предстоит еще в жизни удивляться?

Он же вреде живой еще...

 
prostotrader #:

Кому-то нравятся красивые кнопки - хорошо!

А мне нравится полный и удобный функционал.

Вот Вы и сами подошли к правильному выводу. И полный и удобный функционал не конфликтует с красотой и дизайном, а взаимодополняет.

Кнопки меняй, не меняй, но функционал не меняется, а значит объекта спора нет. Делают кнопки красивее, не обращайте внимание, пусть делают.

Цикл трейдерства у большинства крайне невысокий, 1-3 года. А значит каждый год надо привлекать как минимум тоже кол-во, чтобы не было деградации проекта.

Вот только конкуренты начали лепить красивые терминалы и авторы курсов пишут видосы с их терминалами. И происходит то, что на МТ5 мало кто приходит из "поиска".

МТ4 имеет большую базу, ввиду распространённости старых курсов и тысячи продуктов. Но терминал устаревает и наработанная база будет размываться по другим терминалам.

Если не хотите в будущем изучать pine script, то не надо мешать улучшать визуал терминала, а наоборот помогите.

 
prostotrader #:

Вы, видимо, слушаете только себя.

Здесь люди пишут (конкретные пользователи терминала), что стало не удобно (не понятно)

При чем тут обновления и популярность?

Другие терминалы не могут предоставить такое удобство программирования, тестирования и использования,

поэтому и завлекают красивыми картинками.

В МТ5 очень много недоработок по ТОРГОВОМУ функционалу, особенно это касается МОЕХ.

Уже несколько лет Биржа транслирует всю необходимую информацию, которой в терминале до сих пор нет.

Например расписание торговых сессий срочного рынка и др.)

В МТ5 много существенных недоработок - это да, исправлять еще целый год.

Но на мой взгляд в этом релизе есть скрытый юмор от MQ, который вы не поняли -  ведь все реальные разработчики просили "Dark Theme" дабы глаза меньше уставали, а получили - новые кнопки.

Так что это юмор из серии "Dark Theme нет, но вы держитесь! Вот вам новый дизайн кнопок для успокоения души" :)

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Вот Вы и сами подошли к правильному выводу. И полный и удобный функционал не конфликтует с красотой и дизайном, а взаимодополняет.

Кнопки меняй, не меняй, но функционал не меняется, а значит объекта спора нет. Делают кнопки красивее, не обращайте внимание, пусть делают.

Как не конфликтует - когда конфликтует - вот пример:

Раньше было:

Все четко и понятно - и форма (стрелки) и цвета (синий и красный) соответствует отображению торговой истории на графике

А сейчас:

Причем здесь сердечки? и почему оно зеленое?

 
A100 #:

А здесь:   Найдите 10ть отличий.

Раньше было лучше продумано и по форме и по цветам: 

Сейчас же сделали не как "для себя", а как "для отчета"

Частично прислушались, Спасибо!


Но хотелось бы добавить в Отмену\[Отмену отмены] последнего действия функционала (как в Word):


По крайней меры сделать многократное нажатие при удержании этих кнопок

 

Ожидались креативные иконки, например:

Стакан цен

 

 

Специально сделано, что компилятор не ругается на такой код?

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];  
  double Array[];
  
  ArrayCopy(Ticks, Array); // ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
}
 
Обзор брокеров, счетов навигатор советников и тп, раньше всё было понятно и раздельно выглядело теперь все сливается в одном фоне., Одни цвета.
Хочется теперь как можно реже туда лезть.
 
A100 #:

Как не конфликтует - когда конфликтует - вот пример:

Раньше было:

Все четко и понятно - и форма (стрелки) и цвета (синий и красный) соответствует отображению торговой истории на графике

А сейчас:

Причем здесь сердечки? и почему оно зеленое?

Ну и как это влияет на функционал?) Сердечки мешают Вам включать историю? Дизайнер, наверное, хотел показать любовь к продукту и пользователям, а Вы...., эх.

// так-то, да, нелогичная иконка. Перевёрнутое сердечко, этож ...

Stan Baftalovskiy #:

В МТ5 много существенных недоработок - это да, исправлять еще целый год.

Но на мой взгляд в этом релизе есть скрытый юмор от MQ, который вы не поняли -  ведь все реальные разработчики просили "Dark Theme" дабы глаза меньше уставали, а получили - новые кнопки.

Так что это юмор из серии "Dark Theme нет, но вы держитесь! Вот вам новый дизайн кнопок для успокоения души" :)

Dark есть в едиторе, правда частичный, не затрагивающий оболочку. Но и юмора так-то нет, просто первый шаг, ждём дальнейшее развитие визуала и по оконцовке - полноценный dark. Винда вон тоже активно с линукса тащит иконки и стиль.

А баги были и есть всегда, критичные на первом месте, рядовые в текучке дел. Думаю, в сети, если поискать, можно найти руководство по развитию софта с расставленными приоритетами.

Были бы средства, можно и индусов нанять, ведь они то винду и делают (и много другого софта).

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