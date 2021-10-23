Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 8
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Я немного не понял, я что обидел кого-то?
Нет. Просто ошиблись в своих суждениях о человеке. Не более.
Нет. Просто ошиблись в своих суждениях о человеке. Не более.
Ошибся, что ему предстоит еще в жизни удивляться?
Он же вреде живой еще...
Кому-то нравятся красивые кнопки - хорошо!
А мне нравится полный и удобный функционал.
Вот Вы и сами подошли к правильному выводу. И полный и удобный функционал не конфликтует с красотой и дизайном, а взаимодополняет.
Кнопки меняй, не меняй, но функционал не меняется, а значит объекта спора нет. Делают кнопки красивее, не обращайте внимание, пусть делают.
Цикл трейдерства у большинства крайне невысокий, 1-3 года. А значит каждый год надо привлекать как минимум тоже кол-во, чтобы не было деградации проекта.
Вот только конкуренты начали лепить красивые терминалы и авторы курсов пишут видосы с их терминалами. И происходит то, что на МТ5 мало кто приходит из "поиска".
МТ4 имеет большую базу, ввиду распространённости старых курсов и тысячи продуктов. Но терминал устаревает и наработанная база будет размываться по другим терминалам.
Если не хотите в будущем изучать pine script, то не надо мешать улучшать визуал терминала, а наоборот помогите.
Вы, видимо, слушаете только себя.
Здесь люди пишут (конкретные пользователи терминала), что стало не удобно (не понятно)
При чем тут обновления и популярность?
Другие терминалы не могут предоставить такое удобство программирования, тестирования и использования,
поэтому и завлекают красивыми картинками.
В МТ5 очень много недоработок по ТОРГОВОМУ функционалу, особенно это касается МОЕХ.
Уже несколько лет Биржа транслирует всю необходимую информацию, которой в терминале до сих пор нет.
Например расписание торговых сессий срочного рынка и др.)
В МТ5 много существенных недоработок - это да, исправлять еще целый год.
Но на мой взгляд в этом релизе есть скрытый юмор от MQ, который вы не поняли - ведь все реальные разработчики просили "Dark Theme" дабы глаза меньше уставали, а получили - новые кнопки.
Так что это юмор из серии "Dark Theme нет, но вы держитесь! Вот вам новый дизайн кнопок для успокоения души" :)
Вот Вы и сами подошли к правильному выводу. И полный и удобный функционал не конфликтует с красотой и дизайном, а взаимодополняет.
Кнопки меняй, не меняй, но функционал не меняется, а значит объекта спора нет. Делают кнопки красивее, не обращайте внимание, пусть делают.
Как не конфликтует - когда конфликтует - вот пример:
Раньше было:
Все четко и понятно - и форма (стрелки) и цвета (синий и красный) соответствует отображению торговой истории на графике
А сейчас:
Причем здесь сердечки? и почему оно зеленое?
А здесь: Найдите 10ть отличий.
Раньше было лучше продумано и по форме и по цветам:
Сейчас же сделали не как "для себя", а как "для отчета"
Частично прислушались, Спасибо!
Но хотелось бы добавить в Отмену\[Отмену отмены] последнего действия функционала (как в Word):
По крайней меры сделать многократное нажатие при удержании этих кнопок
Ожидались креативные иконки, например:
Стакан цен
Специально сделано, что компилятор не ругается на такой код?
Как не конфликтует - когда конфликтует - вот пример:
Раньше было:
Все четко и понятно - и форма (стрелки) и цвета (синий и красный) соответствует отображению торговой истории на графике
А сейчас:
Причем здесь сердечки? и почему оно зеленое?
Ну и как это влияет на функционал?) Сердечки мешают Вам включать историю? Дизайнер, наверное, хотел показать любовь к продукту и пользователям, а Вы...., эх.
// так-то, да, нелогичная иконка. Перевёрнутое сердечко, этож ...
В МТ5 много существенных недоработок - это да, исправлять еще целый год.
Но на мой взгляд в этом релизе есть скрытый юмор от MQ, который вы не поняли - ведь все реальные разработчики просили "Dark Theme" дабы глаза меньше уставали, а получили - новые кнопки.
Так что это юмор из серии "Dark Theme нет, но вы держитесь! Вот вам новый дизайн кнопок для успокоения души" :)
Dark есть в едиторе, правда частичный, не затрагивающий оболочку. Но и юмора так-то нет, просто первый шаг, ждём дальнейшее развитие визуала и по оконцовке - полноценный dark. Винда вон тоже активно с линукса тащит иконки и стиль.
А баги были и есть всегда, критичные на первом месте, рядовые в текучке дел. Думаю, в сети, если поискать, можно найти руководство по развитию софта с расставленными приоритетами.
Были бы средства, можно и индусов нанять, ведь они то винду и делают (и много другого софта).