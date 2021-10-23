Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 45
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Доступная бета 3082:
Доступная бета 3082:
Когда визуализацию починят? в 3082 тоже не работает
А вот "Сохранить всё" - двойная дискета. Примеры:
Двойную дискету плохо видно, кроме того там еще Сохранить как и Сохранить рисунок
Как компромисный вариант между тем, что есть сейчас и что требуют пользователи могу предложить Разработчикам рассмотреть вариант - внешний контур не округлой формы (как сейчас), а в виде дискеты (незамкнутый квадрат со скосом)
у меня так же визуализация не работает..... :(
Жду уже с нетерпением, когда все ваши шишки заживут, и перейду на МТ5!
8 лет жду, когда все шишки заживут...
у меня так же визуализация не работает..... :(
у меня все работает, робот на 7 символов, при запуске робота проверяется и загружается история, у вас видимо не хватает, а в тестере затуп сейчас
для мультисимвола рекомендую скрипт из справки, иначе некоторые индикаторы могут не верно отображаться в режиме торговли (возможно и считать), пол года назад про это писал, там есть некие лимиты, которые раз через раз срабатывают...
рекомендую этот скрипт закинуть в include и подключить к роботу, на быстродействие почти не влияет, проверяет историю мигом.
https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access
вот моя функция подключения
Доступная бета 3082:
Да, это приоритетная задача.
Пока не можем воспроизвести
У меня оптимизация вообще убивает комп наглухо (при этом обычный тест проходит нормально, и на тиках и на на минутках)
При запуске оптимизации зависание настолько мощное и всеобъемлющее что даже курсор мыши залипает, explorer и winlogon выпадают с нехваткой ресурсов...
Успел заметить что максимальное потребление ресурсов у system interrupts но при этом оптимизация даже не начиналась и в логе только "synchronized..."
Загрузка агентов 0% - но всё висит чудовищно...
Кнопка "стоп" не нажимается 🤣
Убил процессы терминала и тестера - оказалось что весь системный диск почти заполнен...
Перезагрузился - диск отпустило (видимо свопы освободились) - но в терминале пропали все логины 😯 и настройки профиля 😣
Оказывается, затык был в том, что я запускал оптимизацию на custom символе, по которому были загружены только бары, но не тики, и перед запуском начиналась лютая генерация тиков, которая забивала весь диск, всё свободное место 🙂
Это в режиме "все тики" - а в режиме "based on real ticks" вообще не запускается...
Однако ведь запуск отдельных тестов в режиме "все тики" на custom символе вполне себе оперативно идёт, всё полноценно отрабатывает, можно смотреть результаты, оценивать...
То есть в отдельных тестах генерация тиков на кастомных символах - не проблема, а именно в оптимизации на custom символе - проблема...
Понятно, что в любом случае нужно подготовить реальные биржевые тики для более точных тестов...
Возможно это и не баг, а просто особенность...
Не знаю даже, интересно ли кому-то, что я описываю или мне лучше на завод пойти...