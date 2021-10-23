Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 45

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Доступная бета 3082:

  • исправлена плавающая ошибка с загрузкой EX5 файлов при работе антивирусов
  • исправлена потеря кастомных символов
  • улучшены иконки

 
MetaQuotes #:

Доступная бета 3082:

  • исправлена плавающая ошибка с загрузкой EX5 файлов при работе антивирусов
  • исправлена потеря кастомных символов
  • улучшены иконки

Когда визуализацию починят? в 3082 тоже не работает

 
Vitaliy Kuznetsov #:

А вот "Сохранить всё" - двойная дискета. Примеры:

Двойную дискету плохо видно, кроме того там еще Сохранить как и Сохранить рисунок

Как компромисный вариант между тем, что есть сейчас и что требуют пользователи могу предложить Разработчикам рассмотреть вариант - внешний контур не округлой формы (как сейчас), а в виде дискеты (незамкнутый квадрат со скосом)

тогда стрелка(и) будет указывать внутрь дискеты - однозначно сохранение
 

у меня так же визуализация не работает..... :(

[Удален]  
Жду уже с нетерпением, когда все ваши шишки заживут, и перейду на МТ5!
 
Aleksei Stepanenko #:
Жду уже с нетерпением, когда все ваши шишки заживут, и перейду на МТ5!

8 лет жду, когда все шишки заживут...

 
zl5766 #:

у меня так же визуализация не работает..... :(

у меня все работает, робот на 7 символов, при запуске робота проверяется и загружается история, у вас видимо не хватает, а в тестере затуп сейчас

для мультисимвола рекомендую скрипт из справки, иначе некоторые индикаторы могут не верно отображаться в режиме торговли (возможно и считать), пол года назад про это писал, там есть некие лимиты, которые раз через раз срабатывают...

рекомендую этот скрипт закинуть в include и подключить к роботу, на быстродействие почти не влияет, проверяет историю мигом.

https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access

вот моя функция подключения

//+------------------------------------------------------------------+
//| Вызов загрузки истории                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void LoadingHistory()
  {
   if(LoadHistory)
     {
      //--- Загрузка истории
      for(int s=0; s<TRADE_SYMBOLS; s++)
        {
         //--- Если торговля по этому символу разрешена
         if(Symbols[s]!="")
            //---
            History(Symbols[s],PERIOD_H1,D'2018.01.01');
        }
     }
//иначе выходим
  }
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Организация доступа к данным
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Организация доступа к данным
  • www.mql5.com
Организация доступа к данным - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
MetaQuotes #:

Доступная бета 3082:

  • исправлена плавающая ошибка с загрузкой EX5 файлов при работе антивирусов
  • исправлена потеря кастомных символов
  • улучшены иконки

В режиме визуального тестирования серьезные проблемы. Ждем его немедленного исправления.

Спасибо.
 
Edviao #:
В режиме визуального тестирования серьезные проблемы. Ждем его немедленного исправления.

Спасибо.

Да, это приоритетная задача.

Пока не можем воспроизвести

 
transcendreamer #:



У меня оптимизация вообще убивает комп наглухо (при этом обычный тест проходит нормально, и на тиках и на на минутках)

При запуске оптимизации зависание настолько мощное и всеобъемлющее что даже курсор мыши залипает, explorer и winlogon выпадают с нехваткой ресурсов...

Успел заметить что максимальное потребление ресурсов у system interrupts но при этом оптимизация даже не начиналась и в логе только "synchronized..."

Загрузка агентов 0% - но всё висит чудовищно...

Кнопка "стоп" не нажимается 🤣

Убил процессы терминала и тестера - оказалось что весь системный диск почти заполнен...

Перезагрузился - диск отпустило (видимо свопы освободились) - но в терминале пропали все логины 😯 и настройки профиля 😣


Оказывается, затык был в том, что я запускал оптимизацию на custom символе, по которому были загружены только бары, но не тики, и перед запуском начиналась лютая генерация тиков, которая забивала весь диск, всё свободное место 🙂

Это в режиме "все тики" - а в режиме "based on real ticks" вообще не запускается...

Однако ведь запуск отдельных тестов в режиме "все тики" на custom символе вполне себе оперативно идёт, всё полноценно отрабатывает, можно смотреть результаты, оценивать...

То есть в отдельных тестах генерация тиков на кастомных символах - не проблема, а именно в оптимизации на custom символе - проблема...

Понятно, что в любом случае нужно подготовить реальные биржевые тики для более точных тестов...

Возможно это и не баг, а просто особенность...

Не знаю даже, интересно ли кому-то, что я описываю или мне лучше на завод пойти...

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