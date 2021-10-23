Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 6
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Это на форексе где нет сессий. Да и тест сделан только-что.
Не знаю про форекс. Но на торговых символах MT5 ситуация именно такая, как показано на скрине выше.
Я не только трейдер, но и дизайнер, программист, директолог, пишу сайты и видео, разрабатываю и тестирую различный софт, миллионер и таксую только для души) //шутка конечно
Вы правда думаете, что трейдеры - это те, кто с Вами соглашается?
Найдите хоть один терминал, который не обновлял свой интерфейс за последние 5 лет и проследите динамику его популярности.
Посмотрите на новые терминалы, включая web-версии и задумайтесь над причинами их роста популярности.
Дайте более подробное объяснение Вашей претензии по тому, как нововведения мешают Вам торговать. Точно мешают? Почему?
Думаю, Вы придерживаетесь консервативных взглядов, но современная компания просто обязана развивать, упрощать и делать софт более удобным.
Каждый новый андроид становится функциональнее и удобнее, хотя с виду всё проще и проще. Всё из-за того, что всё нужное на виду, а менее используемые элементы прячутся, как и расширенные настройки.
Но если нужно, легко находятся. Всё в окружении современного дизайна даёт свой результат. Однако есть те, кто принципиально считает новый андроид неудобным, хотя просто в него не попало, а для большинства он более удобный.
Вы, видимо, слушаете только себя.
Здесь люди пишут (конкретные пользователи терминала), что стало не удобно (не понятно)
При чем тут обновления и популярность?
Другие терминалы не могут предоставить такое удобство программирования, тестирования и использования,
поэтому и завлекают красивыми картинками.
В МТ5 очень много недоработок по ТОРГОВОМУ функционалу, особенно это касается МОЕХ.
Уже несколько лет Биржа транслирует всю необходимую информацию, которой в терминале до сих пор нет.
Например расписание торговых сессий срочного рынка и др.
Добавлено
Например КВИК используют все брокеры в России и многие за рубежом, но он просто ОТСТОЙ по сравнению с МТ5
в удобстве использования! А дизайн первого виндоуз :)
Не знаю про форекс. Но на торговых символах MT5 ситуация именно такая, как показано на скрине выше.
Ну да, про эти 5 минут я знаю, раньше вроде 2 минуты было, но не та тема. Ведь тест я запустил только-что, не в те 5 минут когда торговля закрыта.
А запустил этот советник на демке, без проблем… пока не столкнулся с другими непонятками.
В МТ5 очень много недоработок по ТОРГОВОМУ функционалу, особенно это касается МОЕХ.
Уже несколько лет Биржа транслирует всю необходимую информацию, которой в терминале до сих пор нет.
Например расписание торговых сессий срочного рынка и др.
А разве это не биржа заполняет на стороне сервера?
Ну да, про эти 5 минут я знаю, раньше вроде 2 минуты было, но не та тема. Ведь тест я запустил только-что, не в те 5 минут когда торговля закрыта.
А запустил этот советник на демке, без проблем… пока не столкнулся с другими непонятками.
На время (слева) посмотрите в своем логе.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Alexey Viktorov, 2021.09.29 14:49
Что-то я раньше не догадался… Открыл демку у Robo и попытался запустить тест… Вот результат
Как проходит проверка, вообще тёмный лес. А в теме обсуждение дизайн кнопок… Такое впечатление, что никто не торгуе и никто ничего путного не пишет…
Не время (слева) посмотрите в своем логе.
Ну тады Ой… Совсем затупился.. Спасибо.
А разве это не биржа заполняет на стороне сервера?
Нет, биржа транслирует только таблицы с данными, а серверная часть МТ5 должна передавать эти таблицы в терминал,
предварительно подготавливая их.
Нет, биржа транслирует таблицы с данными, а серверная часть должна передавать эти таблицы в терминал,
предварительно подготавливая их.
То-есть и квик, и МТ5 должны получать расписание их одной таблицы которую транслирует биржа?
То-есть и квик, и МТ5 должны получать расписание их одной таблицы которую транслирует биржа?
Да.
Вот эта таблица, которую передает биржа во все терминалы (серверы)
Добавлено
Например, если сессия приостановлена, без этой таблицы мы не узнаем об этом!
Сейчас и не знаем!!!
Вечерняя сессия может начинаться как в 19-00, так и в 19-05, терминал этого не знает!
А это важнейший торговый функционал!
Трудно сказать задним числом, что у вас было. Сейчас показывает правильно
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Alexey Viktorov, 2021.09.29 13:00
Или хотя-бы ответить, что-то типа «ты сам дурак» что-то не так делаешь»