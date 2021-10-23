Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 36
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У меня индикаторы не тестируются. Тестер просто виснет) А у Вас как с индикаторами?
Визуализация - не работает.
раньше - работала!
Тупо не возможно уменьшить скорость. ВИСИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
С шаблонами переходы не работают.
И в ALT+M ничего не попадает.
Присоединяюсь! С шаблонными классами Alt-G и ALT-M не работают - это серьезная проблема.
Огромная просьба решить не затягивая!
Визуализация - не работает.
раньше - работала!
Тупо не возможно уменьшить скорость. ВИСИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
у меня так всегда.
При стилизации код подтягивается, а "флаг" Переключателя закладки остается на месте.
Вот иконки: что они у меня ассоциируют (слева-направо)
На самом деле это:
редактор кода MetaEditor, MetaTrader 5 Strategy Tester, терминал MetaTrader 5
Уже поменяли иконку редактора, раньше она напоминала MS Word, а теперь она напоминает MS PowerPoint 😁
PS: но нельзя не отметить что в целом терминал и редактор приобрели более современный и свежий вид соответствующий трендам в дизайне
В Excel ( по крайней мере, в старых версиях) есть настраиваемая панель кнопок прямо в заголовке окна. Для меня это одна из удобнейших фич.
Предлагаю сделать такую же в MT5!
наблюдение из жизни: у меня часто бывает, что после того, как я напишу пост, и перед тем,как отправить, я проверяю его внимательно, нет ли опечаток.
после того, как кликнул "Добавить", быстро пробегаю глазами - и сразу же нахожу ошибку)))))
вот как это называется и много ли у кого такое бывает?
наблюдение из жизни: у меня часто бывает, что после того, как я напишу пост, и перед тем,как отправить, я проверяю его внимательно, нет ли опечаток.
после того, как кликнул "Добавить", быстро пробегаю глазами - и сразу же нахожу ошибку)))))
вот как это называется и много ли у кого такое бывает?
Это называется так: никакого отношения к данной теме пост не имеет, следовательно - это спам.