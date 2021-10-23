Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 36

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Pavel Verveyko #:

У меня индикаторы не тестируются. Тестер просто виснет) А у Вас как с индикаторами?

Визуализация - не работает.

раньше - работала!


Тупо не возможно уменьшить скорость. ВИСИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!


 
fxsaber #:

С шаблонами переходы не работают.

И в ALT+M ничего не попадает.

Присоединяюсь! С шаблонными классами Alt-G и ALT-M не работают - это серьезная проблема.

Огромная просьба решить не затягивая!

 
Roman Shiredchenko #:

Визуализация - не работает.

раньше - работала!


Тупо не возможно уменьшить скорость. ВИСИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!


у меня так всегда.

Файлы:
q11ghz_0d98yb_f361b.png  19 kb
 
При стилизации код подтягивается, а  "флаг" Переключателя закладки остается на месте.
 
Fast235 #:
При стилизации код подтягивается, а  "флаг" Переключателя закладки остается на месте.
Define 
 

Вот иконки: что они у меня ассоциируют (слева-направо)

На самом деле это:

редактор кода MetaEditor, MetaTrader 5 Strategy Tester, терминал MetaTrader 5

 

Уже поменяли иконку редактора, раньше она напоминала MS Word, а теперь она напоминает MS PowerPoint 😁


PS: но нельзя не отметить что в целом терминал и редактор приобрели более современный и свежий вид соответствующий трендам в дизайне

 

В Excel ( по крайней мере, в старых версиях) есть настраиваемая панель кнопок прямо в заголовке окна. Для меня это одна из удобнейших фич.

Предлагаю  сделать такую же в MT5!


Кнопки в заголовке Excel

 

 наблюдение из жизни: у меня часто бывает, что после того, как я напишу пост, и перед тем,как отправить, я проверяю его внимательно, нет ли опечаток.

после того, как  кликнул "Добавить", быстро пробегаю глазами - и сразу же нахожу ошибку)))))

вот как это называется и много ли у кого такое бывает?

[Удален]  
mktr8591 #:

 наблюдение из жизни: у меня часто бывает, что после того, как я напишу пост, и перед тем,как отправить, я проверяю его внимательно, нет ли опечаток.

после того, как  кликнул "Добавить", быстро пробегаю глазами - и сразу же нахожу ошибку)))))

вот как это называется и много ли у кого такое бывает?

Это называется так: никакого отношения к данной теме пост не имеет, следовательно - это спам. 

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