Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 46

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b3082

Перекрестие нажатием средней кнопки мыши. Линии появляются только после небольшого движения. Желательно отображать сразу.

Не могу сказать, баг это новый или всегда был. Или это фича. Но вот заметил только сейчас.


 
Vitaliy Kuznetsov #:

b3082

Перекрестие нажатием средней кнопки мыши. Линии появляются только после небольшого движения. Желательно отображать сразу.

Не могу сказать, баг это новый или всегда был. Или это фича. Но вот заметил только сейчас.


Уточню: если сначала было движение мышки, а после этого нажата средняя кнопка - перекрестие показывается.

Если нажать среднюю кнопку повторно (то есть так: было движение мышки, остановились, нажали первый раз среднюю кнопку - перекрестие появилось, если теперь нажать среднюю кнопку второй, третий и т.д. раз) - перекрестие не появляется.

 

Лично мне не нравится плохое отличие "крестиков" от "галочек" в списке настроечных параметров. 

Конечно, выделение болдом улучшает опознавание, но раньше было гораздо четче видно, какие переменные участвуют в оптимизации. 

Нельзя ли усилить контраст "крестиков-галочек" ?

 

 
Georgiy Merts #:

Лично мне не нравится плохое отличие "крестиков" от "галочек" в списке настроечных параметров. 

Конечно, выделение болдом улучшает опознавание, но раньше было гораздо четче видно, какие переменные участвуют в оптимизации. 

Нельзя ли усилить контраст "крестиков-галочек" ?

 

Поддерживаю. Вообще ни черта не видно, то ли галка уже стоит толи ещё крестик,

Пока строка не выделена, что то видно, но стоит её выделить и всё, беги за лупой.

 
Renat Fatkhullin #:

Да, это приоритетная задача.

Пока не можем воспроизвести

Спс, на бкс FORTS мск инструменты - воспроизводится элементарно...
 
Georgiy Merts #:

Лично мне не нравится плохое отличие "крестиков" от "галочек" в списке настроечных параметров. 

Конечно, выделение болдом улучшает опознавание, но раньше было гораздо четче видно, какие переменные участвуют в оптимизации.

И где лучше? Если взглянуть на 2ую строку, то по-моему ответ очевиден (сами то мы таким не пользуемся)

 
Roman Shiredchenko #:

Посмотрите пжлста по визуализации - она не работает - по крайней мере на НАСТОЯЩИХ брокерах на  FORTS инструментах!

https://www.mql5.com/ru/forum/378360/page37

ТАКЖЕ вот еще тема:

https://www.mql5.com/ru/forum/379884

MT5 build 3081 - перестал работать режим визуализации

Мы не можем воспроизвести у себя. Поэтому большая просьба.

Нам нужны логи тестерного агента, логи клиентского терминала и логи тестера из терминала (подокно тестер вкладка "журнал")

Было бы совсем замечательно, если бы Вы сняли дамп с процесса визуального тестера в зависшем состоянии. Диспетчер задач - контекстное меню на строке MetaTrader5 Strategy Tester Agent

Мне в ЛС

 
Edviao #:
В режиме визуального тестирования серьезные проблемы. Ждем его немедленного исправления.

Спасибо.

Не могли бы Вы прислать логи тестерного агента, логи клиентского терминала и логи тестера из клиентского терминала.

Очень желателен дамп зависшего процесса.

Мне в ЛС

Мы должны разобраться

 
A100 #:

И где лучше? Если взглянуть на 2ую строку, то по-моему ответ очевиден (сами то мы не пользуемся)

Явно "галочка" от "пустого квадратика" отличается куда сильнее, чем "галочка" от "крестика". По твоему же скриншоту это очень хорошо видно.

 
Уважаемые разработчики! Большая просьба, займитесь авангардной живописью где-нибудь в другом месте, а не там, где людям нужно работать. Сохранение должно быть дискетой. Надеюсь никому не нужно объяснять, почему.
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