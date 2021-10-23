Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 46
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b3082
Перекрестие нажатием средней кнопки мыши. Линии появляются только после небольшого движения. Желательно отображать сразу.
Не могу сказать, баг это новый или всегда был. Или это фича. Но вот заметил только сейчас.
b3082
Перекрестие нажатием средней кнопки мыши. Линии появляются только после небольшого движения. Желательно отображать сразу.
Не могу сказать, баг это новый или всегда был. Или это фича. Но вот заметил только сейчас.
Уточню: если сначала было движение мышки, а после этого нажата средняя кнопка - перекрестие показывается.
Если нажать среднюю кнопку повторно (то есть так: было движение мышки, остановились, нажали первый раз среднюю кнопку - перекрестие появилось, если теперь нажать среднюю кнопку второй, третий и т.д. раз) - перекрестие не появляется.
Лично мне не нравится плохое отличие "крестиков" от "галочек" в списке настроечных параметров.
Конечно, выделение болдом улучшает опознавание, но раньше было гораздо четче видно, какие переменные участвуют в оптимизации.
Нельзя ли усилить контраст "крестиков-галочек" ?
Лично мне не нравится плохое отличие "крестиков" от "галочек" в списке настроечных параметров.
Конечно, выделение болдом улучшает опознавание, но раньше было гораздо четче видно, какие переменные участвуют в оптимизации.
Нельзя ли усилить контраст "крестиков-галочек" ?
Поддерживаю. Вообще ни черта не видно, то ли галка уже стоит толи ещё крестик,
Пока строка не выделена, что то видно, но стоит её выделить и всё, беги за лупой.
Да, это приоритетная задача.
Пока не можем воспроизвести
Лично мне не нравится плохое отличие "крестиков" от "галочек" в списке настроечных параметров.
Конечно, выделение болдом улучшает опознавание, но раньше было гораздо четче видно, какие переменные участвуют в оптимизации.
И где лучше? Если взглянуть на 2ую строку, то по-моему ответ очевиден (сами то мы таким не пользуемся)
Посмотрите пжлста по визуализации - она не работает - по крайней мере на НАСТОЯЩИХ брокерах на FORTS инструментах!
https://www.mql5.com/ru/forum/378360/page37
ТАКЖЕ вот еще тема:
https://www.mql5.com/ru/forum/379884
MT5 build 3081 - перестал работать режим визуализации
Мы не можем воспроизвести у себя. Поэтому большая просьба.
Нам нужны логи тестерного агента, логи клиентского терминала и логи тестера из терминала (подокно тестер вкладка "журнал")
Было бы совсем замечательно, если бы Вы сняли дамп с процесса визуального тестера в зависшем состоянии. Диспетчер задач - контекстное меню на строке MetaTrader5 Strategy Tester Agent
Мне в ЛС
Не могли бы Вы прислать логи тестерного агента, логи клиентского терминала и логи тестера из клиентского терминала.
Очень желателен дамп зависшего процесса.
Мне в ЛС
Мы должны разобраться
И где лучше? Если взглянуть на 2ую строку, то по-моему ответ очевиден (сами то мы не пользуемся)
Явно "галочка" от "пустого квадратика" отличается куда сильнее, чем "галочка" от "крестика". По твоему же скриншоту это очень хорошо видно.