Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 35

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Отлично всё работает - есть только одно но! надо привыкнуть теперь к этим всем иконкам, значкам 

Снимок экрана 2021-10-15 222720

 
Artyom Trishkin #:

Дальтоники идут на свалку истории?

напомнило очень-очень давнее время..

приехал чел, поднастраивать видео-наблюдение, сервер и камеры. И что-то у него не сходится..

Оказалось что он дальтоник

 

Давненько не было:

2021.10.16 00:00:52.932 Books   invalid book transaction [ED-3.22,sell,1.16600,0]
2021.10.16 00:01:40.105 Books   invalid book transaction [NG-10.21,buy,5.39500,0]
2021.10.16 00:02:27.639 Books   invalid book transaction [PLT-12.21,sell,1071.40000,0]
 

Да... глобальная обновляха визуального интерфейса..... и в терминале и в редакторе - причем у меня ночью сегодня сам терминал закрылся.... :-) видимо ушел обновляться....


причем здесь все отображает:





такое впечатление, что он зависает - перезагружал - не помогает,



на биржевых инструментах тестер - не рисует сделки графически -  висит - не отвисает


в общем - страдает визуализация

постоянно идет какая-то подгрузка, ползунок на уменьшение скорости выставить нельзя... не дает.






здесь все отображает, страдает ВИЗУАЛИЗАЦИЯ при тестировании...

 
когда можно ожидать исправлений багов тестера?
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khrulev-mail #:
когда можно ожидать исправлений багов тестера?

просто интересно - что у вас с тестером? У меня всё работает на отлично!

Снимок экрана 2021-10-16 113035

 
SanAlex #:

просто интересно - что у вас с тестером? У меня всё работает на отлично!


в том то и проблема, что ничего не происходит, до обновления можно было тестить советник отрабатывал, после обновления, советник на прорисовке, просто виснет и все. говорят, что то с таймером

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6clgqf4.JPG  298 kb
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khrulev-mail #:

в том то и проблема, что ничего не происходит, до обновления можно было тестить советник отрабатывал, после обновления, советник на прорисовке, просто виснет и все. говорят, что то с таймером

ну здесь не тестер виноват - а ваш эксперт мозги компостирует 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

а пробовали эксперта из поставки терминала ? тоже не работает? 

 
SanAlex #:

ну здесь не тестер виноват - а ваш эксперт мозги компостирует 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

а пробовали эксперта из поставки терминала ? тоже не работает? 

обычный эксперт работает.


пойду еще раз код посмотрю. хз что могло изменится между между старой версией и новой

 
khrulev-mail #:

в том то и проблема, что ничего не происходит, до обновления можно было тестить советник отрабатывал, после обновления, советник на прорисовке, просто виснет и все. говорят, что то с таймером

У меня индикаторы не тестируются. Тестер просто виснет) А у Вас как с индикаторами?

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