Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 35
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Отлично всё работает - есть только одно но! надо привыкнуть теперь к этим всем иконкам, значкам
Дальтоники идут на свалку истории?
напомнило очень-очень давнее время..
приехал чел, поднастраивать видео-наблюдение, сервер и камеры. И что-то у него не сходится..
Оказалось что он дальтоник
Давненько не было:
Да... глобальная обновляха визуального интерфейса..... и в терминале и в редакторе - причем у меня ночью сегодня сам терминал закрылся.... :-) видимо ушел обновляться....
причем здесь все отображает:
такое впечатление, что он зависает - перезагружал - не помогает,
на биржевых инструментах тестер - не рисует сделки графически - висит - не отвисает
в общем - страдает визуализация
постоянно идет какая-то подгрузка, ползунок на уменьшение скорости выставить нельзя... не дает.
здесь все отображает, страдает ВИЗУАЛИЗАЦИЯ при тестировании...
когда можно ожидать исправлений багов тестера?
просто интересно - что у вас с тестером? У меня всё работает на отлично!
просто интересно - что у вас с тестером? У меня всё работает на отлично!
в том то и проблема, что ничего не происходит, до обновления можно было тестить советник отрабатывал, после обновления, советник на прорисовке, просто виснет и все. говорят, что то с таймером
в том то и проблема, что ничего не происходит, до обновления можно было тестить советник отрабатывал, после обновления, советник на прорисовке, просто виснет и все. говорят, что то с таймером
ну здесь не тестер виноват - а ваш эксперт мозги компостирует
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а пробовали эксперта из поставки терминала ? тоже не работает?
ну здесь не тестер виноват - а ваш эксперт мозги компостирует
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а пробовали эксперта из поставки терминала ? тоже не работает?
обычный эксперт работает.
пойду еще раз код посмотрю. хз что могло изменится между между старой версией и новой
в том то и проблема, что ничего не происходит, до обновления можно было тестить советник отрабатывал, после обновления, советник на прорисовке, просто виснет и все. говорят, что то с таймером
У меня индикаторы не тестируются. Тестер просто виснет) А у Вас как с индикаторами?