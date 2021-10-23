Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 26

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Нет предупреждения, что не используется массив.

void OnStart()
{
  int i;       // variable 'i' not used
  int Array[]; // OK
}
 
Andrey Khatimlianskii #:

Да, иногда при вводе параметров функции.

Такое ощущение, что он сканирует весь код, включая инклуды, и индексирует функции/классы/переменные. Потом тормоза пропадают.

Ощущение может быть обманчиво

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2016.08.12 19:58

Существенная задержка в редакторе при наборе текста (на символе '.')

void f( double d = .1 )

Сейчас такой задержки нет (исправили), а когда была как видите никаких включений не было

Сам периодически встречаюсь при

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2021.07.15 12:54

MetaEditor постоянно наглухо зависает при редактировании в нем файлов другого языка программирования. Возможно из-за того что подсветка, подсказки и другие возможности не справляются с соответствующим синтаксисом.

Предлагается аналог IntelliSense оставить только для MQL и сопутствующих ему файлов (.mqh, .mq5, .mq4, .h, .c, .hpp, .cpp, .log, .cl, .hlsl, .hlsli, .py, .ipynb, .txt, .csv, .tsv), а для остальных расширений файлов действие умных функций - отключить    

А там то уж точно включений нет никаких
 
Если DebugBreak не срабатывает, нужно ли присылать такой код?
 

Терминал:

MetaTrader 5 x64 build 3070 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 11 build 22000, 12 x Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 777 / 947 Gb disk, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Операционная система:

Edition Windows 11 Home
Version 21H2
Installed on    ‎29.‎07.‎2021
OS build        22000.258
Experience      Windows Feature Experience Pack 1000.22000.258.0


Из терминала сохраняю скриншот и после сохранения получаю вот такую ошибку:

Step 1 

Step 2

  Step 3

Скриншот сохраняю в *.png. В операционной системе *.png связан с редактором Paint.Net - при клике на файле *.png запускается редактор Paint.Net.

[Удален]  

у меня сохранила без проблем - правда версия терминала другая 

MetaTrader 5 build 2361 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 22000, Intel Core i3-4010U  @ 1.70GHz, 8 / 11 Gb memory, 101 / 151 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
D:\Program Files(D)\MT 5 Portable (x86)

Снимок экрана 2021-10-13 094836

Выпуск  Windows 11 Домашняя для одного языка
Версия  21H2
Дата установки  ‎11.‎09.‎2021
Сборка ОС       22000.258
Взаимодействие  Windows Feature Experience Pack 1000.22000.258.0

Снимок экрана 2021-10-13 094630

 
Vladimir Karputov #:

Терминал:

Операционная система:


Из терминала сохраняю скриншот и после сохранения получаю вот такую ошибку:

 

 

Скриншот сохраняю в *.png. В операционной системе *.png связан с редактором Paint.Net - при клике на файле *.png запускается редактор Paint.Net.

Это ошибка Windows. Пришлось заново перепривязать расширение png к редактору Paint.Net - теперь терминал при сохранении скриншота ошибку не выдаёт.

[Удален]  

Vladimir Karputov #:

Здравствуйте! - скажите Вы здесь сами исправили или терминал так сам пишет 

Снимок экрана 2021-10-13 100538

у меня установлена OS 11 но терминал почему-то пишет 10 

QM      0       06:01:10.868    Terminal        MetaTrader 5 build 2361 started for MetaQuotes Software Corp.
DF      0       06:01:10.887    Terminal        Windows 10 build 22000, Intel Core i3-4010U  @ 1.70GHz, 8 / 11 Gb memory, 101 / 151 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
MJ      0       06:01:10.887    Terminal        D:\Program Files(D)\MT 5 Portable (x86)
 
SanAlex #:

Здравствуйте! - скажите Вы здесь сами исправили или терминал так сам пишет 

у меня установлена OS 11 но терминал почему-то пишет 10 

Конечно сам исправил, в paint.

P.S. Там вместо 11 должно быть XP
[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Конечно сам исправил, в paint.

P.S. Там вместо 11 должно быть XP

а мне не повезло с XP  я поздно начал изучать современную технологию

не знаю сравнения  - не пришлось видеть 

 
SanAlex #:

Здравствуйте! - скажите Вы здесь сами исправили или терминал так сам пишет 

у меня установлена OS 11 но терминал почему-то пишет 10 

Переходите на 64 битную версию, пожалуйста.

Старая 32 битная версия билда 2361 не обновляется и скоро будет отключена.

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