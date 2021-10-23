Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 26
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Нет предупреждения, что не используется массив.
Да, иногда при вводе параметров функции.
Такое ощущение, что он сканирует весь код, включая инклуды, и индексирует функции/классы/переменные. Потом тормоза пропадают.
Ощущение может быть обманчиво
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2016.08.12 19:58
Существенная задержка в редакторе при наборе текста (на символе '.')
Сейчас такой задержки нет (исправили), а когда была как видите никаких включений не было
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2021.07.15 12:54
MetaEditor постоянно наглухо зависает при редактировании в нем файлов другого языка программирования. Возможно из-за того что подсветка, подсказки и другие возможности не справляются с соответствующим синтаксисом.
Предлагается аналог IntelliSense оставить только для MQL и сопутствующих ему файлов (.mqh, .mq5, .mq4, .h, .c, .hpp, .cpp, .log, .cl, .hlsl, .hlsli, .py, .ipynb, .txt, .csv, .tsv), а для остальных расширений файлов действие умных функций - отключить
Терминал:
Операционная система:
Из терминала сохраняю скриншот и после сохранения получаю вот такую ошибку:
Скриншот сохраняю в *.png. В операционной системе *.png связан с редактором Paint.Net - при клике на файле *.png запускается редактор Paint.Net.
у меня сохранила без проблем - правда версия терминала другая
Терминал:
Операционная система:
Из терминала сохраняю скриншот и после сохранения получаю вот такую ошибку:
Скриншот сохраняю в *.png. В операционной системе *.png связан с редактором Paint.Net - при клике на файле *.png запускается редактор Paint.Net.
Это ошибка Windows. Пришлось заново перепривязать расширение png к редактору Paint.Net - теперь терминал при сохранении скриншота ошибку не выдаёт.
Vladimir Karputov #:
Здравствуйте! - скажите Вы здесь сами исправили или терминал так сам пишет
у меня установлена OS 11 но терминал почему-то пишет 10
Здравствуйте! - скажите Вы здесь сами исправили или терминал так сам пишет
у меня установлена OS 11 но терминал почему-то пишет 10
Конечно сам исправил, в paint.P.S. Там вместо 11 должно быть XP
Конечно сам исправил, в paint.P.S. Там вместо 11 должно быть XP
а мне не повезло с XP я поздно начал изучать современную технологию
не знаю сравнения - не пришлось видеть
Здравствуйте! - скажите Вы здесь сами исправили или терминал так сам пишет
у меня установлена OS 11 но терминал почему-то пишет 10
Переходите на 64 битную версию, пожалуйста.
Старая 32 битная версия билда 2361 не обновляется и скоро будет отключена.