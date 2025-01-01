//--- создадим свою структуру под хранение событий календаря с вещественными значениям вместо целочисленных

struct AdjustedCalendarValue

{

ulong id; // ID значения

ulong event_id; // ID события

datetime time; // время и дата события

datetime period; // отчетный период события

int revision; // ревизия публикуемого индикатора по отношению к отчетному периоду

double actual_value; // актуальное значение показателя

double prev_value; // предыдущее значение показателя

double revised_prev_value; // пересмотренное предыдущее значение показателя

double forecast_value; // прогнозное значение показателя

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT impact_type; // потенциальное влияние на курс валюты

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

//--- код страны для Европейского союза по стандарту ISO 3166-1 Alpha-2

string EU_code="EU";

//--- получим все значения событий по Европейскому союзу

MqlCalendarValue values[];

//--- зададим границы диапазона, из которого берем события

datetime date_from=D'01.01.2021'; // берем все события с 2021 года

datetime date_to=0; // 0 означает все известные события, даже те, что не наступили еще

//--- запросим историю события по Европейскому союзу с 2021 года

if(!CalendarValueHistory(values, date_from, date_to, EU_code))

{

PrintFormat("Ошибка! Не удалось получить события по стране country_code=%s", EU_code);

PrintFormat("Код ошибки: %d", GetLastError());

return;

}

else

PrintFormat("Получены значения событий по country_code=%s: %d",

EU_code, ArraySize(values));

//--- уменьшим размер массива для вывода в Журнал

if(ArraySize(values)>5)

ArrayResize(values, 5);

//--- выведем значения событий в Журнал как есть, без проверок и приведения к актуальным значениям

Print("Выводим значения календаря как есть");

ArrayPrint(values);



//--- проверим значения полей и приведем к актуальным значениям

//--- первый вариант проверок и получения значений

AdjustedCalendarValue values_adjusted_1[];

int total=ArraySize(values);

ArrayResize(values_adjusted_1, total);

//--- копируем значения с проверками и корректировками

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_1[i].id=values[i].id;

values_adjusted_1[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_1[i].time=values[i].time;

values_adjusted_1[i].period=values[i].period;

values_adjusted_1[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_1[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- делаем проверки значений и делим на 1 000 000

if(values[i].actual_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].actual_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].actual_value=values[i].actual_value/1000000.;



if(values[i].prev_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].prev_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].prev_value=values[i].prev_value/1000000.;



if(values[i].revised_prev_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].revised_prev_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].revised_prev_value=values[i].revised_prev_value/1000000.;



if(values[i].forecast_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].forecast_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].forecast_value=values[i].forecast_value/1000000.;

}

Print("Первый способ проверки и получения значений календаря");

ArrayPrint(values_adjusted_1);



//--- второй вариант проверок и получения значений

AdjustedCalendarValue values_adjusted_2[];

ArrayResize(values_adjusted_2, total);

//--- копируем значения с проверками и корректировками

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_2[i].id=values[i].id;

values_adjusted_2[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_2[i].time=values[i].time;

values_adjusted_2[i].period=values[i].period;

values_adjusted_2[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_2[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- делаем проверки и получаем значения

if(values[i].HasActualValue())

values_adjusted_2[i].actual_value=values[i].GetActualValue();

else

values_adjusted_2[i].actual_value=double("nan");



if(values[i].HasPreviousValue())

values_adjusted_2[i].prev_value=values[i].GetPreviousValue();

else

values_adjusted_2[i].prev_value=double("nan");



if(values[i].HasRevisedValue())

values_adjusted_2[i].revised_prev_value=values[i].GetRevisedValue();

else

values_adjusted_2[i].revised_prev_value=double("nan");



if(values[i].HasForecastValue())

values_adjusted_2[i].forecast_value=values[i].GetForecastValue();

else

values_adjusted_2[i].forecast_value=double("nan");

}

Print("Второй способ проверки и получения значений календаря");

ArrayPrint(values_adjusted_2);



//--- третий вариант получения значений - без проверок

AdjustedCalendarValue values_adjusted_3[];

ArrayResize(values_adjusted_3, total);

//--- копируем значения с проверками и корректировками

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_3[i].id=values[i].id;

values_adjusted_3[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_3[i].time=values[i].time;

values_adjusted_3[i].period=values[i].period;

values_adjusted_3[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_3[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- получаем значения без проверок

values_adjusted_3[i].actual_value=values[i].GetActualValue();

values_adjusted_3[i].prev_value=values[i].GetPreviousValue();

values_adjusted_3[i].revised_prev_value=values[i].GetRevisedValue();

values_adjusted_3[i].forecast_value=values[i].GetForecastValue();

}

Print("Третий способ получения значений календаря - без проверок");

ArrayPrint(values_adjusted_3);

}

/*

Получены значения событий по country_code=EU: 1051

Выводим значения календаря как есть

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55200000 55500000 -9223372036854775808 55500000 2 ...

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143100000 143900000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 ...

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 ...

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11000000 10500000 -9223372036854775808 11000000 0 ...

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3100000 3100000 3200000 3100000 0 ...

Первый способ проверки и получения значений календаря

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

Второй способ проверки и получения значений календаря

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

Третий способ получения значений календаря - без проверок

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

*/