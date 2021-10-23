Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 55

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Andrei Trukhanovich #:

так это другой источник или продолжаем шлангом прикидываться?

А почему нет комментария Артема?

Тот же источник, только взят позже по времени.

У Вас есть код, попросите кого-нибудь запустить в Открывашке на GAZR-12.21,

если не верите.

Добавлено

Если кто-то из Открывашки читает, выложите, пожалуйста range_ticks.csv на GAZR-12.21

Файлы:
Range_bug_last.zip  4828 kb
 
) не, дальше без меня, удачи в исправлении "бага" ахах )
 
Andrei Trukhanovich #:
) не, дальше без меня, удачи в исправлении "бага" ахах )

Вот и славненько...

 
prostotrader #:

Пишите, пожалуйста, в раздел Биржевой трейдинг, здесь другая тема.

Зачем сами продолжаете тут тему, а мне рекомендуете идти писать в другое место?

Увы, огорчен таким поведением.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Зачем сами продолжаете тут тему, а мне рекомендуете идти писать в другое место?

Увы, огорчен таким поведением.

Я продолжаю тему, что бы исправили баг.

Выкладываю скрины подтверждения его.

 
Aleksey Vyazmikin #:


Увы, огорчен таким поведением.

Извините, пожалуйста, больше не буду...

 

Сейчас так:

 

Предлагаю компромиссный вариант Simplify (контурные значки)

Я просто удалил фон и немного ярче оттенки выбрал, но дизайнеры могут и лучше тона подобрать, главное чтобы на черном и белом нормально выглядело.

 

Поближе:


 
prostotrader #:

Извините, пожалуйста, больше не буду...

Хорошо, не шалите чрезмерно :)

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Стакан - должен быть стаканом, а Торговля в один клик - вызывать соответствующую ассоциацию, а не быть уменьшенной копией соответствующей панели

 
A100 #:

Стакан - должен быть стаканом, а Торговля в один клик - вызывать соответствующую ассоциацию, а не быть уменьшенной копией соответствующей панели

Эти значки в подобном обозначении ещё со времён МТ4. Это классика, которую не поменять на кардинально другое просто так без резкой причины.

Нарисуй вариант, который будет нормальнее и понятнее, чем сейчас в современном стиле, чтобы на белом черном фоне хорошо смотрелось, тогда и поспорим, чей вариант лучше.

Сейчас же просто вижу обычную реакцию на любой мой пост по дизайну.

UPD PS. Однако жду, когда мы в чём то сойдёмся. И это будет 100% вариант)
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