Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 55
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так это другой источник или продолжаем шлангом прикидываться?
А почему нет комментария Артема?
Тот же источник, только взят позже по времени.
У Вас есть код, попросите кого-нибудь запустить в Открывашке на GAZR-12.21,
если не верите.
Добавлено
Если кто-то из Открывашки читает, выложите, пожалуйста range_ticks.csv на GAZR-12.21
) не, дальше без меня, удачи в исправлении "бага" ахах )
Вот и славненько...
Пишите, пожалуйста, в раздел Биржевой трейдинг, здесь другая тема.
Зачем сами продолжаете тут тему, а мне рекомендуете идти писать в другое место?
Увы, огорчен таким поведением.
Зачем сами продолжаете тут тему, а мне рекомендуете идти писать в другое место?
Увы, огорчен таким поведением.
Я продолжаю тему, что бы исправили баг.
Выкладываю скрины подтверждения его.
Увы, огорчен таким поведением.
Извините, пожалуйста, больше не буду...
Сейчас так:
Предлагаю компромиссный вариант Simplify (контурные значки)
Я просто удалил фон и немного ярче оттенки выбрал, но дизайнеры могут и лучше тона подобрать, главное чтобы на черном и белом нормально выглядело.
Поближе:
Извините, пожалуйста, больше не буду...
Хорошо, не шалите чрезмерно :)
Стакан - должен быть стаканом, а Торговля в один клик - вызывать соответствующую ассоциацию, а не быть уменьшенной копией соответствующей панели
Стакан - должен быть стаканом, а Торговля в один клик - вызывать соответствующую ассоциацию, а не быть уменьшенной копией соответствующей панели
Эти значки в подобном обозначении ещё со времён МТ4. Это классика, которую не поменять на кардинально другое просто так без резкой причины.
Нарисуй вариант, который будет нормальнее и понятнее, чем сейчас в современном стиле, чтобы на белом черном фоне хорошо смотрелось, тогда и поспорим, чей вариант лучше.
Сейчас же просто вижу обычную реакцию на любой мой пост по дизайну.UPD PS. Однако жду, когда мы в чём то сойдёмся. И это будет 100% вариант)