Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 63

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mktr8591 #:
Не, пусть дата слева

поддерживаю, дата слева.

(от большого к малому, слева направо.)

 
zl5766 #:

3084 загрузил


визуализация не работает


наверное, надо переустановить терминал, установить новую винду, поменять комп?   ....ничего не забыл?

Еще одну проблему с визуализацией нашли и исправили.

В сегодняшнем релизе будет исправление.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Считаю, что в алертах стоит левее поставить время, потом дату. Нужно мнение форумчан.

 

 

Это мелочи... намного важнее было бы сделать возможность программного чтения алертов (да и лога экспертов тоже) стандартными средствами без привлечения костылей!

 
transcendreamer # :

Это мелочи... намного важнее было бы сделать возможность программного чтения алертов (да и лога экспертов тоже) стандартными средствами без привлечения костылей!

Можно сделать улучшения в графическом интерфейсе и API (на данный момент их нет). Выбирать не надо.
 
Alain Verleyen #:
Можно сделать улучшения в графическом интерфейсе и API (на данный момент их нет). Выбирать не надо.

С этим не спорю 😉

Но вот удалять дату из алертов думаю не стоит.

 
transcendreamer # :

С этим не спорю 😉

Но вот удалять дату из алертов думаю не стоит.

Не удаляя, а облегчая, избегая лишней информации. Во всяком случае, это просто идея, не очень важная.
 

Здравствуйте.

При загрузке шаблона, а также просто через некоторый период времени, перестают работать индикаторы и скрипты.

Постоянно приходится перезапускать терминал. Это кране не удобно, а также негативно влияет на нервную систему человека.

Раньше при обновлениях терминала, таких ошибок не возникало. 

Пожалуйста устраните эту проблему.

Исходных файлов у меня нет.

 
Ruslan Fakhretdinov #:

Здравствуйте.

При загрузке шаблона, а также просто через некоторый период времени, перестают работать индикаторы и скрипты.

Постоянно приходится перезапускать терминал. Это кране не удобно, а также негативно влияет на нервную систему человека.

Раньше при обновлениях терминала, таких ошибок не возникало. 

Пожалуйста устраните эту проблему.

Исходных файлов у меня нет.

У меня тоже была такая ошибка на b3081. Поставил b3083 - исчезла. 

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