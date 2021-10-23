Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 63
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Не, пусть дата слева
поддерживаю, дата слева.
(от большого к малому, слева направо.)
3084 загрузил
визуализация не работает
наверное, надо переустановить терминал, установить новую винду, поменять комп? ....ничего не забыл?
Еще одну проблему с визуализацией нашли и исправили.
В сегодняшнем релизе будет исправление.
Считаю, что в алертах стоит левее поставить время, потом дату. Нужно мнение форумчан.
Это мелочи... намного важнее было бы сделать возможность программного чтения алертов (да и лога экспертов тоже) стандартными средствами без привлечения костылей!
Это мелочи... намного важнее было бы сделать возможность программного чтения алертов (да и лога экспертов тоже) стандартными средствами без привлечения костылей!
Можно сделать улучшения в графическом интерфейсе и API (на данный момент их нет). Выбирать не надо.
С этим не спорю 😉
Но вот удалять дату из алертов думаю не стоит.
С этим не спорю 😉
Но вот удалять дату из алертов думаю не стоит.
Здравствуйте.
При загрузке шаблона, а также просто через некоторый период времени, перестают работать индикаторы и скрипты.
Постоянно приходится перезапускать терминал. Это кране не удобно, а также негативно влияет на нервную систему человека.
Раньше при обновлениях терминала, таких ошибок не возникало.
Пожалуйста устраните эту проблему.
Исходных файлов у меня нет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Vitaliy Kuznetsov, 2021.10.21 10:12
Да дело не в значках.
Та же ошибка
а можно все просто прерывистым фоном исправить принципиально ничего не меняя как здесь исправили:
а было также плохо видно сам значок
Здравствуйте.
При загрузке шаблона, а также просто через некоторый период времени, перестают работать индикаторы и скрипты.
Постоянно приходится перезапускать терминал. Это кране не удобно, а также негативно влияет на нервную систему человека.
Раньше при обновлениях терминала, таких ошибок не возникало.
Пожалуйста устраните эту проблему.
Исходных файлов у меня нет.
У меня тоже была такая ошибка на b3081. Поставил b3083 - исчезла.