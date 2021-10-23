Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 54
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Нужен другой источник :) ?
Может быть фотошоп?
Нет - это следует из логики ценообразования
Каким образом?
Здесь нестыковки времени сделок и времени инфотиков.
Каким образом?
Я имел ввиду, что объяснение prostotrader вполне логичное
К сожалению, я уже не помню, где брал документ о порядке сведения заявок на МОЕХ, но я его читал лет 14 назад.
Я запросил техподдержку биржи где его взять.
Будем ждать дополнительной информации.
Пока же, немного пробежавшись по документу, я извлек следующую информацию:
Торговая информация включает в себя:
• Агрегированные стаканы Формируются на основе системных заявок пользователей путем суммирования объёма для каждого инструмента, ценового уров- ня и направления заявки. Обновляются в режиме он-лайн и являются основным способом получения информации о текущих ценах и объёмах. Пользователь может выбрать желаемую глубину стакана из вариантов 5, 20 или 50 ценовых уровней в каждом из направлений; данный выбор осуществляется при конфигурировании логина и не может быть изменен в ходе торговой сессии. Стаканы транслируются несколькими потоками репликации Plaza-2: FORTS_AGGR5_REPL, FORTS_AGGR20_REPL и FORTS_AGGR50_REPL.
• Общерыночные показатели В составе общерыночных показателей транслируется такая информация как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия, текущие расчетные цены и т.п. Данная информация транслируется в потоке FORTS_COMMON_REPL.
• Журнал заявок пользователя (а также - полный журнал заявок торговой системы) В журнале заявок пользователя транслируется вся история операций по заявкам пользователя. Журналы заявок пользователя доступны в таблице orders_log потока FORTS_TRADE_REPL для фьючерсов и опционов, а также в таблице multileg_orders_log потока FORTS_TRADE_REPL для заявок по составным инструментам. В случае, если пользователь при конфигурации логина указал опцию "Полный журнал заявок", помимо своих заявок, пользо- ватель будет получать полный журнал всех операций с заявками на рынке в анонимизированном виде, доступный в таблице orders_log потока FORTS_ORDLOG_REPL.
• Журнал сделок пользователя Содержит список всех совершенных пользователем за текущую сессию сделок. Журналы сделок пользователя доступны в таблице user_deal потока FORTS_TRADE_REPL для фьючерсов и опционов, а также в таблице user_multileg_deal потока FORTS_TRADE_REPL для сделок по составным инструментам.
• Журнал сделок торговой системы Содержит список всех сделок, совершенных всеми пользователями за текущую сессию. Данные сделок чужих пользователей представлены в анонимизированном виде. Журналы сделок пользователя доступны в таблице deal потока FORTS_DEALS_REPL для фьючерсов и опционов, а также в таблице multileg_deal для сделок по составным инструментам.
Как я понимаю, MT5 в своём стакане миксует FORTS_AGGR20_REPL (стакан) и FORTS_TRADE_REPL (история тиков), а вот FORTS_COMMON_REPL не используется для сохранения истории.
При этом:
Синтетическая ликвидность в агрегированных стаканах обновляется с той же частотой, с какой обновляется агрегированные ста- каны. Частота обновления агрегированных стаканов ниже частоты торговых событий, происходящих в системе.Иными словами, агрегированный стакан, а значит и синтетическая ликвидность в нем не обновляется на каждую заявку или сделку. Участник, же- лающий оценивать полную глубину синтетической ликвидности (более 5 ценовых уровней) и ее изменение при каждом торговом событии (транзакции), должен самостоятельно рассчитывать доступную синтетическую ликвидность на основании информации в публичном orders_log.
Будем ждать дополнительной информации.
Пока же, немного пробежавшись по документу, я извлек следующую информацию:
Торговая информация включает в себя:
Как я понимаю, MT5 в своём стакане миксует FORTS_AGGR20_REPL (стакан) и FORTS_TRADE_REPL (история тиков), а вот FORTS_COMMON_REPL не используется для сохранения истории.
При этом:
Пишите, пожалуйста, в раздел Биржевой трейдинг, здесь другая тема.
Бид не изменился....
Нужен другой источник :) ?
ну и? где промежуточный бид по цене 37226?
ну и? где промежуточный бид по цене 37226?
Вот и мне интересно.. Где?
Это то, что выдала функция CopyTickRange()
Добавлено
Проверьте, пожалуйста, может быть в коде есть ошибка
Вот и мне интересно.. Где?
так это другой источник или продолжаем шлангом прикидываться?
Знание чего-либо не даёт права пытаться оскорблять целый пласт направления деятельности людей.
"Глупый недостойный форексник" может быть хорошим умным человеком, и "отличный достойный всего биржевик" тоже может быть им же.
В чём между ними тогда разница?
Вы пытаетесь делить людей по сословиям, по "голубым кровям", откровенно показывая своё пренебрежение. Простите, это не просто видно - это кричит.
Прошу, перестаньте - не красиво.
Здесь технический форум, и нужно уметь оставлять своё личное при себе - только факты и по делу.
Да, Артём, это технический форум, а не форум мнений, разве люди, которые пишут сообщения, не должны знать немного о теме, чтобы участвовать? Когда вы чего-то не знаете, просто слушайте (критически) людей, которые знают.
К сожалению, из-за языкового барьера я не могу активно участвовать, но очевидно, что некоторые люди здесь осмеливаются публиковать сообщения о том, чего они не знают, что очень неприятно читать.
Спасибо за то, что вы слушали.