Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 29
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Если с этого меню установить объект на график, то его невозможно выделить-переместить-удалить.
3080
По поводу обновления интерфейса хочется задать только один вопрос: ГОСПОДИ, ЗАЧЕМ??
Просыпаешься и понимаешь, что не знаешь _ни одну_ кнопку. Ребята, у вас есть хотя бы один человек, который _регулярно_ торгует на терминале? Переучиваться тому, что наработано годами только потому, что разрабам захотелось более красивых кнопочек - no comment.
+++++++10005000
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вот поэтому наверное люди - по-прежнему сидят в мт4
По поводу обновления интерфейса хочется задать только один вопрос: ГОСПОДИ, ЗАЧЕМ??
Когда переключаюсь на редактор по ALT+TAB, то в последних билдах долго не могу понять, где среди миниатюр открытых приложений находится редактор.
Затем понял, что произошло. Видимо, желтая иконка редактора (не менялась много лет) настолько ушла в подсознание, что новая синяя каждый раз требует переключения на осознанный режим.
Удивительная работа головного мозга! Наверное, у кого в подсознании другие иконки, испытывают такой же очень сильный дискомфорт и потерю времени.
Сам себе удивился, что оказывается смена иконки может оказывать подобный эффект. Это при том, что 95% действий делаю горячими клавишами.
ЗЫ
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
New MetaTrader 5 platform build 3080: Improvements in MQL5 services and design updates
Edviao, 2021.10.15 09:13MT5 upgraded to version "5.0 Build 3080".
The interface is absolutely beautiful.
В каком билде дебаг работает?
b3080 - работает. Спасибо!
Удивительная работа головного мозга! Наверное, у кого в подсознании другие иконки, испытывают такой же очень сильный дискомфорт и потерю времени.
Ручной трейдер совершает огромное количество действий с графиком за минуту рабочего времени. Все они должны исполняться быстро и точно. Со временем цепочки этих действий автоматизируются и формируют то, что принято называть навыком (или функцией, в программировании). А потом ты обнаруживаешь, что все функции обращаются к API, который больше не работает.
Если с этого меню установить объект на график, то его невозможно выделить-переместить-удалить.
3080
Там галочку нужно убрать - Рисовать как фон (первый раз возможо через скрытый список)
Ручной трейдер совершает огромное количество действий с графиком за минуту рабочего времени. Все они должны исполняться быстро и точно. Со временем цепочки этих действий автоматизируются и формируют то, что принято называть навыком (или функцией, в программировании). А потом ты обнаруживаешь, что все функции обращаются к API, который больше не работает.
Хорошая ассоциация. Отката (или скины) не будет. "Мучайтесь".ЗЫ Когда переключаюсь на боевые терминалы, где вынужден использовать давний b2958, то замечаю, что испытываю странный позитив от старого доброго интерфейса. Это при том, что на иконки никогда не обращал внимание и никакие построения руками не делал. Просто смотрю в Navigator и как-то все понятнее. Как не парадоксально, наверное, у MT4 теперь в этом преимущество перед MT5.
Сам себе удивился, что оказывается смена иконки может оказывать подобный эффект. Это при том, что 95% действий делаю горячими клавишами.
Дело привычки. Переход с кнопочного телефона на сенсорный вызывает куда смешаннее чувства. А сейчас без него ни куда.
Как говориться, дорога молодым.
По терминалу! Уважаемые разработчики, когда заявляется скорость, превосходящая до 20 раз старого терминала, то не хочется видеть как:
1. Большинство индикаторов удаляются с графика несколько секунд, а не сразу.
2. Переключение таймфреймов порой тормозит. Когда кликаешь по дэшборду на старшие таймфреймы, то очень заметно.
Кстати, желательно проверить процесс быстрой смены пары в окне на предмет работы с несколькими загруженными продуктами. Не могу сказать точно, но там где-то баг с загрузкой/выгрузкой объектов, а может и функции какие.
1. Отступы графика сверху и снизу не равны и не достаточные, чтобы "стрелки" индикаторов не уходили за экран.
Было бы логичнее, чуть увеличить отступы, как, например, в МТ4
2. Режим фиксированного графика.
Во первых, можно было бы добавить функцию авто-включения и авто-выключения показанного чекбокса, при ручном уменьшении вертикального масштаба.
При сбросе масштаба - снимать галочку.
Само масштабирование тоже непонятно работает. На анимации выше как бы одна проблема, график строго по центру, когда масштаб небольшой.
Но если промотать график в историю, то там уже какие-то другие допустимые границы, где график не по центру, а вверху или внизу, и его не выставить в центр.
Как бы странно не звучало, но посмотрите, как сделано в TV
Для моих 5 терминалов у меня есть 5 разных бильярдных шаров с цифрой. Для этого я переименовал соответствующий файл в terminal.ico в соответствующей папке. К сожалению, это не работает для редакторов - или нет? Я хотел бы использовать, например, речевой воздушный шар-оранжевый-e_Icon.ico:
For my 5 terminals I have 5 different billiard balls with a digit. For this I renamed the corresponding file to terminal.ico in the corresponding folder. Unfortunately this does not work for the editors - or does it? I would like to use e.g. the speech-balloon-orange-e_Icon.ico: