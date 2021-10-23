Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 5

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Alexey Viktorov #:

Почему не работает тестер на истории при подключении к счёту RoboForex?

Не воспроизводится.
 
fxsaber #:
Не воспроизводится.

Странно. Ну хоть какое-то понимание образовалось. Буду пытать Robo, почему с авторизацией на реальный счёт тестер не работает…

Ой… а не может быть запрет тестирования при отсутствии денег на счёте? Если так, то это не правильно. Ведь для тестирования деньги на счёте никак не должны быть учтены. Во всяком случае раньше такого точно наблюдалось.

 
Alexey Viktorov #:

Ой… а не может быть запрет тестирования при отсутствии денег на счёте? Если так, то это не правильно. Ведь для тестирования деньги на счёте никак не должны быть учтены. Во всяком случае раньше такого точно наблюдалось.

Тестер, вроде, позволяет торговать даже на символах, которые нельзя торговать в терминале.

 

И вот ещё абсолютная непонятка. Перед отправкой приказа имеется проверка

  if(OrderCheck(Request, checkResult) && checkResult.retcode == 0)
   {
    if(!trade.PositionOpen(_Symbol, orderType, NormalizeDouble(newLot, 2), NormalizeDouble(my_Price, _Digits), NormalizeDouble(my_Stop, _Digits), NormalizeDouble(my_Take, _Digits)))
      Print(__LINE__, " ", trade.ResultRetcode());// Это строка 155
   }

Поскольку trade.PositionOpen() пытался открыть позицию, значит проверка прошла успешно и checkResult.retcode == 0

Но вот незадача… откуда тогда такие сообщения в логе

2021.09.29 15:32:50.916 Test (EURUSD,M15)       CTrade::OrderSend: instant sell 0.01 EURUSD at 1.16524 sl: 1.16644 tp: 1.16494 [trade disabled]
2021.09.29 15:32:50.916 Test (EURUSD,M15)       155 10017
 
Alexey Viktorov #:

В продолжение ещё такая беда… Тест проводится на MQ-Demo EURUSD M15

Вот код

Результат выполнения в отладчике

M15 баров между 19:33 пятницы и 00:00 понедельника почему-то нету. Зато есть один бар D1. Перестановка местами переменных ничего не даёт, результат тот-же.

Трудно сказать задним числом, что у вас было. Сейчас показывает правильно

 
Alexey Viktorov #:

проверка прошла успешно и checkResult.retcode == 0

OrderCheck не проверяет торговые сессии.

 
fxsaber #:

Тестер, вроде, позволяет торговать даже на символах, которые нельзя торговать в терминале.

Что-то я раньше не догадался… Открыл демку у Robo и попытался запустить тест… Вот результат

        2021.01.05 00:00:00   failed market buy 0.01 EURUSD sl: 1.22404 tp: 1.22554 [Market closed]
        2021.01.05 00:00:00   CTrade::OrderSend: market buy 0.01 EURUSD sl: 1.22404 tp: 1.22554 [market closed]
        2021.01.05 00:00:00   155 10018

Как проходит проверка, вообще тёмный лес. А в теме обсуждение дизайн кнопок… Такое впечатление, что никто не торгуе и никто ничего путного не пишет…

 
Rashid Umarov #:

Трудно сказать задним числом, что у вас было. Сейчас показывает правильно

Спасибо, но как это понимать? У меня по прежнему работает так


То-есть не работает никак… по прежнему 0

 
Alexey Viktorov #:

Что-то я раньше не догадался… Открыл демку у Robo и попытался запустить тест… Вот результат

Как проходит проверка, вообще тёмный лес. А в теме обсуждение дизайн кнопок… Такое впечатление, что никто не торгуе и никто ничего путного не пишет…

Котировочные и торговые сессии - разные вещи.

 
fxsaber #:

OrderCheck не проверяет торговые сессии.

Это на форексе где нет сессий. Да и тест сделан только-что.
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