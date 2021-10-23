Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 5
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Почему не работает тестер на истории при подключении к счёту RoboForex?
Не воспроизводится.
Странно. Ну хоть какое-то понимание образовалось. Буду пытать Robo, почему с авторизацией на реальный счёт тестер не работает…
Ой… а не может быть запрет тестирования при отсутствии денег на счёте? Если так, то это не правильно. Ведь для тестирования деньги на счёте никак не должны быть учтены. Во всяком случае раньше такого точно наблюдалось.
Ой… а не может быть запрет тестирования при отсутствии денег на счёте? Если так, то это не правильно. Ведь для тестирования деньги на счёте никак не должны быть учтены. Во всяком случае раньше такого точно наблюдалось.
Тестер, вроде, позволяет торговать даже на символах, которые нельзя торговать в терминале.
И вот ещё абсолютная непонятка. Перед отправкой приказа имеется проверка
Поскольку trade.PositionOpen() пытался открыть позицию, значит проверка прошла успешно и checkResult.retcode == 0
Но вот незадача… откуда тогда такие сообщения в логе
В продолжение ещё такая беда… Тест проводится на MQ-Demo EURUSD M15
Вот код
Результат выполнения в отладчике
M15 баров между 19:33 пятницы и 00:00 понедельника почему-то нету. Зато есть один бар D1. Перестановка местами переменных ничего не даёт, результат тот-же.
Трудно сказать задним числом, что у вас было. Сейчас показывает правильно
проверка прошла успешно и checkResult.retcode == 0
OrderCheck не проверяет торговые сессии.
Тестер, вроде, позволяет торговать даже на символах, которые нельзя торговать в терминале.
Что-то я раньше не догадался… Открыл демку у Robo и попытался запустить тест… Вот результат
Как проходит проверка, вообще тёмный лес. А в теме обсуждение дизайн кнопок… Такое впечатление, что никто не торгуе и никто ничего путного не пишет…
Трудно сказать задним числом, что у вас было. Сейчас показывает правильно
Спасибо, но как это понимать? У меня по прежнему работает так
То-есть не работает никак… по прежнему 0
Что-то я раньше не догадался… Открыл демку у Robo и попытался запустить тест… Вот результат
Как проходит проверка, вообще тёмный лес. А в теме обсуждение дизайн кнопок… Такое впечатление, что никто не торгуе и никто ничего путного не пишет…
Котировочные и торговые сессии - разные вещи.
OrderCheck не проверяет торговые сессии.