Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 31
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Иконку редактора снова вернули к желтому цвету. Будет доступно в бете.
К желтому или к прежнему? Желтые в Windows - папки
проще к синему привыкнуть, чем с папками потом путатьеё потому синей и сделали, чтобы от папок визуально отличалась
Сомнительная польза от такого предложения. В вашем варианте так всё слилось, что сложно увидеть границы. Пожалуй можно убавить ширину закладок, но не до такой степени.
По крайней мере один пробел (справа или слева) то уж точно можно удалить с пользой, да еще и так ужать
LiveUpdate check for beta version
с какого-то билда стала очень долгой на всех серверах, было почти моментально, сейчас 30-60 секунд
Просьба, не по иконкам, а по дизайну: Как уже просили ранее, переработайте пожалуйста панель, там много пустого места, которое отнимает полезную информацию
Цветом, можно сигнализировать, о периоде, тогда будет больше места, и глаза будут отдыхать.
@Renat Fatkhullin убедительно прошу добавить в контекстное меню пункт «Сохранить как»
Сомнительная польза от такого предложения. В вашем варианте так всё слилось, что сложно увидеть границы. Пожалуй можно убавить ширину закладок, но не до такой степени.
Можно сделать динамически, если вкладок мало - то как есть, а если много, то их сжимать почти до пределаP.S. А вообще, была бы хороша кнопка-крестик, при нажатии выпадает список с символами, это самый простой переход
Цветом, можно сигнализировать, о периоде, тогда будет больше места, и глаза будут отдыхать.
Думайте, прежде чем написать, а то сделают, и потом будете гадать красный - это D1 или M15
Т.е. значок нужен ещё круче?) Чтобы прямо не просто редактор, а целый IDE
Ну тогда вот ещё вариант с обыгрыванием редактора+
А вообще, пусть спецы рисуют) Старый - устаревший, IDE - непонятный, Синий - не то. Я просто предложил понятный вариант, что там "код".
Думайте, прежде чем написать, а то сделают, и потом будете гадать красный - это D1 или M15
Вот именно думать не надо, все это должно происходить на уровне интуиции. 1-2 дня для отложения долговременной памяти, вполне достаточно, чтобы потом долгосрочно получать больший результат. Терминал это рабочее место трейдера на долгие годы, он должен максимально беречь глаза трейдеров от мелких шрифтов но по возможности увеличивать пространство когда это необходимо. Это все как раз и отвечает требованиям. Но конечно пользователю, надо оставлять выбор, отображения этой информации.
Т.е. значок нужен ещё круче?) Чтобы прямо не просто редактор, а целый IDE
Ну тогда вот ещё вариант с обыгрыванием редактора+
А вообще, пусть спецы рисуют) Старый - устаревший, IDE - непонятный, Синий - не то. Я просто предложил понятный вариант, что там "код".
Для MetaEditor нужен единый значок: и в проводнике и в панели инструментов и в других местах
А чем синий цвет не угодил?