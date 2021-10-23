Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 66
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Лан, вроде что-то завизуализировало после обновляхи!
Спс.
Как прикажете дамп тут лепить?
Залейте на Google или yandex диск, пожалуйста, и дайте ссылку в личку Славе.
Наверно где-то, что-то осталось( Но у меня в 3090 работает.
Дамп отправлял в личных сообщения. Сжимал максимально в Winrar (формат ZIP). и тогда в сообщение архив помещался.
Залейте на Google или yandex диск, пожалуйста, и дайте ссылку в личку Славе.
Спс, Рашид, Вам, большое - обновился сейчас и что-то стало визуализировать!
Благодарю за желание помочь.
В 3091 - смотрю сейчас.