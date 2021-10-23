Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 24

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko #:

Пляшущие человечки?

Похоже. Уже давно изобретен алфавит, а предлагается пользоваться ими

Кроме того - у человечков была определенная логика, а какая логика здесь:

 вертикальная\горизонтальная линия

Допустим точка внизу символизирует шкалу времени - тогда точка сбоку - шкалу цен - но она в MetaTrader традиционно находится справа, а не слева

Соответствующие "международные" обозначения (для справки)

 
A100 #:

 

во, так сделать - огонь!

а так:

 

ассоциируется больше с переключателями, чем с линиями. я было начал искать ещё "влево" и "вниз", раз уже есть "вверх" и "вправо", не нашёл. 

 
A100 #:

вертикальная\горизонтальная линия

Возможно с кружочком по центру будет правильнее, но только умственно отсталый не поймёт, где горизонтальная, а где вертикальная линия.

С линией Ганна вообще не понял, зачем она. Вроде как угол отслеживать, но он только в настройках виден. Подвинул, посмотрел, подвинул, посмотрел. Абсолютно бесполезный инструмент в его реализации.

Если при изменении координаты, отображать его угол, может ещё куда не шло.


И угол трендовой почти тоже самое, только не привязывается к координатам.

А впрочем по инструментам после окон, а ещё на иконках споры.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Возможно с кружочком по центру будет правильнее, но только умственно отсталый не поймёт, где горизонтальная, а где вертикальная линия.

По Вашим же "международным" обозначениям - это Горизонтальный луч, а не Горизонтальная линия

Vitaliy Kuznetsov #:

С линией Ганна вообще не понял, зачем она.

Тут решение простое: Если не нужна - просто удалите ее из панели (быстрого доступа), а кому нужна - оставит

 

А чем отличаются (значки): Рисование циклических линий от Рисования временных зон Фибоначчи ?

  хотя бы одно отличие (не 10ть)

Раньше гении рисовали - одна маленькая деталь - и все понятно и без лупы:

 

Запускаем такой индикатор.

int OnInit()
{
 while (true)
    ;
    
 return(INIT_SUCCEEDED);
}

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
{
  return(rates_total);
}

Понятно, что он грузит ядро на полную. Снимаем его руками и видим через TaskManager, но по прежнему ядро пашет на полную. Закрываем чарт - аналогично.

Выключаем Терминал и запускаем заново - зависание.

[Удален]  
Замечал такое неприятное поведение, запускаешь индикатор с длительным расчётом, или компильнешь с ошибкой зацикливания, и всё. Закрытие чарта не заканчивает процесс. Только перезагрузка.
 
A100 #:

...это Горизонтальный луч, а не Горизонтальная линия

Соглашусь так-то

A100 #:

Разница видна, равные отрезки и не равные. Раньше значок был неправильный. И буква F - может значить что угодно - Википедия

Ну серьёзно, искать в иконке 1/9 по размеру элемент и говорить, что без него не понятно, это не совсем правда.

Если есть серьёзные ляпы, будь то значок сохранения "не дискетка" или редактор кода "не </>", то, вероятно, могут прислушаться, остальное (по моему мнению) проигнорируют.

[Удален]  
Vitaliy Kuznetsov #:

Соглашусь так-то

Разница видна, равные отрезки и не равные....

Не отрезки, а промежутки! И далеко не каждый (и не слабоумный) поймёт что к чему.

А 'F' на иконке в ЭТОМ терминале ВСЕГДА ассоциировалась с Фибо! 

Ну и нафига это менять на "разные промежутки между линиями"? Тем более ещё ХЗ знает какой из них чему соответствует!

Виталий, защищать - это достойно уважения. Но! И мы же не "атакуем" только для самоутверждения! И те, кто "в защите", и те, кто "в нападении" хотят одного - неглючный терминал, удобный, приятный дизайн, возможность настроек "под себя".

Посему, "защитников" объективно меньше "нападающих". Вот когда ситуация изменится - вот тогда это уже будет ПРОДУКТ!

Моё личное мнение...

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Разница видна, равные отрезки и не равные.

Так и здесь была видна (если присмотреться) а почему изменили тогда? А потому что разница должна быть не просто видна, а очевидна

Раньше значок был неправильный

Т.е. раньше был неправильным - пририсовали два кружочка - и сразу стал правильным? Они оба неправильные - один морально устарел, другой не отражает сути, а вот комбинация их была бы и современна и понятна

Vitaliy Kuznetsov #:

И буква F - может значить что угодно - Википедия

Да, непростая задача: Биржевая торговля\Технический анализ\Графический инструмент на F? Не каждый современный трейдердизайнер осилит

По Вашей ссылке подходят: истребитель F, сила F,  F — обозначение ноты фа
1...171819202122232425262728293031...66
Новый комментарий