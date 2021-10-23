Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 24
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Пляшущие человечки?
Похоже. Уже давно изобретен алфавит, а предлагается пользоваться ими
Кроме того - у человечков была определенная логика, а какая логика здесь:
вертикальная\горизонтальная линия
Допустим точка внизу символизирует шкалу времени - тогда точка сбоку - шкалу цен - но она в MetaTrader традиционно находится справа, а не слева
Соответствующие "международные" обозначения (для справки)
во, так сделать - огонь!
а так:
ассоциируется больше с переключателями, чем с линиями. я было начал искать ещё "влево" и "вниз", раз уже есть "вверх" и "вправо", не нашёл.
вертикальная\горизонтальная линия
Возможно с кружочком по центру будет правильнее, но только умственно отсталый не поймёт, где горизонтальная, а где вертикальная линия.
С линией Ганна вообще не понял, зачем она. Вроде как угол отслеживать, но он только в настройках виден. Подвинул, посмотрел, подвинул, посмотрел. Абсолютно бесполезный инструмент в его реализации.
Если при изменении координаты, отображать его угол, может ещё куда не шло.
И угол трендовой почти тоже самое, только не привязывается к координатам.
А впрочем по инструментам после окон, а ещё на иконках споры.
Возможно с кружочком по центру будет правильнее, но только умственно отсталый не поймёт, где горизонтальная, а где вертикальная линия.
По Вашим же "международным" обозначениям - это Горизонтальный луч, а не Горизонтальная линия
С линией Ганна вообще не понял, зачем она.
Тут решение простое: Если не нужна - просто удалите ее из панели (быстрого доступа), а кому нужна - оставит
А чем отличаются (значки): Рисование циклических линий от Рисования временных зон Фибоначчи ?
хотя бы одно отличие (не 10ть)
Раньше гении рисовали - одна маленькая деталь - и все понятно и без лупы:
Запускаем такой индикатор.
Понятно, что он грузит ядро на полную. Снимаем его руками и видим через TaskManager, но по прежнему ядро пашет на полную. Закрываем чарт - аналогично.
Выключаем Терминал и запускаем заново - зависание.
...это Горизонтальный луч, а не Горизонтальная линия
Соглашусь так-то
Разница видна, равные отрезки и не равные. Раньше значок был неправильный. И буква F - может значить что угодно - Википедия
Ну серьёзно, искать в иконке 1/9 по размеру элемент и говорить, что без него не понятно, это не совсем правда.
Если есть серьёзные ляпы, будь то значок сохранения "не дискетка" или редактор кода "не </>", то, вероятно, могут прислушаться, остальное (по моему мнению) проигнорируют.
Соглашусь так-то
Разница видна, равные отрезки и не равные....
Не отрезки, а промежутки! И далеко не каждый (и не слабоумный) поймёт что к чему.
А 'F' на иконке в ЭТОМ терминале ВСЕГДА ассоциировалась с Фибо!
Ну и нафига это менять на "разные промежутки между линиями"? Тем более ещё ХЗ знает какой из них чему соответствует!
Виталий, защищать - это достойно уважения. Но! И мы же не "атакуем" только для самоутверждения! И те, кто "в защите", и те, кто "в нападении" хотят одного - неглючный терминал, удобный, приятный дизайн, возможность настроек "под себя".
Посему, "защитников" объективно меньше "нападающих". Вот когда ситуация изменится - вот тогда это уже будет ПРОДУКТ!
Моё личное мнение...
Разница видна, равные отрезки и не равные.
Так и здесь была видна (если присмотреться) а почему изменили тогда? А потому что разница должна быть не просто видна, а очевидна
Раньше значок был неправильный
Т.е. раньше был неправильным - пририсовали два кружочка - и сразу стал правильным? Они оба неправильные - один морально устарел, другой не отражает сути, а вот комбинация их была бы и современна и понятна
И буква F - может значить что угодно - Википедия
Да, непростая задача: Биржевая торговля\Технический анализ\Графический инструмент на F? Не каждый современный трейдердизайнер осилитПо Вашей ссылке подходят: истребитель F, сила F, F — обозначение ноты фа