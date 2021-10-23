Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Переходите на 64 битную версию, пожалуйста.
Старая 32 битная версия билда 2361 не обновляется и скоро будет отключена.
перейду обязательно - просто мне терминал нужен для торговли , - частые обновления очень раздражают.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3080: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
A100, 2021.10.05 21:28
Это значит заглушка (не сделано\не доделано\отложено - нужное подчеркнуть)
В каком билде дебаг работает? Уже несколько билдов точно ничего невозможно дебажить.
Особенность или нет тестера, но не отображает тултип объекта, всплывает просто его название. Есть ли решение? Или это фича тестера или недоработка.
И ещё одно наблюдение
Ползунок тестера. Последний 1% ползунка меняет скорость от черепахи до космической скорости.
Я бы этот последний 1% растянул на ещё такое же расстояние ползунка, сделав его длиннее в 2 раза. Место позволяет.
UPD:
1. Кнопки, увеличивающие и уменьшающие скорость ползунка выглядят, как перемотка вперёд и назад. Это не логично
2. Перемотка назад было бы очень крутой фичей
3. Я бы добавил в окно тестера - перезапуск, т.к. иногда пропускаешь какой-то момент и приходится перезапускать и порой тупишь где-что.
Теперь про тултипы в обычном окне. Крайне неточное поведение курсора над объектом.
Непонятно какой частью курсора наводить на объект. По-моему сбит прицел (т.к. в МТ4 всё тютелька в тютельку при наведении)
Поясню. Внутри P1, средний - P2, звезда - P3
Плюс пришлось откинуть идею оставить исключительно буферную версию таких значков. Они масштабируются при увеличении-уменьшении масштаба графика.
Беда в том, что не синхронно они это делают. В итоге одни перекрывают другие.
Зачем придумали масштабирование буферных значков? Убили целое направление графических индикаторов на буферах.
UPD: и добавьте в оба терминала возможность создавать такие же тултипы для буферных элементов, как и для объектов!
В каком билде дебаг работает? Уже несколько билдов точно ничего невозможно дебажить.
Не подскажу - редко пользуюсь. Сейчас хотел проверить, но сразу получил ошибку еще на этапе компиляции
Откуда они берутся? Раньше то все нормально компилировалось
Язык с++ конечно круто! но кому нужны эти супер скорости, если трейдингу больше нужен язык как питон. Хотелось бы видеть нативной реализации языка питон на Mql5)) Ахахаха. Смешно, но как то так.
Сегодня столкнулся с таким не очень приятным ограничением как ограничение длины sparam в системном событии OnChartEvent OnChartEvent() - как выяснилось по итогам практических испытаний предельная недокументированная длина sparam составляет 160 символов.
С учетом того что буфер кастомарных событий очень удобен для обсечения обмена оперативными сообщениями между несколькими советниками в рамках одного терминала и по сути является единственным буфером, который способен поддержать разработку многопоточных вычислительных систем на базе МТ5, то длина sparam в 160симв представляется недостаточной. Прошу рассмотреть вопрос увеличения до 512симв.
Сегодня столкнулся с таким не очень приятным ограничением как ограничение длины sparam в системном событии OnChartEvent OnChartEvent() - как выяснилось по итогам практических испытаний предельная недокументированная длина sparam составляет 160 символов.
С учетом того что буфер кастомарных событий очень удобен для обсечения обмена оперативными сообщениями между несколькими советниками в рамках одного терминала и по сути является единственным буфером, который способен поддержать разработку многопоточных вычислительных систем на базе МТ5, то длина sparam в 160симв представляется недостаточной. Прошу рассмотреть вопрос увеличения до 512симв.
https://www.mql5.com/ru/code/28835
В строке 407 при наличии static строка sql имеет предыдущее значение(предыдущее исполнение метода) даже после присваивания значения от функции StringFormat(...). В отладчике это видно: strategy_hash изменился(красным цветом), а sql - нет. Это и отражается в БД после выполнения серий запросов, т.е. это не баг отладчика.
А теперь про баг отладчика: БД не закрывается(файлы заблокированы) после открытия её в МЕ, выполнении скрипта с использованием её(запись, корректное закрытие) и закрытие в МЕ. Помогает только закрытие ME. При раздельных тех же манипуляциях всё нормально.