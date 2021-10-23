Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 65

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А какой смысл в одинаковых понятиях использовать разные иконки? Неужели это улучшает восприятие?

 
A100 #:

А какой смысл в одинаковых понятиях использовать разные иконки? Неужели это улучшает восприятие?

Логичный вопрос. Правда в иконки я ещё не всматривался. Но сложилось впечатление что весь текст и все иконки стали тоньше.

 
Pavel Verveyko #:

Логичный вопрос. Правда в иконки я ещё не всматривался. Но сложилось впечатление что весь текст и все иконки стали тоньше.

Присмотритесь... они разные (одна с крестиком, другая - без)? А суть одна!

 
A100 #:

Присмотритесь... они разные? А суть одна!

Как по мне и старые были хороши.
Я бы развивал тестер в визуальном режиме. А то в нём рисовать нельзя. Данные из интернета загружать нельзя. События в 4/тестере лучше проработаны. Много чего нельзя.. 4-ка в этом плане более развита. Ну и кучу другого можно развивать. Значки -  наверно значки, кому-то нужны/важны.

 

билд 3090 загрузил


визуализация работает!  спасибо!!!


теперь можно присмотреться к значкам - а шо там не так стало ?! ...... :)

 
Alain Verleyen #:

В MetaEditor уже есть тёмная тема.


Прочитайте внимательнее  коммент, на который вы отвечаете.

Темная тема как бы есть, но использовать её нельзя.

 
zl5766 #:

билд 3090 загрузил


визуализация работает!  спасибо!!!


теперь можно присмотреться к значкам - а шо там не так стало ?! ...... :)

хм... СПС за инф-ию. Сегодня - завтра проверю, напишу здесь...
 

Как прикажете дамп тут лепить?


 
Roman Shiredchenko #:

Как прикажете дамп тут лепить?


Наверно где-то, что-то осталось( Но у меня в 3090 работает.

Дамп отправлял в личных сообщения. Сжимал максимально в Winrar (формат ZIP). и тогда в сообщение архив помещался.

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