Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 65
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А какой смысл в одинаковых понятиях использовать разные иконки? Неужели это улучшает восприятие?
А какой смысл в одинаковых понятиях использовать разные иконки? Неужели это улучшает восприятие?
Логичный вопрос. Правда в иконки я ещё не всматривался. Но сложилось впечатление что весь текст и все иконки стали тоньше.
Логичный вопрос. Правда в иконки я ещё не всматривался. Но сложилось впечатление что весь текст и все иконки стали тоньше.
Присмотритесь... они разные (одна с крестиком, другая - без)? А суть одна!
Присмотритесь... они разные? А суть одна!
Как по мне и старые были хороши.
Я бы развивал тестер в визуальном режиме. А то в нём рисовать нельзя. Данные из интернета загружать нельзя. События в 4/тестере лучше проработаны. Много чего нельзя.. 4-ка в этом плане более развита. Ну и кучу другого можно развивать. Значки - наверно значки, кому-то нужны/важны.
билд 3090 загрузил
визуализация работает! спасибо!!!
теперь можно присмотреться к значкам - а шо там не так стало ?! ...... :)
В MetaEditor уже есть тёмная тема.
Прочитайте внимательнее коммент, на который вы отвечаете.
Темная тема как бы есть, но использовать её нельзя.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая платформа MetaTrader 5 build 3081: улучшения в сервисах MQL5 и обновления дизайна
Эдвиао , 2021.10.22 13:01
билд 3090 загрузил
визуализация работает! спасибо!!!
теперь можно присмотреться к значкам - а шо там не так стало ?! ...... :)
Как прикажете дамп тут лепить?
Как прикажете дамп тут лепить?
Наверно где-то, что-то осталось( Но у меня в 3090 работает.
Дамп отправлял в личных сообщения. Сжимал максимально в Winrar (формат ZIP). и тогда в сообщение архив помещался.