Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 44
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Можно самому проверить как это выглядит
Я склонен верить людям. Зачем кому-то фотошопить? Чтобы похейтить?
Потому что контекстное меню в данном случае относится ко всей группе Locals.
И если часть локальных агентов отключена, то вот вам и применение любой из строк. Можно отключить все агенты. А можно и включить
Объяснение нашлось.
Но зачем изобретать элементы интерфейса и способы их применения? Вы же не эппл.
Но и с одним пунктом меню никто бы не огорчился.
зы
Тут нужно идти до конца
Я склонен верить людям. Зачем кому-то фотошопить? Чтобы похейтить?
Объяснение нашлось.
Но зачем изобретать элементы интерфейса и способы их применения? Вы же не эппл.
Но и с одним пунктом меню никто бы не огорчился.
1. Сначала лучше проверить
2. Потом подумать зачем нужно городить огород? Вы сами сначала напишите такой код, а потом поймете что зря.
3. В общем, раздули из мухи слона. Разработчикам больше нечем заняться.
"Верить нельзя никому" (с)
А что 5-ка символизирует? Это не MetaEditor 5, а просто MetaEditor. И он редактирует, комилирует и объединяет не только MQL5, но и
ME - другое дело
Возможно стоит нажать "About" и посмотреть номер версии в едиторе. А также было бы неплохо подумать над тем, что разработчики поставили 5-ку на значок ещё до моего предложения.
Иногда мне кажется, что Вы любите спорить по поводу (и это хорошо) и без повода (что плохо и сбивает с правильного пути, если повестись)
Почему Windows - 4 прямоугольника, почему Тотал Коммандер - дискетка, думаю от Вас достанется всем, кого будете анализировать.
Жёлто-оранжевая книжечка изометрическая была визуально-семиотически очень значимой для многих...
Можно было бы эту изометрическую книжечку просто перерисовать в новом стиле flat/material...
Собственно сначала эту книжку сделали в новом дизайне синей, потом окрасили в оранжевый стиль после пары претензий.
C англоязычного форума еще перл:
Возможно смысл претензии был в том, что оба выключателя вправо, притом разным стилем (разный размер ползунка и кругляшка, в одном есть значок, в другом нет).
Логично сделать Disable красным выключателем влево и придерживаться единого стиля размеров.
Сохранить - Дискета (общепринятое мировое значение, включая Микрософт оффис)
А вот "Сохранить всё" - двойная дискета. Примеры:
А почему в одном случае называется Советник
а в другом Эксперт ?
Или это как одинаковые меню, но разные иконки - только (наоборот)?
Возможно стоит нажать "About" и посмотреть номер версии в едиторе. А также было бы неплохо подумать над тем, что разработчики поставили 5-ку на значок ещё до моего предложения.
Посмотрел глобально - у MetaTrader есть 5ка, а у MetaEditor - нет
5ка в иконке MetaEditor символизирует MQL5, т.е.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Vladimir Karputov, 2021.10.16 14:20
Вот иконки: что они у меня ассоциируют (слева-направо)
Собственно сначала эту книжку сделали в новом дизайне синей, потом окрасили в оранжевый стиль после пары претензий.
Необоснованных, мне например тоже не нравится новый значок Управление профилями (ужос), но я молчу
Сохранить - Дискета (общепринятое мировое значение, включая Микрософт оффис)
А вот "Сохранить всё" - двойная дискета. Примеры:
Дискета устарела, новые значки Сохранить не идеальные (не коррелируют с облаком), но креативные
1. Сначала лучше проверить
2. Потом подумать зачем нужно городить огород? Вы сами сначала напишите такой код, а потом поймете что зря.
3. В общем, раздули из мухи слона. Разработчикам больше нечем заняться.
"Верить нельзя никому" (с)
Ну оно работает и в принципе вполне понятно работает. И никто ни чего не раздувал. Просто поржали над не логичностью значков этих кнопок, они обе выглядят как переключатель "вкл/выкл", а по сути они кнопки , одна "вкл", другая "выкл".
Менять то, никто ничего не просил.
1. Сначала лучше проверить
2. Потом подумать зачем нужно городить огород? Вы сами сначала напишите такой код, а потом поймете что зря.
3. В общем, раздули из мухи слона. Разработчикам больше нечем заняться.
"Верить нельзя никому" (с)
"Кругом враги" (с)
Я проверил, и сам увидел этот тупизм. 2 пункта меню, выполняющих противоположные действия, выглядящие почти одинаково (а по логике, без финтифлюшек — совсем одинаково, в правом положении).
Затемнение неактивного пункта на одиночном агенте — слабое оправдание. Нигде не видел такого использования Toggle buttons.
Не понимаю, зачем защищать откровенно неудачное решение.
PS: Раньше были те же 2 пункта меню, но это были кнопки, а не тогглы:
"Кругом враги" (с)
Я проверил, и сам увидел этот тупизм. 2 пункта меню, выполняющих противоположные действия, выглядящие почти одинаково (а по логике, без финтифлюшек — совсем одинаково, в правом положении).
Затемнение неактивного пункта на одиночном агенте — слабое оправдание. Нигде не видел такого использования Toggle buttons.
Не понимаю, зачем защищать откровенно неудачное решение.
PS: Раньше были те же 2 пункта меню, но это были кнопки, а не тогглы:
Да, раньше всё было лучше