Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 44

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Rashid Umarov #:

Можно самому проверить как это выглядит

Я склонен верить людям. Зачем кому-то фотошопить? Чтобы похейтить?


Slava #:

Потому что контекстное меню в данном случае относится ко всей группе Locals.

И если часть локальных агентов отключена, то вот вам и применение любой из строк. Можно отключить все агенты. А можно и включить

Объяснение нашлось.

Но зачем изобретать элементы интерфейса и способы их применения? Вы же не эппл.

  • В контекстном меню для одного агента не должно быть двух пунктов, достаточно одного.
  • В контекстном меню для группы, все агенты которой находятся в одном состоянии — тоже.
  • А для группы, где часть агентов включена, а часть выключена, можно сделать 2 пункта меню, но иконки у них должны другими, а описание должно указывать, что действие применяется ко всем агентам сразу.
    Но и с одним пунктом меню никто бы не огорчился.
 

зы


 
A100 #:

Тут нужно идти до конца

Я таки только за
 
Andrey Khatimlianskii #:

Я склонен верить людям. Зачем кому-то фотошопить? Чтобы похейтить?


Объяснение нашлось.

Но зачем изобретать элементы интерфейса и способы их применения? Вы же не эппл.

  • В контекстном меню для одного агента не должно быть двух пунктов, достаточно одного.
  • В контекстном меню для группы, все агенты которой находятся в одном состоянии — тоже.
  • А для группы, где часть агентов включена, а часть выключена, можно сделать 2 пункта меню, но иконки у них должны другими, а описание должно указывать, что действие применяется ко всем агентам сразу.
    Но и с одним пунктом меню никто бы не огорчился.

1. Сначала лучше проверить

2. Потом подумать зачем нужно городить огород? Вы сами сначала напишите такой код, а потом поймете что зря.

3. В  общем, раздули из мухи слона. Разработчикам больше нечем заняться.

"Верить нельзя никому" (с)

 
A100 #:

А что 5-ка символизирует? Это не MetaEditor 5, а просто MetaEditor. И он редактирует, комилирует и объединяет не только MQL5, но и

 

ME - другое дело

Возможно стоит нажать "About" и посмотреть номер версии в едиторе. А также было бы неплохо подумать над тем, что разработчики поставили 5-ку на значок ещё до моего предложения.

Иногда мне кажется, что Вы любите спорить по поводу (и это хорошо) и без повода (что плохо и сбивает с правильного пути, если повестись)

Почему Windows - 4 прямоугольника, почему Тотал Коммандер - дискетка, думаю от Вас достанется всем, кого будете анализировать.

transcendreamer #:


Жёлто-оранжевая книжечка изометрическая была визуально-семиотически очень значимой для многих...

Можно было бы эту изометрическую книжечку просто перерисовать в новом стиле flat/material...

Собственно сначала эту книжку сделали в новом дизайне синей, потом окрасили в оранжевый стиль после пары претензий.

Andrey Khatimlianskii #:

C англоязычного форума еще перл:


Возможно смысл претензии был в том, что оба выключателя вправо, притом разным стилем (разный размер ползунка и кругляшка, в одном есть значок, в другом нет).

Логично сделать Disable красным выключателем влево и придерживаться единого стиля размеров.

Сохранить - Дискета (общепринятое мировое значение, включая Микрософт оффис)

А вот "Сохранить всё" - двойная дискета. Примеры:



 

А почему в одном случае называется Советник


а в другом Эксперт ?


Или это как одинаковые меню, но разные иконки - только (наоборот)?


 
Vitaliy Kuznetsov #:

Возможно стоит нажать "About" и посмотреть номер версии в едиторе. А также было бы неплохо подумать над тем, что разработчики поставили 5-ку на значок ещё до моего предложения.

Посмотрел глобально - у MetaTrader есть 5ка, а у MetaEditor - нет

5ка в иконке MetaEditor символизирует MQL5, т.е.

    Vitaliy Kuznetsov #:

    Собственно сначала эту книжку сделали в новом дизайне синей, потом окрасили в оранжевый стиль после пары претензий.

    Необоснованных, мне например тоже не нравится новый значок Управление профилями (ужос), но я молчу

    Vitaliy Kuznetsov #:

    Сохранить - Дискета (общепринятое мировое значение, включая Микрософт оффис)

    А вот "Сохранить всё" - двойная дискета. Примеры:

    Дискета устарела, новые значки Сохранить не идеальные (не коррелируют с облаком), но креативные


     
    Rashid Umarov #:

    1. Сначала лучше проверить

    2. Потом подумать зачем нужно городить огород? Вы сами сначала напишите такой код, а потом поймете что зря.

    3. В  общем, раздули из мухи слона. Разработчикам больше нечем заняться.

    "Верить нельзя никому" (с)

    Ну оно работает и в принципе вполне понятно работает. И никто ни чего не раздувал. Просто поржали над не логичностью значков этих кнопок, они обе выглядят как переключатель "вкл/выкл", а по сути они кнопки , одна "вкл", другая "выкл".

    Менять то, никто ничего не просил.

     
    Rashid Umarov #:

    1. Сначала лучше проверить

    2. Потом подумать зачем нужно городить огород? Вы сами сначала напишите такой код, а потом поймете что зря.

    3. В  общем, раздули из мухи слона. Разработчикам больше нечем заняться.

    "Верить нельзя никому" (с)

    "Кругом враги" (с)

    Я проверил, и сам увидел этот тупизм. 2 пункта меню, выполняющих противоположные действия, выглядящие почти одинаково (а по логике, без финтифлюшек — совсем одинаково, в правом положении).

    Затемнение неактивного пункта на одиночном агенте — слабое оправдание. Нигде не видел такого использования Toggle buttons.

    Не понимаю, зачем защищать откровенно неудачное решение.


    PS: Раньше были те же 2 пункта меню, но это были кнопки, а не тогглы:

     
    Andrey Khatimlianskii #:

    "Кругом враги" (с)

    Я проверил, и сам увидел этот тупизм. 2 пункта меню, выполняющих противоположные действия, выглядящие почти одинаково (а по логике, без финтифлюшек — совсем одинаково, в правом положении).

    Затемнение неактивного пункта на одиночном агенте — слабое оправдание. Нигде не видел такого использования Toggle buttons.

    Не понимаю, зачем защищать откровенно неудачное решение.


    PS: Раньше были те же 2 пункта меню, но это были кнопки, а не тогглы:

    Да, раньше всё было лучше


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