Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 57

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Andrey Khatimlianskii #:

Конечно есть, это же очевидно!

Осталось приложить скрин с правильными данными с биржи, все сразу встанет на свои места!

Вы сами определили свой статус!

Всего наилучшего!

 
prostotrader #:

Вы сами определили свой статус!

Всего наилучшего!

Тут вряд ли кто-то сможет с Вами тягаться в биржевых знаниях!

Просвещайте нас дальше, пожалуйста!


Добавлено

Только лучше в разделе Биржевой трейдинг!

 
Andrey Khatimlianskii #:

Тут вряд ли кто-то сможет с Вами тягаться в биржевых знаниях!

Просвещайте нас дальше, пожалуйста!

Приходите в раздел "Биржевой трейдинг"

 
A100 #:

Стакан - такая же, только в форме стакана (вместо прямоугольника - трапеция). Сверху красные, снизу синие цвета\полоски\контуры.

Вот еще простая и понятная иконка биржевого стакана: вертикальный объемный стакан цилиндр - верх красный, низ синий

 
A100 #:

Вот еще простая и понятная иконка биржевого стакана: вертикальный объемный стакан цилиндр - верх красный, низ синий

Есть проблема - "стакан" он наверное только на русском стакан, в основном сижу на англоговорящих форумах и ни разу не видел ничего хотя бы отдаленно напоминающего по смыслу, специально не искал конечно, так что может и ошибаюсь

 
Andrei Trukhanovich #:

Ориентировался на иконку из терминала: Отображение стакана цен в расширенном режиме. По-моему там тоже цилиндр, только плоский

Цилиндр можно рассматривать не только как стакан как таковой, но и как массив цен. Главное, что ориентация - вертикальная - соответствует фактической шкале цен, в то время как сейчас нет схожести     

   

Если только так расположить

 
Vitaly Muzichenko #:

Давай всё осветлим, сделаем контурами в 0.1 пикселя, чтобы вообще ничего не было видно, а если видно, то непонятно что это.

Такое я не предлагал. Контурные значки - своего рода универсальное решения для смены тем без изменения самих значков.

Однако, если они могут использовать прозрачность, то заливка внутренних элементов должна быть полупрозрачной, тогда на черном и белом фоне будет нормально.

Используя в значках прозрачность (иногда где это нужно), можно добиться их универсальности для белой и черной темы.


Контурные тоже уже мейнстрим, хоть и не всем нравятся (малый процент олдскула). Вот пример софта возвращающего дизайн с Win 11 на Win 10


 

А почему?

в MetaTrader:    

А в MetaEditor: 

 

было бы удобней если Indicators  ниже спустить на одну строчку а вместо него поставить last added or used 


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