Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 57
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Осталось приложить скрин с правильными данными с биржи, все сразу встанет на свои места!
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Стакан - такая же, только в форме стакана (вместо прямоугольника - трапеция). Сверху красные, снизу синие цвета\полоски\контуры.
Вот еще простая и понятная иконка биржевого стакана: вертикальный объемный стакан цилиндр - верх красный, низ синий
Вот еще простая и понятная иконка биржевого стакана: вертикальный объемный стакан цилиндр - верх красный, низ синий
Есть проблема - "стакан" он наверное только на русском стакан, в основном сижу на англоговорящих форумах и ни разу не видел ничего хотя бы отдаленно напоминающего по смыслу, специально не искал конечно, так что может и ошибаюсь
Ориентировался на иконку из терминала: Отображение стакана цен в расширенном режиме. По-моему там тоже цилиндр, только плоский
Цилиндр можно рассматривать не только как стакан как таковой, но и как массив цен. Главное, что ориентация - вертикальная - соответствует фактической шкале цен, в то время как сейчас нет схожести
Если только так расположить
Давай всё осветлим, сделаем контурами в 0.1 пикселя, чтобы вообще ничего не было видно, а если видно, то непонятно что это.
Такое я не предлагал. Контурные значки - своего рода универсальное решения для смены тем без изменения самих значков.
Однако, если они могут использовать прозрачность, то заливка внутренних элементов должна быть полупрозрачной, тогда на черном и белом фоне будет нормально.
Используя в значках прозрачность (иногда где это нужно), можно добиться их универсальности для белой и черной темы.
Контурные тоже уже мейнстрим, хоть и не всем нравятся (малый процент олдскула). Вот пример софта возвращающего дизайн с Win 11 на Win 10
Было: Стало: Предлагается:
убрать громозкость (многоэтажность) и наполнить единым смыслом
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
A100, 2021.10.18 16:24
Тут нужно идти до конца, если Сохранить все - две птички то и
А почему?
в MetaTrader:
А в MetaEditor:
было бы удобней если Indicators ниже спустить на одну строчку а вместо него поставить last added or used