Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 60
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Шестерёнка обозначает настройки / настройку / оптимизацию и прочее по смыслу. Подходит к тестеру.
По запросу "иконка для настроек" видим
Бывает 8 зубцов, бывает 6.
А вот звезда давида. И по другому она не рисуется.
Все притянутые ассоциации просто из-за яркого воображения.
😁 за этим стоит культ ZOG!
поддерживаю, скорость регулируется странно.
Странно - не то слово...
Удивлён что столько времени на это не обращают внимание...
мне кажется, что некоторым участникам обсуждения пора доплачивать за обучение дизайнеров MQ элементам юзабилити и собственно дизайну :-)
В MetaEditor'e можно сделать тёмную тему?
Можно
сервис - настройки - цвета
но она просто выедает глаза белыми полосами по краям и снизу
мне кажется, что некоторым участникам обсуждения пора доплачивать за обучение дизайнеров MQ элементам юзабилити и собственно дизайну :-)
пользоваться продуктом и разрабатывать продукт - не одно и тоже. уверен, MQ мотают себе на ус все пожелания.
Про "звезда давида" я ничего не говорил, говорил про шестиконечную зелёную звезду.
- это не шестерёнка, и, при должной фантазии, не "звезда давида", это просто шестиконечная зелёная звезда.
шестирёнки никто никогда не красит, в этом нет смысла с инженерной точки зрения.
и да, шестерёнка означает настройку, но не тест (тестирование).
Дизайнеры всё красят. Тестирование и оптимизация. Везде шестерёнки. Найдёшь значок лучше (но при этом простой) - скринуй
https://www.flaticon.com/free-icons/optimization
https://www.flaticon.com/search?word=testing
Доступна бета 3084 с исправлением заморозки экрана в визуальном тестере и включена подскветка фона у связанных скобок.
Воспроизводятся тормоза?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
fxsaber, 2021.10.20 12:43
b3083. Полная загрузка CPU-ядра при скроллинге чарта мышкой.
В TaskManager видно, что ничего не запущено. Видеокарта встроена в CPU. Проверил скроллинг в MT4 - идеально. Проблема в MT5 - жутко тормозит.
Сервер MQ-Demo.
TRY-пары при расчете маржи возвращают нули. Это баг.
По этой причине OrderCheck на этих парах выводит ошибочные результаты по маржинальным полям.
Воспроизводятся тормоза?
Это ожидаемо и нормально.