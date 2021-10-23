Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 60

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Vitaliy Kuznetsov #:

Шестерёнка обозначает настройки / настройку / оптимизацию и прочее по смыслу. Подходит к тестеру.

По запросу "иконка для настроек" видим

Бывает 8 зубцов, бывает 6.

А вот звезда давида. И по другому она не рисуется.

Все притянутые ассоциации просто из-за яркого воображения.

😁 за этим стоит культ ZOG!

 
Pavel Verveyko #:

поддерживаю, скорость регулируется странно.

Странно - не то слово... 

Удивлён что столько времени на это не обращают внимание...

 

мне кажется, что некоторым участникам обсуждения пора доплачивать за обучение дизайнеров MQ элементам юзабилити и собственно дизайну :-)

 
Nextor #:
В MetaEditor'e можно сделать тёмную тему?

Можно

сервис - настройки - цвета



но она просто выедает глаза белыми полосами по краям и снизу

 
Maxim Kuznetsov #:

мне кажется, что некоторым участникам обсуждения пора доплачивать за обучение дизайнеров MQ элементам юзабилити и собственно дизайну :-)

пользоваться продуктом и разрабатывать продукт - не одно и тоже. уверен, MQ мотают себе на ус все пожелания.

 
Andrey Dik #:

Про "звезда давида" я ничего не говорил, говорил про шестиконечную зелёную звезду.

 - это не шестерёнка, и, при должной фантазии, не  "звезда давида", это просто шестиконечная зелёная звезда.

шестирёнки никто никогда не красит, в этом нет смысла с инженерной точки зрения.

и да, шестерёнка означает настройку, но не тест (тестирование). 

Дизайнеры всё красят. Тестирование и оптимизация. Везде шестерёнки. Найдёшь значок лучше (но при этом простой) - скринуй

https://www.flaticon.com/free-icons/optimization

https://www.flaticon.com/search?word=testing

 
Доступна бета 3084 с исправлением заморозки экрана в визуальном тестере и включена подскветка фона у связанных скобок.
 
Renat Fatkhullin #:
Доступна бета 3084 с исправлением заморозки экрана в визуальном тестере и включена подскветка фона у связанных скобок.

Воспроизводятся тормоза?

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

fxsaber, 2021.10.20 12:43

b3083. Полная загрузка CPU-ядра при скроллинге чарта мышкой.


В TaskManager видно, что ничего не запущено. Видеокарта встроена в CPU. Проверил скроллинг в MT4 - идеально. Проблема в MT5 - жутко тормозит.

 

Сервер MQ-Demo.

// Скрипт показывает проблемы расчета маржи на TRY-символах.

// Распечатка SymbolInfoMarginRate и его значения.
void CheckMargin( const string Symb )
{
  double MarginInit, MarginMain;

  Print(Symb);
  Print(SymbolInfoMarginRate(Symb, ORDER_TYPE_BUY, MarginInit, MarginMain));
  Print(MarginInit);
  Print("");
}

void OnStart()
{
  CheckMargin("EURUSD");
  CheckMargin("EURTRY");
  CheckMargin("USDTRY");
}


EURUSD
true
1.0

EURTRY
true
0.0

USDTRY
true
0.0


TRY-пары при расчете маржи возвращают нули. Это баг.

По этой причине OrderCheck на этих парах выводит ошибочные результаты по маржинальным полям.

 
fxsaber #:

Воспроизводятся тормоза?

Это ожидаемо и нормально.

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