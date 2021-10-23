Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 58

Новый комментарий
 
Господа у меня проблема,  не могу подключится к торговому счету. Брокер говорит что с его стороны нет проблем с подключением. Кто хорошо разбирается помогите. Ниже прикрепил скрин.
Файлы:
243.PNG  6 kb
 
Aliaksandr Hryshyn #:

В строке 407 при наличии static строка sql имеет предыдущее значение(предыдущее исполнение метода) даже после присваивания значения от функции StringFormat(...). В отладчике это видно: strategy_hash изменился(красным цветом), а sql - нет. Это и отражается в БД после выполнения серий запросов, т.е. это не баг отладчика.

А теперь про баг отладчика: БД не закрывается(файлы заблокированы) после открытия её в МЕ, выполнении скрипта с использованием её(запись, корректное закрытие) и закрытие в МЕ. Помогает только закрытие ME. При раздельных тех же манипуляциях всё нормально.

Дайте, пожалуйста, больше информации. В какой последовательности какие операции производились? Не смог воспроизвести у себя.

Если у вас 100% воспроизводится, можете предоставить в личку исходный код с инструкцией для воспроизведения?

 

b3083. Полная загрузка CPU-ядра при скроллинге чарта мышкой.


В TaskManager видно, что ничего не запущено. Видеокарта встроена в CPU. Проверил скроллинг в MT4 - идеально. Проблема в MT5 - жутко тормозит.

 

По моему, шестиконечная зелёная звезда с галочкой посередине ни как не ассоциируется с тестером (тесты, исследования, разработка, лаборатория).

Нужно что то типа такого:

 

как то так, ну цвет если только другой подобрать.

 
prostotrader #:

Добавлено

Если кто-то из Открывашки читает, выложите, пожалуйста range_ticks.csv на GAZR-12.21

Выкладываю.

Файлы:
range_ticksGAZR-1221_19.10.21.zip  1226 kb
 

в списке объектов крестик интуитивно означает удаление объекта, а не снятие выделения. лучше бы крестика не было совсем. а идея выделения объектов чекбоксом прикольная.

 
Andrey Dik #:

в списке объектов крестик интуитивно означает удаление объекта, а не снятие выделения. лучше бы крестика не было совсем. а идея выделения объектов чекбоксом прикольная.

Да, крестики — еще одно сомнительное решение. Надеюсь, вернут пустые чекбоксы.

 

появился билд 3083...... , но  визуализация в тестере  не работает


зато для любителей цветов кнопочек - шестеренка имени звезды Давида стала зеленой


и да, теперь зависшее окно тестера (на всяк случай фото прикладываю зависшее окно тестера) можно удалить не только из диспетчера задач, но просто нажав правой кнопкой мышки и закрыть окно - оно и закрывается ---- это уже прогресс, в 3080 и 3081 так сделать было невозможно

 
zl5766 #:

появился билд 3083...... , но  визуализация в тестере  не работает


зато для любителей цветов кнопочек - шестеренка имени звезды Давида стала зеленой


и да, теперь зависшее окно тестера (на всяк случай фото прикладываю) можно удалить не только из диспетчера задач, но просто нажав правой кнопкой мышки и закрыть окно - оно и закрывается ---- это уже прогресс, в 3080 и 3081 так сделать было невозможно

Win7 - уже интересно...

 
Artyom Trishkin #:

Win7 - уже интересно...

в Win 10x64 также( так что не в 7 дело.

1...51525354555657585960616263646566
Новый комментарий