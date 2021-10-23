Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 58
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В строке 407 при наличии static строка sql имеет предыдущее значение(предыдущее исполнение метода) даже после присваивания значения от функции StringFormat(...). В отладчике это видно: strategy_hash изменился(красным цветом), а sql - нет. Это и отражается в БД после выполнения серий запросов, т.е. это не баг отладчика.
А теперь про баг отладчика: БД не закрывается(файлы заблокированы) после открытия её в МЕ, выполнении скрипта с использованием её(запись, корректное закрытие) и закрытие в МЕ. Помогает только закрытие ME. При раздельных тех же манипуляциях всё нормально.
Дайте, пожалуйста, больше информации. В какой последовательности какие операции производились? Не смог воспроизвести у себя.
Если у вас 100% воспроизводится, можете предоставить в личку исходный код с инструкцией для воспроизведения?
b3083. Полная загрузка CPU-ядра при скроллинге чарта мышкой.
В TaskManager видно, что ничего не запущено. Видеокарта встроена в CPU. Проверил скроллинг в MT4 - идеально. Проблема в MT5 - жутко тормозит.
По моему, шестиконечная зелёная звезда с галочкой посередине ни как не ассоциируется с тестером (тесты, исследования, разработка, лаборатория).
Нужно что то типа такого:
как то так, ну цвет если только другой подобрать.
Добавлено
Если кто-то из Открывашки читает, выложите, пожалуйста range_ticks.csv на GAZR-12.21
Выкладываю.
в списке объектов крестик интуитивно означает удаление объекта, а не снятие выделения. лучше бы крестика не было совсем. а идея выделения объектов чекбоксом прикольная.
в списке объектов крестик интуитивно означает удаление объекта, а не снятие выделения. лучше бы крестика не было совсем. а идея выделения объектов чекбоксом прикольная.
Да, крестики — еще одно сомнительное решение. Надеюсь, вернут пустые чекбоксы.
появился билд 3083...... , но визуализация в тестере не работает
зато для любителей цветов кнопочек - шестеренка имени звезды Давида стала зеленой
и да, теперь зависшее окно тестера (на всяк случай фото прикладываю ) можно удалить не только из диспетчера задач, но просто нажав правой кнопкой мышки и закрыть окно - оно и закрывается ---- это уже прогресс, в 3080 и 3081 так сделать было невозможно
появился билд 3083...... , но визуализация в тестере не работает
зато для любителей цветов кнопочек - шестеренка имени звезды Давида стала зеленой
и да, теперь зависшее окно тестера (на всяк случай фото прикладываю) можно удалить не только из диспетчера задач, но просто нажав правой кнопкой мышки и закрыть окно - оно и закрывается ---- это уже прогресс, в 3080 и 3081 так сделать было невозможно
Win7 - уже интересно...
Win7 - уже интересно...
в Win 10x64 также( так что не в 7 дело.