Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 16
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2/8 локальных Агента отключены. Остальные заняты оптимизацией. ME при этом компилирует почти в два раза медленнее.
Возможно ли компилятору использовать свободное ядро CPU?
Запуск генетической оптимизации в Тестере вызывает в журнале Терминала такой спам.
В Терминале ничего не запущено, оптимизируемый советник без фрейм-режима. b3063. Воспроизводится у кого-нибудь?
ЗЫ Даже после остановки оптимизации появляются такие сообщения в Терминале. Свободной памяти полно.
Запуск генетической оптимизации в Тестере вызывает в журнале Терминала такой спам.
В Терминале ничего не запущено, оптимизируемый советник без фрейм-режима. b3063. Воспроизводится у кого-нибудь?
Менял билды от b2958, перезагружал комп, ничего не помогает. Запускаю пустой советник - сыпятся все те же сообщения.
Нет разницы, запускать на кастомном или реальном символе.
Менял билды от b2958, перезагружал комп, ничего не помогает. Запускаю пустой советник - сыпятся все те же сообщения.
Нет разницы, запускать на кастомном или реальном символе.
Провел диагностику железа, вирусов и прочего. Ничего не нашлось. После очередной перезагрузки Тестер запахал без спама. Что это было, так и не понял.
Сколько физических ядер? Как вариант увеличить приоритет МЕ, но компиляция возможно в отдельном процессе
Четыре физических, HT - 8.
Четыре физических, HT - 8.
только повышать приоритет процесса
Вчера обновился терминал.
MetaTrader 5 Version: 5.00 build 3063 29 Sep 2021
Появился баг (очень надеюсь, что не фича).
Раньше было так: При запуске советника из метаэдитора, советник запускался с параметрами с которыми он был до этого запущен в тестере.
То есть, самый первый запуск идёт с параметрами по умолчанию(те что прописаны в коде), затем используются последние параметры тестера.
А теперь у меня при запуске из метаэдитора всегда загружаются параметры по умолчанию.
Товарищ говорит что в советнике баг, присылает скрин и файл .set с настройками при которых вылазит баг. Я запускаю советник в тестере с этими настройками, да ошибка повторяется.
Расставляю точки останова, запускаю советник из метаэдитора, что бы найти почему появляется баг и что я вижу, советник запускается с параметрами, которые прописаны в коде советника, а не с теми, что я загрузил в тестер.
Это получается теперь, что бы прогнать советник с нужными установками, я должен их переписать в коде.
Я так то человек не привередливый, могу и прописать, но
После того как пришлось переписать все эти настройки в метаэдиторе, очень хочется "прописать" тому кто сломал этот функционал.
Подскажите как откатиться на предыдущую версию, а то второй раз я не смогу менять настройки советника из метаэдитора.
Вчера обновился терминал.
MetaTrader 5 Version: 5.00 build 3063 29 Sep 2021
Появился баг (очень надеюсь, что не фича).
Раньше было так: При запуске советника из метаэдитора, советник запускался с параметрами с которыми он был до этого запущен в тестере.
То есть, самый первый запуск идёт с параметрами по умолчанию(те что прописаны в коде), затем используются последние параметры тестера.
А теперь у меня при запуске из метаэдитора всегда загружаются параметры по умолчанию.
Товарищ говорит что в советнике баг, присылает скрин и файл .set с настройками при которых вылазит баг. Я запускаю советник в тестере с этими настройками, да ошибка повторяется.
Расставляю точки останова, запускаю советник из метаэдитора, что бы найти почему появляется баг и что я вижу, советник запускается с параметрами, которые прописаны в коде советника, а не с теми, что я загрузил в тестер.
Это получается теперь, что бы прогнать советник с нужными установками, я должен их переписать в коде.
Я так то человек не привередливый, могу и прописать, но
После того как пришлось переписать все эти настройки в метаэдиторе, очень хочется "прописать" тому кто сломал этот функционал.
Подскажите как откатиться на предыдущую версию, а то второй раз я не смогу менять настройки советника из метаэдитора.
Видимо, сломали еще раньше - в b3061. При отладке по умолчанию должен использоваться set-файл debug (папка presets). Но он теперь автоматически не подтягивается. Попробовал сохранять set-файл с именем эксперта - тоже не используется. Тогда пока выход один - вручную загрузить set-файл. Это все-таки намного проще, чем прописывать значения входных параметров.
Видимо, сломали еще раньше - в b3061. При отладке по умолчанию должен использоваться set-файл debug (папка presets). Но он теперь автоматически не подтягивается. Попробовал сохранять set-файл с именем эксперта - тоже не используется. Тогда пока выход один - вручную загрузить set-файл. Это все-таки намного проще, чем прописывать значения входных параметров.
Угу, про папку Presets вообще не знал. Спасибо.
Теперь если я добавляю в папку Presets файл настроек, потом запускаю советник в тестере, но указываю настройки которые положил в папку Presets и вот после этого если запустить советник из метаэдитора, то он запускается с нужными настройками (но это не точно).
В общем как то получилось запустить сову с нужными настройками, я не совсем понял как. В следующий раз надо будет составить инструкцию.
В общем удобства коснулись не только иконок, но и добрались до функционала ))).
МТ5 стал немного напоминать старую игру "сапёр" , при каждом обновлении надеешься, что не нарвёшься на мину.