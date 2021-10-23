Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 16

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2/8 локальных Агента отключены. Остальные заняты оптимизацией. ME при этом компилирует почти в два раза медленнее.

Возможно ли компилятору использовать свободное ядро CPU?

 
Сколько физических ядер? Как вариант увеличить приоритет МЕ, но компиляция возможно в отдельном процессе
 

Запуск генетической оптимизации в Тестере вызывает в журнале Терминала такой спам.

2021.10.02 20:15:09.653 MemoryException 18446744073709537534 bytes not available, 0 heapmin result
2021.10.02 20:15:10.658 MemoryException 18446744073709537534 bytes not available, 0 heapmin result
2021.10.02 20:15:11.662 MemoryException 18446744073709537534 bytes not available, 0 heapmin result
2021.10.02 20:15:12.245 MemoryException 18446744073709537534 bytes not available, 0 heapmin result
2021.10.02 20:15:12.662 MemoryException 18446744073709537534 bytes not available, 0 heapmin result
2021.10.02 20:15:13.663 MemoryException 18446744073709537534 bytes not available, 0 heapmin result

В Терминале ничего не запущено, оптимизируемый советник без фрейм-режима. b3063. Воспроизводится у кого-нибудь?


ЗЫ Даже после остановки оптимизации появляются такие сообщения в Терминале. Свободной памяти полно.

 
fxsaber #:

Запуск генетической оптимизации в Тестере вызывает в журнале Терминала такой спам.

В Терминале ничего не запущено, оптимизируемый советник без фрейм-режима. b3063. Воспроизводится у кого-нибудь?

Менял билды от b2958, перезагружал комп, ничего не помогает. Запускаю пустой советник - сыпятся все те же сообщения.

Нет разницы, запускать на кастомном или реальном символе. 

 
fxsaber #:

Менял билды от b2958, перезагружал комп, ничего не помогает. Запускаю пустой советник - сыпятся все те же сообщения.

Нет разницы, запускать на кастомном или реальном символе. 

Провел диагностику железа, вирусов и прочего. Ничего не нашлось. После очередной перезагрузки Тестер запахал без спама. Что это было, так и не понял.

 
Andrei Trukhanovich #:
Сколько физических ядер? Как вариант увеличить приоритет МЕ, но компиляция возможно в отдельном процессе

Четыре физических, HT - 8.

 
fxsaber #:

Четыре физических, HT - 8.

только повышать приоритет процесса

 

Вчера обновился терминал.

MetaTrader 5    Version: 5.00 build 3063      29 Sep 2021

Появился баг (очень надеюсь, что не фича).

Раньше было так: При запуске советника из метаэдитора, советник запускался с параметрами с которыми он был до этого запущен в тестере.

То есть, самый первый запуск идёт с параметрами по умолчанию(те что прописаны в коде), затем используются последние параметры тестера.

А теперь у меня при запуске из метаэдитора всегда загружаются параметры по умолчанию.


Товарищ говорит что в советнике баг, присылает скрин и файл .set  с настройками при которых вылазит баг. Я запускаю советник в тестере с этими настройками, да ошибка повторяется.

Расставляю точки останова, запускаю советник из метаэдитора, что бы найти почему появляется баг и что я вижу, советник запускается с параметрами, которые прописаны в коде советника, а не с теми, что я загрузил в тестер.

Это получается теперь, что бы прогнать советник с нужными установками, я должен их переписать в коде.  

Я так то человек не привередливый, могу и прописать, но 

После того как пришлось переписать все эти настройки в метаэдиторе, очень хочется "прописать" тому кто сломал этот функционал.

Подскажите как откатиться на предыдущую версию, а то второй раз я не смогу менять настройки советника из метаэдитора.

 
Aleksandr Slavskii #:

Вчера обновился терминал.

MetaTrader 5    Version: 5.00 build 3063      29 Sep 2021

Появился баг (очень надеюсь, что не фича).

Раньше было так: При запуске советника из метаэдитора, советник запускался с параметрами с которыми он был до этого запущен в тестере.

То есть, самый первый запуск идёт с параметрами по умолчанию(те что прописаны в коде), затем используются последние параметры тестера.

А теперь у меня при запуске из метаэдитора всегда загружаются параметры по умолчанию.


Товарищ говорит что в советнике баг, присылает скрин и файл .set  с настройками при которых вылазит баг. Я запускаю советник в тестере с этими настройками, да ошибка повторяется.

Расставляю точки останова, запускаю советник из метаэдитора, что бы найти почему появляется баг и что я вижу, советник запускается с параметрами, которые прописаны в коде советника, а не с теми, что я загрузил в тестер.

Это получается теперь, что бы прогнать советник с нужными установками, я должен их переписать в коде.  

Я так то человек не привередливый, могу и прописать, но 

После того как пришлось переписать все эти настройки в метаэдиторе, очень хочется "прописать" тому кто сломал этот функционал.

Подскажите как откатиться на предыдущую версию, а то второй раз я не смогу менять настройки советника из метаэдитора.

Видимо, сломали еще раньше - в b3061. При отладке по умолчанию должен использоваться set-файл debug (папка presets). Но он теперь автоматически не подтягивается. Попробовал сохранять set-файл с именем эксперта - тоже не используется. Тогда пока выход один - вручную загрузить set-файл. Это все-таки намного проще, чем прописывать значения входных параметров.

 
Ihor Herasko #:

Видимо, сломали еще раньше - в b3061. При отладке по умолчанию должен использоваться set-файл debug (папка presets). Но он теперь автоматически не подтягивается. Попробовал сохранять set-файл с именем эксперта - тоже не используется. Тогда пока выход один - вручную загрузить set-файл. Это все-таки намного проще, чем прописывать значения входных параметров.

Угу, про папку Presets вообще не знал. Спасибо.

Теперь если я добавляю в папку   Presets  файл настроек, потом запускаю советник в тестере, но указываю настройки которые положил в папку Presets и вот после этого если запустить советник из метаэдитора, то он запускается с нужными настройками (но это не точно).

В общем как то получилось запустить сову с нужными настройками, я не совсем понял как. В следующий раз надо будет составить инструкцию.

В общем удобства коснулись не только иконок, но и добрались до функционала ))). 

МТ5 стал немного напоминать старую игру "сапёр" , при каждом обновлении надеешься, что не нарвёшься на мину.

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