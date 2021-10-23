Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 25

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Уже 5-й раз захожу в этот раздел, потому, что  пишет "есть новые сообщения" в избранном....

А их ***то и нет...

И кто дурак?

 
Нагрузка депозита, имеет негативный, окрас в сигналах, насколько правильно считать нагрузку без учета плеча, в таких условиях.  Низкое плечо, уже залог что депо будет с меньшей вероятностью, слит, в пределах шума.  То есть недостатки превысили достоинства в вероятной информации при выборе подписки.  Лучше конечно нагрузку на депозит выводить не в процентах а в оценочных суждениях, учитывая реальную нагрузку на депозит. 
 

По какой-то причине суммарный профит/комиссия/своп округляются до целых чисел в одиночных прогонах.

 

С шаблонами переходы не работают.

template <typename T>
class A
{
  void Method() {}
  
public:
  A
  {
    this.Method(); // ALT+G не работает.
  }
};

И в ALT+M ничего не попадает.

 

Графический OBJ_BITMAP_LABEL-объект использует сгенерированный OBJPROP_BMPFILE-ресурс.

Когда ресурс удаляю, то графический объект все равно продолжает показывать старую (удаленную) картинку.

Это правильное поведение?

 
Редактор подвисает при наборе кода. 
#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280

void OnStart()
{
  ArrayPrint(_R(0).); // После точки попробуйте набрать что-нибудь.
}
 
fxsaber #:
Редактор подвисает при наборе кода.

Не повторяется. Всё нормально набирает.


 
Aleksandr Slavskii #:

Не повторяется. Всё нормально набирает.

Странно, у меня воспроизводится всегда. Возможно, перед набором нужно нажать один раз F7.

 
fxsaber #:

Странно, у меня воспроизводится всегда. Возможно, перед набором нужно нажать один раз F7.

Попробовал и перед набором и во время набора в общем в любое время жму "компилировать", всё норм.

 
fxsaber #:
Редактор подвисает при наборе кода.

Да, иногда при вводе параметров функции.

Такое ощущение, что он сканирует весь код, включая инклуды, и индексирует функции/классы/переменные. Потом тормоза пропадают.

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