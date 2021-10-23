Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 25
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Уже 5-й раз захожу в этот раздел, потому, что пишет "есть новые сообщения" в избранном....
А их ***то и нет...
И кто дурак?
По какой-то причине суммарный профит/комиссия/своп округляются до целых чисел в одиночных прогонах.
С шаблонами переходы не работают.
И в ALT+M ничего не попадает.
Графический OBJ_BITMAP_LABEL-объект использует сгенерированный OBJPROP_BMPFILE-ресурс.
Когда ресурс удаляю, то графический объект все равно продолжает показывать старую (удаленную) картинку.
Это правильное поведение?
Редактор подвисает при наборе кода.
Не повторяется. Всё нормально набирает.
Не повторяется. Всё нормально набирает.
Странно, у меня воспроизводится всегда. Возможно, перед набором нужно нажать один раз F7.
Странно, у меня воспроизводится всегда. Возможно, перед набором нужно нажать один раз F7.
Попробовал и перед набором и во время набора в общем в любое время жму "компилировать", всё норм.
Редактор подвисает при наборе кода.
Да, иногда при вводе параметров функции.
Такое ощущение, что он сканирует весь код, включая инклуды, и индексирует функции/классы/переменные. Потом тормоза пропадают.