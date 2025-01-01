CopyTicksRange

Функция получает в массив ticks_array тики в формате MqlTick в указанном диапазоне дат. При этом индексация ведётся от прошлого к настоящему, то есть тик с индексом 0 является самым старым в массиве. Для анализа тика необходимо проверять поле flags, которое сообщает о том, что именно изменилось.

int CopyTicksRange(

const string symbol_name,

MqlTick& ticks_array[],

uint flags=COPY_TICKS_ALL,

ulong from_msc=0,

ulong to_msc=0

);

Параметры

symbol_name

[in] Символ.

ticks_array

[out] Cтатический или динамический массив MqlTick для приема тиков. Если в статический массив не вмещаются все тики из запрошенного интервала времени, то будет получено столько тиков, сколько помещается в массив. При этом функция сгенерирует ошибку ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER (4407) .

flags

[in] Флаг, определяющий тип запрашиваемых тиков. COPY_TICKS_INFO – тики, вызванные изменениями Bid и/или Ask, COPY_TICKS_TRADE – тики с изменения Last и Volume, COPY_TICKS_ALL – все тики. При любом типе запроса в оставшиеся поля структуры MqlTick дописываются значения предыдущего тика.

from_msc

[in] Дата, начиная с которой запрашиваются тики. Указывается в миллисекундах с 01.01.1970. Если параметр from_msc не указан, то отдаются тики от самого начала истории. Отдаются тики со временем >= from_msc.

to_msc

[in] Дата, по которую запрашиваются тики. Указывается в миллисекундах с 01.01.1970. Отдаются тики со временем <= to_msc. Если параметр to_msc не указан, то отдаются все тики до конца истории.

Возвращаемое значение

Количество скопированных тиков либо -1 в случае ошибки. GetLastError() может возвращать следующие ошибки:

ERR_HISTORY_TIMEOUT – время ожидание синхронизации тиков вышло, функция отдала всё что было.

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER – статический буфер слишком маленький, отдано столько, сколько поместилось в массив.

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – не хватает памяти для получения истории из указаного диапазона в динамический массив тиков. Не удалось выделить нужный объем памяти под массив тиков.

Примечание

Функция CopyTicksRange() предназначена для запроса тиков из строго указанного диапазона, например, за конкретный день истории. В то время как CopyTicks() позволяет указать только начальную дату, например – получить все тики с начала месяца по текущий момент.

Смотри также

SymbolInfoTick, Структура для получения текущих цен, OnTick, CopyTicks