Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 56

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Vitaliy Kuznetsov #:

Эти значки в подобном обозначении ещё со времён МТ4. Это классика, которую не поменять на кардинально другое просто так без резкой причины.

Стакан и Торговля в один клик (в форме панели) в MT5 только появились, причем Торговля не сразу. Дискета тоже классика, однако это не стало препятствием

Vitaliy Kuznetsov #:

Нарисуй вариант, который будет нормальнее и понятнее, чем сейчас в современном стиле, чтобы на белом черном фоне хорошо смотрелось, тогда и поспорим, чей вариант лучше.

Стакан - такая же, только в форме стакана (вместо прямоугольника - трапеция). Сверху красные, снизу синие цвета\полоски\контуры.

В один клик - 1ую попавшуюся иконку взял:


 
Vitaliy Kuznetsov #:

Сейчас так:

Предлагаю компромиссный вариант Simplify (контурные значки)

Я просто удалил фон и немного ярче оттенки выбрал, но дизайнеры могут и лучше тона подобрать, главное чтобы на черном и белом нормально выглядело. 

Хорошее решение. Логичное. Одобрям)))

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Эти значки в подобном обозначении ещё со времён МТ4. Это классика, которую не поменять на кардинально другое просто так без резкой причины.

Нарисуй вариант, который будет нормальнее и понятнее, чем сейчас в современном стиле, чтобы на белом черном фоне хорошо смотрелось, тогда и поспорим, чей вариант лучше.

Сейчас же просто вижу обычную реакцию на любой мой пост по дизайну.

UPD PS. Однако жду, когда мы в чём то сойдёмся. И это будет 100% вариант)

Давай всё осветлим, сделаем контурами в 0.1 пикселя, чтобы вообще ничего не было видно, а если видно, то непонятно что это.

 
читаю делёжку иконок... и возникает вопрос. кому старый дизайн помешал? Там зато всё работало и всё было видно. Где новый дизайн там что то хуже - например скобок в ME теперь не видно, лично я не пользуюсь новым дизайном ME а скобки нужны( Похоже что с иконками тоже будет сложно.
 
A100 #:

В один клик - 1ую попавшуюся иконку взял 

  Вы случайно её не сайта проктологов скачали?  )))

Шутка, шутка, без обид.

 
Aleksandr Slavskii #:

  Вы случайно её не сайта проктологов скачали?  )))

Шутка, шутка, без обид.

Как говорится - У кого чего болит, тот о том и говорит, только без обид )

Вот еще Вам в тему "проктологии":

      

 
prostotrader #:

Тот же источник, только взят позже по времени.

У Вас есть код, попросите кого-нибудь запустить в Открывашке на GAZR-12.21, если не верите.

Форексники настолько примитивны, что вообще ничего не поймут, пока не увидят нормальной истории тиков из нормальной биржевой платформы (не МТ5).

Я бы даже не пытался с ними вести диалог, пока не получил тики из квика, транзака или напрямую от биржи. "Село, не поймут" (с)

 
Andrey Khatimlianskii #:

Форексники настолько примитивны, что вообще ничего не поймут, пока не увидят нормальной истории тиков из нормальной биржевой платформы (не МТ5).

Я бы даже не пытался с ними вести диалог, пока не получил тики из квика, транзака или напрямую от биржи. "Село, не поймут" (с)

Будьте любезны, поясните, пожалуйста, на этих скринах нет ошибок?

 

Добавлено

Я обращался к разработчикам, а не к ФОРЕКСникам, выложил код и результаты для РАЗРАБОТЧИКОВ,

и вдруг, начались какие-то непонятные комментарии от лиц, не имеющих никакого отношения к MOEX!

FOREX(ДЦ) != MOEX. С какой целью появились эти комментарии (Ваш в том числе)?

Я уважаю Вас, как прекрасного программиста, но не зная как устроена торговля на Бирже, зачем комментировать? 

 
prostotrader #:

Будьте любезны, поясните, пожалуйста, на этих скринах нет ошибок?

Конечно есть, это же очевидно!

Осталось приложить скрин с правильными данными с биржи, все сразу встанет на свои места!


Добавлено

Я тут просто мимо проходил, картинки кнопок добавлял

 
Andrey Khatimlianskii #:

"Кругом враги" (с)

Я проверил, и сам увидел этот тупизм. 2 пункта меню, выполняющих противоположные действия, выглядящие почти одинаково (а по логике, без финтифлюшек — совсем одинаково, в правом положении).

Затемнение неактивного пункта на одиночном агенте — слабое оправдание. Нигде не видел такого использования Toggle buttons.

Не понимаю, зачем защищать откровенно неудачное решение.


PS: Раньше были те же 2 пункта меню, но это были кнопки, а не тогглы:
 

Ну вот, нас услышали:


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