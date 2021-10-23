Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 56
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Эти значки в подобном обозначении ещё со времён МТ4. Это классика, которую не поменять на кардинально другое просто так без резкой причины.
Стакан и Торговля в один клик (в форме панели) в MT5 только появились, причем Торговля не сразу. Дискета тоже классика, однако это не стало препятствием
Нарисуй вариант, который будет нормальнее и понятнее, чем сейчас в современном стиле, чтобы на белом черном фоне хорошо смотрелось, тогда и поспорим, чей вариант лучше.
Стакан - такая же, только в форме стакана (вместо прямоугольника - трапеция). Сверху красные, снизу синие цвета\полоски\контуры.
В один клик - 1ую попавшуюся иконку взял:
Сейчас так:
Предлагаю компромиссный вариант Simplify (контурные значки)
Я просто удалил фон и немного ярче оттенки выбрал, но дизайнеры могут и лучше тона подобрать, главное чтобы на черном и белом нормально выглядело.
Хорошее решение. Логичное. Одобрям)))
Эти значки в подобном обозначении ещё со времён МТ4. Это классика, которую не поменять на кардинально другое просто так без резкой причины.
Нарисуй вариант, который будет нормальнее и понятнее, чем сейчас в современном стиле, чтобы на белом черном фоне хорошо смотрелось, тогда и поспорим, чей вариант лучше.
Сейчас же просто вижу обычную реакцию на любой мой пост по дизайну.UPD PS. Однако жду, когда мы в чём то сойдёмся. И это будет 100% вариант)
Давай всё осветлим, сделаем контурами в 0.1 пикселя, чтобы вообще ничего не было видно, а если видно, то непонятно что это.
В один клик - 1ую попавшуюся иконку взял
Вы случайно её не сайта проктологов скачали? )))
Шутка, шутка, без обид.
Вы случайно её не сайта проктологов скачали? )))
Шутка, шутка, без обид.
Как говорится - У кого чего болит, тот о том и говорит, только без обид )
Вот еще Вам в тему "проктологии":
Тот же источник, только взят позже по времени.
У Вас есть код, попросите кого-нибудь запустить в Открывашке на GAZR-12.21, если не верите.
Форексники настолько примитивны, что вообще ничего не поймут, пока не увидят нормальной истории тиков из нормальной биржевой платформы (не МТ5).
Я бы даже не пытался с ними вести диалог, пока не получил тики из квика, транзака или напрямую от биржи. "Село, не поймут" (с)
Форексники настолько примитивны, что вообще ничего не поймут, пока не увидят нормальной истории тиков из нормальной биржевой платформы (не МТ5).
Я бы даже не пытался с ними вести диалог, пока не получил тики из квика, транзака или напрямую от биржи. "Село, не поймут" (с)
Будьте любезны, поясните, пожалуйста, на этих скринах нет ошибок?
Добавлено
Я обращался к разработчикам, а не к ФОРЕКСникам, выложил код и результаты для РАЗРАБОТЧИКОВ,
и вдруг, начались какие-то непонятные комментарии от лиц, не имеющих никакого отношения к MOEX!
FOREX(ДЦ) != MOEX. С какой целью появились эти комментарии (Ваш в том числе)?
Я уважаю Вас, как прекрасного программиста, но не зная как устроена торговля на Бирже, зачем комментировать?
Будьте любезны, поясните, пожалуйста, на этих скринах нет ошибок?
Конечно есть, это же очевидно!
Осталось приложить скрин с правильными данными с биржи, все сразу встанет на свои места!
Добавлено
Я тут просто мимо проходил, картинки кнопок добавлял
"Кругом враги" (с)
Я проверил, и сам увидел этот тупизм. 2 пункта меню, выполняющих противоположные действия, выглядящие почти одинаково (а по логике, без финтифлюшек — совсем одинаково, в правом положении).
Затемнение неактивного пункта на одиночном агенте — слабое оправдание. Нигде не видел такого использования Toggle buttons.
Не понимаю, зачем защищать откровенно неудачное решение.
PS: Раньше были те же 2 пункта меню, но это были кнопки, а не тогглы:
Ну вот, нас услышали: